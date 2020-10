Tesla : la nouvelle batterie et ses cellules 4680 pour la Model Y à Giga Berlin

Elon Musk a dévoilé quel modèle de voiture électrique profitera la premier des nouvelles cellules 4680 plus puissantes et moins coûteuses.

Lors de son Battery Day du mois de septembre, le constructeur de véhicules électriques Tesla a dévoilé une nouvelle cellule 4680 pour des batteries offrant une plus grande densité énergétique tout en pouvant être produite à moindre coût.

Elle doit participer à améliorer les performances des véhicules électriques et surtout à en diminuer le coût par rapport aux véhicules thermiques de manière à les rendre plus attractifs et moins dépendants des programmes de subvention.

Elon Musk, patron de Tesla, a expliqué que la cellule 4680 n'était que la partie émergente d'un ensemble de changements dans le design des batteries et de procédés de fabrication qui permettront cette évolution.

Il n'avait pas encore dit quels véhicules et quels sites seraient le support de la "Super Batterie". C'est chose faite et comme à l'accoutumée, c'est par Twitter que l'homme d'affaires s'est exprimé.

C'est donc avec la Tesla Model Y produite sur le site de la Gigafactory Berlin à partir de fin 2021 que ces évolutions seront intégrées. Elles seront ensuite mises en place dans les deux années suivantes au niveau des sites d'assemblage de Fremont et dans la Gigafactory 3 de Shanghai.

Il ne s'agira pas seulement de remplacer les anciens types de batterie par les nouveaux mais bien d'inaugurer un nouveau design où les batteries feront mieux corps avec le châssis, lui assurant une plus grande rigidité et une meilleure résistance aux torsions en cas d'accident.

C'est sur le site de Fremont qu'un site pilote de production des cellules 4680 a été mis en place avec une production suffisantes pour 100 000 Model Y annuellement, rappelle le site Electrek.