Tesla Cybertruck : un design atypique mais un aérodynamisme aux petits oignons

Le Cybertruck est un pickup électrique remarquable à plus d'un titre, à commencer par son design. Cela ne l'empêche pas de profiter d'un aérodynamisme performant.

Le Cybertruck est le futur pickup électrique de Tesla. Annoncé en 2019, il a connu plusieurs reports mais devrait finalement débuter ses livraisons l'an prochain. Dès le début, il s'est démarqué par son design très anguleux et son côté brut avec ses plaques d'acier non peintes.

En attendant de le voir circuler sur les routes (et le nombre de réservations promet déjà un beau succès commercial à concrétiser), ce véhicule hors normes impressionne par son gabarit et les choix de design opérés.

Mais cette forme si différente des pickups traditionnels est-elle une coquetterie de milliardaire ou offre-t-elle un avantage aérodynamique ? Une étude de Numeric Systems simulant les flux d'air sur le véhicule suggère que son coefficient de traînée est plutôt bon.

Un aérodynamisme plutôt convaincant

Le Cybertruck offrirait ainsi un coeff de 0,39 Cd (valeur non officielle), loin des 0,55 à 0,65 Cd habituels pour ce type de véhicule, rapporte le site Electrek. L'angle formé par le pare-brise et le toit ne se révèle finalement pas si contraignant pour le flux d'air et la calandre.

En revanche, les ailes anguleuses et les garde-boue contribuent à créer des perturbations augmentant le coefficient. De même, l'angle abrupt de l'arrière du véhicule crée une rupture cassant le flux d'air et générant une zone de turbulence à l'arrière.

La simulation a été réalisée sur une version non finalisée du design du Cybertruck et il reste à voir si certains éléments comme les rétroviseurs influeraient significativement sur l'aérodynamisme et par extension sur l'autonomie.

Electrek note qu'Elon Musk avait déjà indiqué que le pickup électrique pourrait abaisser son coefficient de traînée en-dessous de 0,30 Cd moyennant quelques ajustements mais il reste à voir si ces modifications seront intégrées sur le modèle de production.