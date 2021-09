Deux tendances e-marketing pour 2021 selon Dmexco

Pour une seconde année consécutive, le rassemblement international des acteurs du marketing numérique fut à nouveau virtuel. Mais l’événement a bien eu lieu, les 7 et 8 septembre dernier. À l’occasion, les membres ont discuté du marketing digital en pleine croissance. Voici deux tendances qui en sont ressorties et auxquelles les entrepreneurs doivent s’intéresser.

La nouveauté ne signifie pas de tout changer

Bien qu’un grand nombre de nouveautés se présentent dans le monde du marketing numérique, il est clair, encore une fois, que la base ne change pas. En effet, aucun participant à cet événement n’a sous-évalué l’importance du netlinking en 2021. Ce qui s’est dégagé des discussions est qu’il est de plus en plus important de diversifier notre marketing en ligne si l’on veut rejoindre notre cible entièrement. Une des raisons est que celle-ci utilise un nombre croissant d’outils sur le web, et que cette dispersion implique donc une recherche plus approfondie pour les directeurs de marketing.

Tendance 1 : pratique le X-Commerce

Ce mot semble posséder une force en lui-même. Pas surprenant, car en effet le X-Commerce signifie une omniprésence des marques en ligne, en tant que vendeur de produits. Pour réussir ses campagnes marketing, il faudra désormais attaquer tous les fronts en même temps. Cela est rendu possible grâce au fait qu’une grande majorité d’entre nous possède un smartphone, par l’entremise duquel la marque peut nous joindre, pour nous vendre un produit précis, selon l’endroit où nous nous trouvons. Pour faire simple, voici un exemple : nous sommes géolocalisés à un festival de musique qui se déroule à l’extérieur et il pleut - notre smartphone nous informe qu’un stand de parapluie a été installé en face de la sortie « B ».

Tendance 2 : augmenter la présence sur les réseaux sociaux et accumuler les data

De toute évidence, nous sommes encore très loin du moment où les réseaux sociaux seront désuets. Et donc, pour l’instant, ils demeurent un des meilleurs outils marketing digital qui soit. À cela, il faut ajouter le fait que les grandes entreprises sont de plus en plus performantes dans la manière de traiter les informations (data) qu’elles récoltent à travers ceux-ci.

C’est d’ailleurs ce combo qui représente une des tendances de marketing numérique les plus importantes du moment. En effet, la collecte permet aux grandes marques de mieux adapter leur communication, puisqu’elles comprennent mieux leur public. Elles savent ce qui plaît ou non, et peuvent ainsi rediriger leur clientèle vers des outils électroniques qui les divertissent tout en les dirigeant vers une plus grande consommation de leurs produits.