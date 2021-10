Tesla : nouveau record de livraison de véhicules électriques, malgré la pénurie de composants

Avec plus de 241 000 véhicules électriques livrés, Tesla bat son record du trimestre précédent dans un contexte compliqué pour le secteur automobile face à la pénurie de semi-conducteurs.

Si nombre de constructeurs automobiles doivent freiner leur activité de production faute de disposer des composants électroniques nécessaires, le spécialiste du véhicule électrique Tesla passe par-dessus ces obstacles et s'offre un nouveau record trimestriel.

Avec 241 300 véhicules livrés sur le troisième trimestre, le constructeur améliore de 20% son volume par rapport au trimestre précédent qui constituait déjà un record. Le fait est d'autant plus marquant que le secteur automobile subit de plein fouet l'effet de la pénurie des semi-conducteurs, entraînant mise à l'arrêt de chaînes de production et baisse des ventes de véhicules neufs qui ne sont plus disponibles avant plusieurs mois, voire une année.

Rien de tout ça chez Tesla qui peut compter sur la production de ses Model 3 et Model Y, représentant la quasi-totalité des livraisons, les véhicules plus haut de gamme Model S et X représentant moins de 10 000 véhicules livrés.

La production des véhicules électriques n'est pas en reste puisque Tesla a pu fabriquer 237 823 unités sur le troisième trimestre, soit une amélioration de 15% par rapport au trimestre précédent.

Alors que la firme a déjà livré près de 630 000 véhicules jusqu'à présent, il sera intéressant de voir si le constructeur pourra passer le cap du million d'unités livrées dans l'année, comme il l'avait estimé précédemment mais dans un contexte où la pénurie de composants devrait s'étirer jusqu'à l'année prochaine.

Cela pourrait passer par la mise en service de la première Gigafactory européenne à Berlin qui sera inaugurée le 7 octobre, après celle de Shanghai qui tourne déjà à un fort régime.