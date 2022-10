Test Midea M7 : l'aspirateur robot laveur économique et performant

Les présentations

Midea a récemment lancé sa nouvelle gamme d'aspirateurs laveurs M7 et M7 Pro sur le marché. Une gamme de robots qui vise le milieu de gamme avec un bon équipement à prix relativement accessible.

Le M7 représente le modèle le plus accessible de la gamme, mais il ne fait toutefois pas l'impasse sur les essentiels puisqu'en marge d'une forte aspiration, il embarque également la technologie LiDAR ainsi qu'un système de serpillère.

Midea M7 : l'essentiel

Le Midea M7 est donc un robot aspirateur laveur : en marge de sa brosse et de son système d'aspiration, il intègre un système de serpillère avec un réservoir.

Livré dans un packaging assez simple, le robot est livré avec un adaptateur secteur, une base de recharge, un bac à eau avec serpillère microfibre sur velcro ainsi que deux balais à trous branches, identifiés gauche et droite.

Le tout s'accompagne d'une notice et d'un guide de lancement rapide.

L'aspirateur en lui-même se dote d'une tourelle LiDAR (un télémètre laser rotatif qui scanne la pièce en continu avec précision pour faciliter la localisation de l'appareil et son repérage), d'une caméra à l'avant associée à un pare-chocs et de divers capteurs de proximité.

Sous le robot, on retrouve divers capteurs qui préviendront des chutes lorsqu'il s'aventure en bordure de marches et escaliers. On retrouve deux roues montées sur un système permettant de grimper sur les tapis épais et seuils de porte.

Le système est accompagné d'une brosse à poils durs et souples capable de décoller la saleté du sol et des tapis et moquettes. On trouve également deux brosses à trois branches qui se chargent de rabattre les débris au centre vers la zone de collecte.

La brosse en elle-même peut être remplacée ou démontée pour nettoyage, tout comme les balais latéraux.

Sur le dessus, le robot affiche une finition noire laquée avec quelques effets pailletés. On y trouve deux boutons : l'un pour lancer automatiquement le nettoyage et l'allumer, le second pour le renvoyer à sa base de recharge. Un capot permet d'accéder au bac de collecte de poussière.

à l'usage

Nous l'avons dit, le Midea M7 est un robot aspirateur laveur et propose donc de combiner les deux actions lors des séances de nettoyages.

Il propose une puissance d'aspiration affichée à 4000 Pa qui, combinée à la brosse à poils en V, lui permet d'aspirer la plupart des débris et poussières. Il se dote de plusieurs filtres pour limiter la propagation des microparticules.

Les poussières sont stockées dans un bac à contenance limitée, mais qui devrait permettre de nettoyer une surface de jusqu'à 250 m². Son autonomie est annoncée pour 180 minutes de nettoyage. Dans les faits nos tests se sont limités à 130 m² pour une durée d'environ 40 minutes : la batterie affichait alors 33% d'autonomie restante.

L'aspiration se fait via 3 niveaux : un premier, le niveau Zéro, permet de n'utiliser que la fonction serpillère. Notons que lorsqu'il détecte un tapis, l'aspirateur passe automatiquement en mode d'aspiration turbo.

Le mode serpillère est également réglable sur 3 niveaux d'humidité : la serpillère est toutefois simplement trainée et n'offre aucune action mécanique. Le réservoir se veut également particulièrement petit : il sera nécessaire de le remplir à nouveau régulièrement, surtout si l'on sélectionne le niveau d'humidité le plus élevé.

Le module LiDAR est particulièrement intéressant : il permet de scanner la pièce à distance et en continu. La cartographie de la pièce ne nécessite ainsi que quelques secondes et permet au robot d'évoluer très rapidement et de programmer sa séquence de nettoyage automatiquement.

Midea met particulièrement en avant son système LDS de 5e génération qui mise sur un processeur A35 et une fréquence de balayage de 3000 Hz. Et en effet, le scan se montre particulièrement rapide et efficace.

On note également que lors de ses déplacements le Midea M7 reste particulièrement silencieux, tout comme lors de l'aspiration.

Le M7 peut automatiquement retourner à sa base de charge si sa batterie venait à se vider, il reprendra alors automatiquement le travail là où il l'avait laissé.

Une application mobile dédiée

Concernant l'application mobile, elle se veut à la fois simple et efficace : on y voit immédiatement la cartographie du logement et il est possible de jongler entre plusieurs cartes (si l'on change le robot d'étage par exemple).

On y trouve toutes les fonctionnalités habituelles de réglage d'intensité de l'aspiration ou du nettoyage à la serpillère, de la création de zones dans les pièces ou de nettoyage localisé.

Bonne nouvelle : elle permet également de modifier la synthèse vocale intégrée à l'aspirateur qui peut donc être réglée sur Français. Un mode Ne pas déranger est également de la partie pour contraindre la mise en charge de l'appareil selon des horaires définis et ce, même si la programmation empiète sur ces horaires.

Il est possible de consulter le statut des consommables (balais, brosse, filtres), de vérifier les journaux de nettoyage ou même de lancer une localisation du robot s'il venait à se perdre.

Bilan

Lors de nos tests, le Midea M7 nous a étonnés par la qualité de son module LiDAR : l'affichage de la carte est plutôt rapide pour un appareil de cette gamme, et il se veut précis.

Malgré tout, le système se heurte à quelques limites : la tourelle située en hauteur n'est pas en mesure de repérer les petits objets au sol. De fait, lorsque le robot arrive au niveau de petits obstacles, deux scénarios interviennent : soit il les pousses, soit il bute dedans et corrige sa trajectoire.

Dans le cadre du fameux test de la chaussette, le M7 a tenté de l'avaler avant de se retrouver bloqué. Un carton posé sur son chemin a été poussé sur plusieurs mètres tandis qu'il a tenté d'avaler un sac en tissu.

Le passage sur les tapis ne pose pas véritablement problème, si ce n'est que la serpillère pourrait amener à humidifier ces derniers.

Les balais latéraux présentent quelques défauts : trop longs, ils peuvent parfois se glisser sous le connecteur de recharge : une fois sur sa base, le M7 ne se recharge donc pas. Autre souci les concernant, leur vitesse de rotation paraît trop élevée : pour les débris sur les sols durs comme les croquettes, il arrive régulièrement que ces derniers les propulsent au loin.

Dans l'ensemble, le nettoyage proposé reste toutefois très satisfaisant, mais pas parfait, mais il est clair que son positionnement tarifaire explique ceci ! Une situation que Midea pourrait corriger en proposant automatiquement de réaliser deux passages, voire trois lors du lancement du programme de nettoyage.

Pour le reste, le M7 fera parfaitement l'affaire dans la plupart des cas, et son efficacité est en bonne adéquation avec son positionnement tarifaire.

Dans la boutique officielle de Midea sur AliExpress, vous pouvez trouver l'aspirateur robot Midea M7 au prix réduit de 211 € avec une livraison gratuite en 5 jour depuis l'Espagne.