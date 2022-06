Elon Musk : pas de place pour le télétravail, tout le monde au bureau !

La pandémie a contraint beaucoup d'entreprises à fonctionner en télétravail et si certains salariés y ont pris goût, le reflux des vagues de coronavirus incite au retour au bureau.

Mais certains employés n'entendent pas renoncer à cette forme particulière de travail, certes pas applicable partout et/ou en permanence mais qui peut convenir à certaines fonctions et aussi à certains caractères.

L'un des futurs "produits exceptionnels" de Tesla

Si des entreprises ont choisi d'intégrer le télétravail dans leur fonctionnement avec des modalités plus ou moins larges, chez Tesla, le CEO Elon Musk siffle la fin de la récré.

Télétravail, oui mais non

Dans deux mémos adressés à ses salariés, il appelle au retour au bureau et estime que 40 heures de présence hebdomadaire sont un minimum requis pour travailler chez Tesla (quitte à faire effectivement du télétravail au-delà) et que celles et ceux qui n'y sont pas prêts peuvent plier bagage et quitter l'entreprise, hors cas très particuliers qu'il validera lui-même.

Il souligne également que les cadres doivent donner l'exemple par leur présence et leur visibilité au sein des équipes et rappelle son propre exemple quand il dormait sur place lors de la montée en production de la Tesla Model 3.

Pour le milliardaire, rien ne vaut le travail au bureau et le contact direct avec ses collègues si l'on veut concevoir des produits exceptionnels. Et Tesla a cette ambition !