Facebook : 9,2 milliards de bénéfice net au troisième trimestre

Si l'image de Facebook ne cesse d'être malmenée, le groupe continue d'enregistrer de bons résultats financiers et de rassurer les investisseurs.

En pleine tempête avec deux lanceurs d'alerte qui l'accusent notamment de privilégier les profits au détriment de la modération de contenus problématiques et de la lutte contre la désinformation, le groupe Facebook publie ses résultats pour le troisième trimestre de l'année.

De juillet à septembre, Facebook a réalisé un chiffre d'affaires de 29 milliards de dollars en progression de 35 % sur un an, et a dégagé un bénéfice net de 9,2 millions de dollars en hausse de 17 %.

" Nous avons fait de bons progrès ce trimestre et notre communauté continue de croître ", déclare Mark Zuckerberg. Le fondateur et patron de Facebook se dit par ailleurs enthousiaste avec la feuille de route du groupe, notamment en ce qui concerne " les créateurs, le commerce et l'aide à la construction du métaverse. "

Cette année, Facebook prévoit de consacrer près de 10 milliards de dollars aux Facebook Reality Labs, avec des ressources pour des produits et services de réalité augmentée et virtuelle qui participent au développement du métaverse dont Mark Zuckerberg ne cesse de parler.

Près de 3,6 milliards de personnes utilisent activement - une fois par mois ou plus - au moins un des services de Facebook (+12 % sur un an). Le réseau social principal Facebook, le réseau social Instagram, les messageries Messenger et WhatsApp enregistrent 2,8 milliards d'utilisateurs actifs par jour (+11 %).

Reconquérir les jeunes adultes et rassurer les investisseurs

TikTok est présenté comme l'un des concurrents les plus efficaces jamais rencontrés et il met Facebook face à un constat. " La plupart de nos services ont été conçus pour être les meilleurs pour le plus grand nombre de personnes qui les utilisent, plutôt que pour les jeunes adultes. " Cette tranche d'âge des 19 à 29 ans sera une nouvelle cible avec des outils comme Reels pour des vidéos courtes sur Instagram.

Pour la croissance de Facebook, Mark Zuckerberg évoque une nouvelle fois des vents contraires avec notamment les changements apportés par Apple à iOS via l'App Tracking Transparency. " En fin de compte, nous pensons que nous serons en mesure de faire face à ces vents contraires au fil du temps, grâce aux investissements que nous réalisons déjà aujourd'hui. "

Quant aux accusations après les fuites de documents internes, il déclare aux analystes :

" Une critique saine et sûre nous aide à nous améliorer, mais je pense que nous assistons à un effort coordonné pour utiliser de manière sélective des documents ayant fait l'objet d'une fuite afin de donner une fausse image de notre entreprise. La réalité est que nous avons une culture ouverte où nous encourageons la discussion et la recherche sur notre travail afin de pouvoir progresser sur de nombreuses questions complexes qui ne sont pas spécifiques à nous seuls. "