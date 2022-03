Tesla : la Gigafactory de Shanghai à l'arrêt pour cause de Covid-19

La Gigafactory Shanghai est la première usine du constructeur Tesla hors des Etats-Unis et l'une des grandes contributrices à l'essor significatif des volumes de production de voitures électriques de la marque (plus de 900 000 véhicules livrés en 2021) en produisant les Model Y et 3.

La recrudescence de cas de Covid-19 en Chine oblige cependant à prendre des mesures fortes pour contrer l'épidémie et Tesla doit se résoudre à fermer de nouveau pour quatre jours son précieux site.

Shanghai est durement touchée par la pandémie, même selon les données chinoises, et l'activité de la ville tentaculaire est globalement mise à l'arrêt du fait de la décision d'imposer un confinement organisé en deux temps.

La ville étant aussi le premier port du pays, les effets de cette décision risquent d'avoir de multiples conséquences sur le commerce national et international. Tesla a d'autres choix que de se plier à ces mesures.

L'agence Reuters a rapporté que la firme a tenté de maintenir l'activité en circuit fermé avec les employés présents dimanche sur le site mais n'a pas eu d'autre choix de que laisser chacun repartir chez soi.

La Gifafactory Shanghai avait déjà connu une courte période de fermeture le mois dernier, également du fait de la Covid-19. Il reste à voir dans quelle mesure cela affectera la production et les résultats du constructeur.