Tesla : la Gigafactory de Berlin entrera en service fin mars

Après un certain nombre de péripéties, la Gigafactory de Berlin (ou plus précisément Grünheide) va officiellement pouvoir lancer la production de masse de véhicules électriques à partir de la fin du mois de mars.

Tesla a obtenu l'accord de la région du Brandebourg pour se lancer dans la production en volumes de véhicules Tesla Model Y après avoir réalisé une pré-production de 2000 véhicules.

Et, comme la Gigafactory de Shanghai, cette usine va voir grand avec la capacité de produire jusqu'à 500 000 véhicules par an pour les différents marchés européens. Le démarrage se fera avec quelques mois de retard, au terme d'une procédure de deux ans et d'une phase de construction sur la base d'autorisations provisoires qui aurait pu tourner court.

Il reste toutefois à résoudre le problème de la validité des études environnementales sur la consommation des ressources en eau par le site qui pourrait compliquer l'approvisionnement si le tribunal administratif estimait qu'elles sont insuffisantes.

Tesla va également devoir respecter les spécificités de la législation allemande sur le travail, notamment en matière de recrutement d'apprentis et de constitution d'un comité d'entreprise et d'un pouvoir syndical, mais aussi trouver des employés qualifiés.