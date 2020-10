Tesla : nouveau record de livraisons de véhicules électriques au troisième trimestre

Malgré les embûches et les redescentes brutales du cours en Bourse au fil de certaines annonces, le constructeur Tesla maintient le cap des livraisons de ses véhicules électriques et s'offre un nouveau record trimestriel avec 139 300 véhicules livrés.

C'est bien plus qu'au deuxième trimestre (90 000 unités), période marquée par les effets du confinement lié au coronavirus, et l'essentiel est représenté par les Model 3 et Model Y (124 000 unités environ), les Model S et X comptant pour environ 15 000 unités.

La production dépasse quant à elle les 145 000 véhicules sur le trimestre, en forte hausse par rapport au trimestre précédent qui avait vu la fermeture pendant quelques semaines du site d'assemblage de Fremont (Californie).

Le détail de la production par Gigafactory, puisqu'il faut aussi compter désormais la Gigafactory 3 de Shanghai, et la répartition des véhicules livrés par continent ne sont pas encore donnés et il faudra attendre la présentation des résultats financiers trimestriels pour obtenir tous les détails.

Malgré un volume conforme aux attentes (revues dernièrement à la hausse) des analystes, le cours de Tesla reste sur une tendance à la baisse, dans l'incertitude provoquée par l'annonce de la positivité au Covid-19 du président des Etats-Unis Donald Trump.