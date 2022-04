Optimus : le Tesla Bot humanoïde fera ses premiers pas en 2023

Le constructeur de véhicules électriques Tesla prépare un projet étonnant : un robot humanoïde doté d'une intelligence artificielle et qui pourra aider les humains dans des tâches répétitives et qui pourra à plus long terme devenir un véritable compagnon de vie doté de sa propre personnalité.

Le Tesla Bot, affectueusement baptisé Optimus par Elon Musk, doit en principe faire l'objet d'une première démonstration avant la fin de l'année. A l'occasion de l'événement Tesla Cyber Rodeo, le milliardaire a évoqué le calendrier de sa mise en production.

Il indique ainsi que la version 1 du Tesla Bot pourra être produite dès l'an prochain, ce qui semble une nouvelle fois être un timing très agressif pour un projet dont Elon Musk affirmait qu'il pourrait devenir encore plus important pour Tesla que les véhicules électriques.

L'homme d'affaires a de nouveau brièvement exposé les fonctions du robot humanoïde en affirmant qu'il pourra réaliser toutes les tâches rébarbatives que ne veulent pas effectuer les humains.

S'il pourra "changer le monde de façon encore plus importante que les voitures", Elon Musk met aussi en avant son aspect inoffensif, "sans truc à la Terminator". Cet aspect est une inquiétude que le milliardaire a régulièrment évoquée à propos du développement des intelligences artificielles.