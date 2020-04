Tesla Semi : le poids lourd électrique repoussé à 2021

A côté des véhicules électriques grand public, le constructeur Tesla veut aussi conquérir le segment des poids lourds électriques et à plus long terme autonomes. Il a donc présenté un Tesla Semi fin 2017, un véhicule profitant d'un puissant moteur électrique et de grandes batteries pour transporter des charges utiles imposantes sur de longues distances.

Il vise ainsi un segment de marché encore inexploité, alors que la plupart des camions électriques du marché sont surtout destinés à des liaisons intra ou interurbaines courtes avec un chargement limité.

Devant initialement être produit en 2019, le Tesla Semi avait déjà connu un report de sa production en 2020 mais l'intensité de la crise sanitaire liée au coronavirus va encore étendre le délai.

Lors de la présentation de ses résultats financiers pour le premier trimestre 2020, Tesla a indiqué que la plupart de ses projets de production pourraient se maintenir dans le calendrier prévu, notamment pour son SUV compact Model Y, à l'exception de Tesla Semi dont les livraisons ne commenceront finalement qu'en 2021.

Le constructeur doit aussi donner des nouvelles du Roadster de nouvelle génération qui pourrait connaître le même sort. Tesla se concentre sur ses Gigafactory de Shanghai et de Berlin, ainsi que sur la mise en production du pickup électrique Cybertruck.