Google Pixel 7 et Tensor G2 : pas la folie pour les performances

Les Google Pixel 7 et 7 Pro auront un nouveau SoC Tensor G2. Des détails sont dévoilés suite à la publication d'un benchmark.

Les smartphones Google Pixel 6, Pixel 6 Pro et même Pixel 6a sont équipés d'un SoC Google Tensor. C'est la première puce maison de Google pour ses propres smartphones. Elle est avec finesse de gravure de 5 nm.

La partie CPU comprend 2 cœurs haute performance ARM Cortex-X1 à 2,80 GHz, 2 cœurs ARM Cortex-A76 à 2,25 GHz pour une performance intermédiaire et 4 cœurs ARM Cortex-A55 à 1,80 GHz à faible consommation d'énergie. La partie graphique s'appuie sur un GPU Mali-G78 MP20.

Les contrôleurs mémoire prennent en charge la RAM LPDD5 et Google a intégré un système de cache de 8 Mo. L'architecture de sécurité repose sur une puce de sécurité dédiée Titan M2, mais Google vante surtout une conception de son SoC Tensor autour des travaux d'intelligence artificielle et de machine learning menés avec Google Research.

La partie CPU de Tensor G2 évolue peu

Avec une présentation en début de mois prochain, les smartphones Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro seront équipés d'un nouveau SoC Google Tensor G2. Pour cette deuxième génération du SoC Tensor, une publication impliquant le Google Pixel 7 Pro a été repérée sur Geekbench, et avec une analyse du développeur Kuba Wojciechowski.

En partant du principe qu'il ne s'agit pas d'un faux, la publication ne laisse pas augurer un gain spectaculaire au niveau des performances qui serait de l'ordre de 10 % à 15 %. La finesse de gravure passerait de 5 nm à 4 nm via une technologie 4LPE de Samsung (4 nm Low Power Early).

La configuration CPU (2+2+4) serait la même que la première génération avec 2 cœurs ARM Cortex-X1, 2 cœurs ARM Cortex-A76 et 4 cœurs ARM Cortex-A55. Les fréquences seraient légèrement revues à la hausse avec respectivement 2,85 GHz (+50 MHz), 2,35 GHz (+100 MHz) et toujours 1,80 GHz.

Du mieux côté GPU et surtout TPU

Le GPU aurait par contre droit à une évolution plus notable en passant d'un Mali-G78 à un Mali-G710. Selon ARM et par rapport au Mali-G78, le Mali-G7110 promet un gain de performance de 20 %, une efficacité énergétique améliorée de 20 % et +35 % pour le machine learning.

Avec un nom de code Janeiro, le TPU (Tensor Process Unit) pour la gestion de l'IA serait en outre amélioré. Ce n'est évidemment pas étonnant dans la mesure où Google met largement l'accent sur les expériences d'IA avec ses smartphones Pixel et ce dans divers domaines. La photo et au-delà. De l'IA avec traitement passé en local grâce à la puce Google Tensor.

À souligner par ailleurs que d'après le benchmark, le smartphone Google Pixel 7 Pro profiterait de 12 Go de RAM. C'est aussi le cas du Google Pixel 6 Pro.