Test de l'imprimante 3D Creality CR-10 Max : voyez les choses en grand !

Si Creality 3D s'est rapidement forgé un nom dans l'univers de l'impression 3D avec ses CR-10, CR-10S, CR-X et Ender 3, certains modèles plus exotiques n'ont pas forcément eu beaucoup de chance.

Ainsi, en marge des CR-10 et CR-10S, Creality proposait des CR-10 S4 et CR-10 S5. Les modèles proposaient ainsi des volumes d'impression de 300x300x400 mm pour la CR-10 / S, 400x400x400 mm pour la S4 et 500x500x500 pour la S5.

Malheureusement, Creality est allée assez vite en besogne et s'est limitée au strict nécessaire pour les deux modèles plus grands. En marge de légers renforts au niveau du lit chauffant, aucune amélioration notable n'était proposée, et les modèles étaient alors particulièrement critiqués pour leur fiabilité, notamment du fait d'un plateau en verre à la surface chaotique et le choix d'une surface chauffante inchangée (300x300 mm) qui plus est en 12V, et de fait quasiment inexploitable en l'état.

La marque a donc pris son temps pour revenir sur ce segment des machines hors normes et a lancé la CR-10 Max après avoir renouvellé son catalogue avec la CR-10S Pro.

En essence, il s'agit encore d'une CR-10S Pro agrandie... Mais cette fois, les choses ont été bien plus travaillées pour adapter l'équipement et les options aux réels besoins des utilisateurs. Entre structure et lit renforcés, alimentation dédiée au lit chauffant et palpeur pour nivellement automatique, la CR-10 Max est désormais bien plus adaptée aux gros projets, comme nous l'expliquons dans notre dossier test.

Consulter le test de l'imprimante 3D Creality CR-10 Max