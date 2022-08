Tesla : 3 millions de véhicules électriques produits et ce n'est que le début !

Le constructeur Tesla a atteint le cap des 3 millions de véhicules électriques produits depuis la création de l'entreprise dans les années 2000 en élargissant sa cible et en ouvrant de nouvelles Gigafactories dans le monde.

S'il avait indiqué que l'usine d'assemblage de Fremont avait franchi le seuil des 2 millions de véhicules produits depuis ses débuts en juillet dernier, Elon Musk a indiqué que le seuil des 3 millions a été franchi grâce à la Gigafactory Shanghai qui vient de produire son millionième véhicule électrique début août.

Cette dernière se concentre sur la production de Model Y et Model 3 produites en larges volumes et proposées à des tarifs plus abordables que les Model S et X dont les volumes ne sont que de quelques dizaines de milliers d'exemplaires.

La Gigafactory Shanghai est un élément clé de la stratégie de Tesla et permet déjà d'atteindre d'importants volumes de production alors qu'elle n'a été mise en service qu'en 2019.

Les gigafactories au coeur du succès de Tesla

Elle offre une capacité de production de plus de 800 000 véhicules annuellement et a profité d'améliorations qui doivent lui permettre de tenir une cadence de 1 million de voitures électriques produites par an.

D'autres sites vont prendre le relais avec les Gigafactories de Berlin et d'Austin et accroître encore les capacités de production tout en permettant le lancement de nouvelles gammes comme le pickup Cybertruck ou le poids lourd Tesla Semi.

Toutefois, la pénurie de composants, l'inflation et les changements de conditions macroéconomiques posent des contraintes lourdes sur les nouveaux sites dont l'homme d'affaires indiquait en juin dernier qu'ils perdaient des milliards de dollars en coûts de fonctionnement.

L'objectif reste tout de même d'être en mesure de produire quelque 20 millions de véhicules électriques annuellement d'ici la fin de la décennie pour maintenir son avance et résister à l'arrivée des poids lourds du secteur sur la motorisation électrique.