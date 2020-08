Tesla : la conduite autonome intégrale FSD disponible dans six à dix semaines

Le constructeur Tesla s'est fait connaître par ses véhicules électriques mais aussi par son système ADAS avancé Autopilot aux multiples caméras, capteurs et radar qui permettent déjà de donner une certaine autonomie décisionnelle aux véhicules.

L'étape suivante est bien sûr de parvenir à fournir un système de conduite autonome intégrale (Level 4 et 5) et la firme a déjà présenté certaines briques de ce futur service FSD (Full Self-Driving) avec par exemple son FSD Computer conçu en interne qui fournit la puissance de traitement et l'intelligence artificielle capables d'atteindre le fameux level 5.

Elon Musk, patron de Tesla, a déjà évoqué au début de l'été un lancement du service FSD avant la fin de l'année et il vient de préciser que ce dernier aura droit à une première diffusion limitée d'ici 6 à 10 semaines.

Une grosse refonte de l'Autopilot va permettre de faire un énorme bond ("quantum leap") dans les performances du système du fait du réécriture de l'architecture même dont la version alpha est déjà présente à bord du véhicule personnel du milliardaire.

Il l'évoque en indiquant que la conduite se fait quasiment sans aucune intervention entre le domicile et le lieu de travail. La diffusion limitée concernera en principe les utilisateurs en Early Access qui ont la capacité de tester les versions beta du software, indique Electrek.

En 2019, le même Elon Musk évoquait la possibilité de transformer les véhicules électriques Tesla en taxis autonomes une fois la conduite de catégorie 5 atteinte, ce qui pourrait en principe générer des revenus pour les propriétaires, et avec un lancement à partir de 2020.