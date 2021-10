Giga Berlin : Tesla inaugure l'usine européenne avant la mise en production en décembre

Après l'usine de Shanghai, la Gigafactory de Berlin ouvre ses portes et débutera sa production avant la fin de l'année.

L'homme d'affaires Elon Musk était au centre du show organisé pour l'inauguration de sa nouvelle gigafactory installée cette fois en Europe, à Berlin, après les usines aux Etats-Unis et celle de Shanghai.

Giga Berlin doit assurer la production de véhicules électriques Tesla pour le Vieux Continent et permettre au constructeur de poursuivre sa montée en volume alors que plusieurs grands constructeurs concurrents sont quasiment prêts à lancer la production de masse de leurs propres modèles avec motorisation électriques.

Le milliardaire a indiqué durant l'événement que la production débutera en novembre ou décembre avec une montée en volume progressive. Le site doit notamment produire la Model Y, le SUV compact de la firme, et les batteries nécessaires.

L'investissement de plusieurs milliards de dollars doit permettre la création d'une usine assurant une capacité de production de 50 GWh, tandis que la production de véhicules ira de 5000 à 10 000 unités par semaine d'ici fin 2022.

C'est à Berlin que Tesla mettra à l'honneur la cellule 4680 pour des packs batteries offrant une plus grande densité de stockage d'énergie et moins chers à produire grâce à une plus grande automatisation de la fabrication.

La construction de la gigafactory européenne est presque terminée mais Tesla ne dispose toujours pas des validations définitives des autorités locales (un accord temporaire avait permis de lancer la construction sans attendre le permis définitif).

Des associations environnementales ont plusieurs fois mené des actions pour dénoncer le déboisement, l'impact sur la faune et la flore locale et l'utilisation de l'eau sur le site.