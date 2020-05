Véhicules électriques : Tesla finalise une nouvelle batterie à longue autonomie

Tesla aurait finalisé son projet de batteries électriques moins coûteuses et plus autonomes avec une introduction attendue dans les Model 3 fabriquées en Chine pour commencer.

La batterie électrique constitue le nerf de la guerre pour l'essor du marché des véhicules électriques. Abaisser les coûts de production jusqu'au seuil les rendant compétitives par rapport aux voitures thermiques tout en continuant d'augmenter leurs performances constitue l'axe qui doit permettre au marché de prendre l'ascendant ces prochaines années.

Le constructeur Tesla aurait fait une avancée significative en ce sens et pourrait intégrer dès cette année une nouvelle batterie dans les Tesla Model 3 produites en Chine dans sa Gigafactory 3 de Shanghai, rapporte Reuters.

Elle correspondrait au fameux projet secret Roadrunner évoqué en février et qui doit permettre de baisser le coût en-dessous de la barrière symbolique des 100 dollars / kWh constituant un seuil d'équilibre économique entre véhicules électriques et thermiques, permettant de proposer les premiers aux mêmes tarifs que les seconds.

Ces batteries sont présentées par Reuters comme capables de fonctionner pour 1 million de miles (1,6 million de kilomètres) et sont conçues en collaboration avec CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd).

Ce devrait être l'objet d'une présentation fin mai par Elon Musk, patron de Tesla, à l'occasion d'un " Battery Day " qui promet de mettre des paillettes dans la vie des investisseurs.

Une avancée importante dans le domaine des batteries permettrait sans doute à Tesla de maintenir à distance ses concurrents, alors que les constructeurs automobiles préparent le lancement de gammes de véhicules conçus dès le départ pour une motorisation électrique et avec la puissance de leurs sites de production.