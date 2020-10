La Tesla Model Y aura droit à la super filtration Bioweapon Defense Mode

Lors de la présentation de la Tesla Model X, le constructeur avait annoncé un système de filtration HEPA tellement efficace qu'il pourrait en principe protéger les occupants du véhicule en cas d'attaque biologique.

Le mode Bioweapon Defense Mode stoppe la quasi-totalité des particules extérieures grâce à un filtre spécial plus efficace que les standards de l'industrie automobile et préserve les occupants de la pollution ambiante extérieure.

Test du fltre HEPA sur la Model X

Cette super filtration, proposée sur les Model X et S, pourrait être intégrée dans une future révision de la Tesla Model Y, la version compacte de la Model X, selon un leaker qui a exploré les entrailles des récentes mises à jour du logiciel des véhicules électriques.

En revanche, cette option ne devrait pas être proposée sur la Model 3, dont la conception ne permettrait pas l'intégration du filtre à air HEPA. Electrek rappelle que le filtre à air de la Model X est 10 fois plus imposant qu'un filtre à air standard et présenté comme 100 fois plus efficient en éliminant 99,97% des particules et polluants, dont les bactéries, pollens et autres spores.