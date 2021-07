Tesla : 200 000 véhicules livrés au deuxième trimestre, nouveau record

Des mémos internes en fuite évoquaient ces derniers jours les efforts pour accélérer les livraisons sur la fin du deuxième trimestre et ce dernier coup d'accélérateur a payé : Tesla annonce avoir livré pour la première fois plus de 200 000 véhicules en un trimestre.

Le constructeur bat ainsi son précédent record datant du premier trimestre de l'année avec un peu plus de 180 000 unités livrées et démontre sa capacité à monter en régime alors qu'il a livré presque 500 000 véhicules sur l'ensemble de l'année 2020.

La montée en production s'intensifie

La firme indique avoir produit sur le trimestre 206 421 véhicules dont 204 081 Model 3 et U et 2340 Model S et X positionnées plus haut en gamme. Elle ne s'en sort pas si mal dans le contexte de pénurie de composants touchant le secteur automobile.

Certaines décisions ont toutefois dû être prises pour modifier le design et s'adapter aux contraintes, ce qui n'a pas empêché une hausse du prix des véhicules électriques essentiellement causées par la montée des prix des matières premières, indique encore Tesla.

Si les Model 3 et Y occupent le gros de l'activité de Tesla, le deuxième trimestre a vu arriver la Model S Plaid à l'accélération ébouriffante et dont la production va s'intensifier durant le trimestre en cours.