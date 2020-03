Bon plan : le nouveau robot aspirateur 360 S6 Pro en promotion et les Roborock S6, Xiaomi Viomi V2 Pro,...

La nouvelle version pro de l’aspirateur robot 360 S6 est actuellement à prix réduit et bénéficie en plus d’un code promotionnel !

Le bon plan du jour concerne le nouveau robot aspirateur 360 S6 dans sa version Pro que nous allons prochainement tester. Il possède un pouvoir d'aspiration allant jusqu'à 2200 Pa avec une puissance sonore faible de 53 dB. Mais ce robot n'est pas seulement un aspirateur, car il est également doté d'un réservoir d'eau de 200 mL afin de nettoyer plus profondément vos sols.

De plus, le 360 S6 Pro dispose des technologies V5.0 SLAM et V6.0 Mapping Multifloor pour cartographier votre domicile dans le but d'effectuer un nettoyage optimal et d'éviter les obstacles pour ne pas endommager l'appareil.

Le robot aspirateur 360 S6 Pro est alimenté par une batterie conséquente de 5200 mAh ce qui permet une autonomie d'environ 130 m² correspondant à 3 heures de marche silencieuse.

L'aspirateur robot 360 S6 Pro est actuellement proposé à 462 € chez Gearbest au lieu de 622 €. Attention, pour pouvoir profiter de ce prix il vous faudra cliquer et utiliser le coupon présent sur le site lié à la phrase suivante : "47,50€ REDUCTION Sur 522,54€" !

