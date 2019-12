Tesla Model 3 : une mise à jour à 2000$ pour plus d'accélération

La marque américaine Tesla mise à nouveau sur les performances pour séduire et lance finalement une option "Acceleration Boost" facturée 2000 $ sur son site américain.

La mise à jour en question permettrait de passer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes seulement, laissant ainsi sur la paille les supercars thermiques les plus chères et les performantes. Notons que la Tesla Model S Performance avale déjà le 0 à 100 km/h en seulement 2,6 secondes.

Cette option ne sera proposée que sur les Model 3 Dual Motor à transmission intégrale, soit les modèles les plus onéreux du modèle, facturés entre 50 000 et 60 000 euros. On ne sait pas encore si cette mise à jour sera proposée en France, et si oui, à quelle date.