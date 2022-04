Tesla : un premier trimestre qui démarre sur les chapeaux de roue

La proposition de rachat du réseau social Twitter par Elon Musk avait quelque peu perturbé les actionnaires, provoquant un reflux ponctuel du cours de Tesla, mais les résultats financiers du premier trimestre leur redonnent le sourire.

Malgré les difficultés rencontrées, avec notamment la fermeture partielle de la Gigafactory de Shanghai pour cause de reprise de l'épidémie mais en partie contrées par le travail en boucle fermée (les salariés vivent et dorment dans l'usine) et les soucis logistiques et d'approvisionnement, la production de véhicules électriques est restée forte, au point que le CEO maintient l'objectif de 1,4 million de véhicules produits cette année, avec l'espoir d'atteindre 1,5 million.

En 2021, Tesla avait déjà fait fort en atteignant quasiment le million de véhicules produits malgré la pandémie. La firme annonce un chiffre d'affaires amélioré de 87% sur un an, à 18,86 milliards de dollars, mais aussi un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars, multiplié par 6 par rapport à la même période l'an dernier.

Le journal Les Echos note également que le constructeur profite d'une marge opérationnelle très élevée, à 19,2%, et même à près de 33% pour ses seuls véhicules électriques, attribuée au choix des consommateurs d'opter pour les modèles les mieux équipés, plus rapidement disponibles que les versions de base, et par la forte automatisation des usines.

Seule l'activité des panneaux solaires a chuté, avec des livraisons réduites de moitié du fait des difficultés pour obtenir les composants nécessaires.