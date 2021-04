Tesla estime qu'il y avait bien un chauffeur dans l'accident mortel au Texas

Le nouvel accident mortel au Texas ayant impliqué une Tesla Model S a de nouveau mis en lumière le rôle potentiel de l'Autopilot. Les secours arrivés sur place ont indiqué qu'il y avait un passager et une personne à l'arrière mais pas de conducteur.

Une mauvaise utilisation du système Autopilot a été, en première hypothèse, évoquée pour expliquer l'accident mais Elon Musk a très rapidement affirmé, d'après les données du véhicule, que le système d'assistance à la conduite n'était pas activé lors du crash et qu'il ne pouvait d'ailleurs pas l'être à cet endroit, faute de marquage au sol.

Le véhicule ne disposait pas non plus de l'option FSD (Full Self Driving) et ne pouvait donc évoluer en mode autonome.

Cela n'empêche pas l'ouverture d'investigations de la part des autorités sur le rôle potentiel joué par l'Autopilot dans cette affaire, associé à une utilisation contraire aux consignes par l'un des passagers.

Pour autant, Tesla maintient sa position après avoir examiné le véhicule et suggère qu'il y avait bien un conducteur. La firme note que les ceintures de sécurité n'étaient pas bouclées, ce qui empêche en principe le fonctionnement de l'Autopilot, et que la déformation du volant laisse entendre qu'il y avait bien quelqu'un à la place du conducteur.

Il existe toutefois des moyens de tromper les sécurités imposées par Tesla et d'activer l'Autopilot sans être au volant, comme s'en inquiétait encore il y a quelques jours l'association de consommateurs américaine Consumer Reports, notamment pour faire croire au système de bord que les mains sont posées sur le volant.

Tesla indique ne pas avoir pu récupérer la carte SD du véhicule avec les enregistrements des caméras qui pourraient apporter de nouveaux éléments.

Selon la presse locale, les enquêteurs arrivés sur le lieu de l'accident semblaient pourtant "sûrs à 100%" de l'absence de conducteur tandis que les témoignages des épouses des deux victimes indiquent qu'ils discutaient de l'Autopilot quelques minutes avant l'accident. Les investigations se poursuivent.