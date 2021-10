Tesla valorisé à plus de mille milliards de dollars

Après son introduction en Bourse en 2010, le groupe Tesla d'Elon Musk vaut désormais plus de 1000 milliards de dollars.

Pour la première fois, Tesla franchit le cap des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le constructeur automobile américain rejoint ainsi un club avec d'autres groupes américains comme Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon.

Wild $T1mes! — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2021

Ce record pour Tesla fait suite à l'annonce par le loueur américain de véhicules Hertz d'une commande initiale de 100 000 Tesla Model 3 d'ici à la fin de l'année 2022 et d'une nouvelle infrastructure de recharge de véhicules électriques pour ses opérations mondiales.

L'accord serait d'un montant de 4,2 milliards de dollars pour Tesla. À partir de début novembre, la location d'une Tesla Model 3 pourra se faire dans des agences Hertz aux États-Unis et dans quelques villes en Europe. Les clients avec une Tesla Model 3 auront accès à 3 000 Superchargeurs de Tesla aux USA et en Europe.

Moins vite que Facebook...

Selon CNN, Tesla est la deuxième entreprise à atteindre aussi rapidement le seuil des 1000 milliards de valorisation boursière après son introduction en Bourse en 2010. Seul le groupe Facebook a fait mieux en l'espace de 9 ans.

Toutefois, à un peu plus de 921 milliards de dollars, le groupe de Mark Zuckerberg ne fait actuellement plus partie du club des entreprises valant plus de 1000 milliards de dollars.