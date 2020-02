Roadrunner : le projet secret de Tesla pour abaisser le coût des batteries électriques

Dans un véhicule électrique, ce qui coûte cher, c'est la batterie électrique embarquée, et c'est en partie ce qui fait qu'il est plus onéreux qu'un véhicule classique à moteur thermique.

Les études prospectives ont identifié un prix plancher de 100 dollars / kWh en-dessous duquel les voitures électriques pourront rivaliser en tarif avec les véhicules traditionnels, ce qui constituerait le point d'inflexion pour une démocratisation massive de la motorisation électrique, sans avoir à l'épauler à coups de subventions et en permettant de dégager des marges.

Ce seuil est attendu quelque part durant la décennie actuelle, à la faveur des évolutions techniques, mais le constructeur Tesla semble vouloir le provoquer le plus rapidement possible pour conserver son avance dans le secteur, alors que les grands constructeurs commencent à lancer des productions de masse de leurs premiers véhicules tout électriques.

Le site Electrek évoque l'existence d'un projet secret Roadrunner qui consisterait à renforcer l'automatisation de la production des batteries électriques au point d'en réduire le coût moyen pour se rapprocher de ce prix magique.

Tesla se fournit actuellement en cellules pour ses batteries chez Panasonic mais le constructeur semble se préparer à produire ses propres cellules dans un avenir relativement proche.

Le rachat récent de Maxwell, spécialiste des supercondensateurs, et les offres d'emploi proposées ces derniers mois vont dans ce sens et le constructeur pourrait reprendre la philosophie de production de la Model 3 et de son haut niveau d'automatisation pour se lancer dans la production de ses propres batteries.

Electrek s'est d'ailleurs déjà fait l'écho du lancement d'une production pilote de batteries électriques sur le site d'assemblage de Fremont, permettant de tester des équipements conçus en interne.

On pourrait en apprendre plus d'ici le mois d'avril : Elon Musk souhaiterait faire la démonstration d'une première batterie conçue par Tesla sur une Model S ou X à l'occasion du " Battery Investor Day ".