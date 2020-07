Tesla implante sa prochaine usine américaine à Austin

La décision annoncée mercredi marque la fin de la recherche du meilleur emplacement et de l'accord d'incitation qui l'accompagne pour sa prochaine usine américaine. La construction de l'usine, située à l'est d'Austin près de l'aéroport, devrait commencer cette année. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a décrit la future usine comme un «paradis écologique», avec une promenade et des pistes cyclables et où le public sera le bienvenu. Bien que des visites aient été proposées à l'usine Tesla de Fremont, en Californie, le campus n'est pas ouvert au public pour se promener sur ses terrains.

Une fois achevée, l'usine d'Austin rejoindra un portefeuille croissant d'usines et d'installations de pièces aux États-Unis, en Chine et en Europe. La première usine américaine de Tesla à Fremont est l'endroit où les Model S, X, 3 et Y sont assemblés. Musk a déclaré que l'usine de Fremont continuerait de jouer un rôle essentiel pour Tesla, un changement de ton par rapport au début de l'année lorsqu'il avait menacé de quitter la Californie en raison de fermetures gouvernementales liées au COVID-19. Il a ajouté qu'il serait logique de construire le Roadster à l'usine de Fremont.

Les autres usines américaines de Tesla comprennent la Gigafactory 1 près de Reno, dans le Nevada, qui produit des batteries et des moteurs électriques pour le modèle 3, ainsi qu'une usine d'assemblage de panneaux solaires à Buffalo, New York. Tesla a ouvert son usine en Chine à la fin de l'année dernière et construit une autre grande usine d'assemblage à Berlin, en Allemagne.

Tesla a promis aux responsables du Texas qu'il emploierait au moins 5 000 personnes. Le district scolaire de Del Valle a été le premier à approuver des incitations pour Tesla dans le cadre d'un programme de réduction de l'impôt foncier d'une valeur de 46,6 millions de dollars. Les commissaires du comté de Travis ont suivi l'exemple du district. Le comté a approuvé le 14 juillet des allégements d'impôt foncier d'une valeur d'au moins 14,7 millions de dollars et potentiellement plus sur 10 ans.

Selon les termes de l'accord avec Travis County, Tesla doit investir 1,1 milliard de dollars dans la nouvelle usine au cours des cinq premières années. En échange, le comté de Travis remboursera 70% des taxes foncières que Tesla paiera. Une fois que l’investissement de Tesla dans l’usine aura dépassé ce seuil de 1,1 milliard de dollars, les remboursements de taxes foncières passeront à 75%. Tout investissement dans l'usine au-delà de 2 milliards de dollars donnera à Tesla 80% de rabais d'impôt foncier. Le comté de Travis a estimé qu'un investissement de 1,1 milliard de dollars de Tesla générerait 8,8 millions de dollars de nouvelles recettes fiscales sur une période de 10 ans, un chiffre qui prend en compte les remises d'impôt foncier. Si Tesla n'atteint pas son objectif d'investissement ou si ses besoins en matière d'emplois sont inférieurs de 75% à ses besoins en une année, l'entreprise ne bénéficiera d'aucun allégement fiscal foncier. Le comté aura également la possibilité de récupérer les remises fiscales si Tesla viole son contrat.