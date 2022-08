Optimus : le Tesla Bot se prépare pour sa présentation en septembre

Le Tesla Bot prendra une forme plus concrète fin septembre avec une démonstration lors de l'événement Tesla AI Day.

Au-delà des véhicules électriques, connectés et autonomes, Tesla pourrait s'intéresser aux robots utilisés comme ouvriers pour des tâches répétitives ou à plus long terme comme compagnons des humains.

Le Tesla Bot, présenté en tant que concept en 2021, sera sans doute le clou du spectacle de l'événement AI Day #2 organisé le 30 septembre prochain. Optimus, c'est son petit nom, sera mis en valeur et devra convaincre du sérieux d'un projet dont Elon Musk a déjà suggéré que son potentiel pourrait dépasser l'activité automobile de la firme.

Robot ami

On peut donc s'attendre à une première présentation d'un prototype fonctionnel du robot humanoïde et Tesla propose déjà un teaser prometteur. Le milliardaire a affirmé plus tôt dans l'année qu'il comptait lancer sa production dès 2023 mais il reste à voir à quoi pourra servir concrètement l'automate.

Puisque la thématique principale est l'intelligence artificielle, la curiosité est de mise sur les potentialités d'Optimus et sa capacité à interagir avec son environnement et les personnes qui l'entourent.

L'événement AI Day sera aussi l'occasion d'évoquer les dernières avancées en matière de conduite autonome et d'entraînement des réseaux neuronaux permettant les prises de décision en conduite. L'an dernier, Tesla avait présenté son unité IA Dojo D1 qui peut être combinée en Training Tiles au sein d'énormes ensembles.