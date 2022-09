Pixel 7, 7 Pro et Pixel Watch : Google officialise son rendez-vous de lancement

Pour la présentation et le lancement de sa nouvelle gamme de smartphones Pixel 7 et de sa montre connectée Pixel Watch, Google officialise la date de son événement Made by Google.

Dans le cadre de la keynote de sa conférence annuelle Google I/O au mois de mai dernier, Google avait proposé un aperçu - et notamment le design - de ses prochains smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ainsi que sa montre connectée Pixel Watch. Un lancement est prévu pour l'automne prochain et Google donne rendez-vous.

Avec également des nouveautés afin de compléter la gamme de produits Nest pour la maison connectée, ces produits seront annoncés et présentés de manière plus détaillée le 6 octobre 2022 par Google. Une date officielle qui confirme une des nombreuses rumeurs et fuites.

Dans la foulée du prochain événement Made by Google qui se déroulera en public, tous les appareils introduits seront disponibles à l'achat le jour même sur Google Store. Il débutera à 16h heure de Paris.

Pixel 7 et 7 Pro avec puce Google Tensor G2

Google indique que la nouvelle gamme de smartphones Pixel 7 fonctionnera avec le système d'exploitation mobile Android 13 et sera équipée de la deuxième génération de sa puce Tensor. Tout ceci est évidemment sans grande surprise.

Avec Google Tensor G2 (et finalement pas Google Tensor 2) et par rapport aux précédents modèles Pixel 6 équipés de la puce Google Tensor de première génération (développée par Google en collaboration avec Samsung), il est fait mention de " fonctionnalités encore plus utiles et personnalisées pour les photos, les vidéos, la sécurité et la reconnaissance vocale. " Un traitement qui devrait continuer de se faire en local sur l'appareil.

Pour la Pixel Watch, ce sera la première montre connectée conçue par Google avec une nouvelle expérience Wear OS, des applications natives Google (Google Maps, Google Assistant, Google Wallet, Google Home), l'intégration des outils de Fitbit. Elle est prévue pour fonctionner avec tous les smartphones Pixel et Android. Mystère sur la puce à l'intérieur.

Une Pixel Tablet pour 2023

À voir dans quelle mesure les informations officieuses concernant aussi bien les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro que la Pixel Watch pour concurrencer l'Apple Watch sur le marché des montres connectées deviendront officielles.

Rappelons par ailleurs que lors de la dernière édition de la Google I/O, Google avait également brièvement évoqué une tablette Pixel Tablet. Cette tablette Android doit également embarquer une puce Google Tensor. Toutefois, le lancement de la Pixel Tablet n'est prévu que pour l'année 2023.