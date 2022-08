Test Mini-PC GEEKOM MiniAir 11 - l’ordinateur du quotidien pour les pauvres

Test Mini-PC GEEKOM MiniAir 11 - Présentation

Il y a quelques semaines nous avions testé le GEEKOM Mini IT11, grand frère du Mini-PC MiniAir 11 que nous nous apprêtons à vous présenter. Il nous avait bluffés par ses belles performances logées dans un si petit boitier. Son rapport puissance / prix était excellent, néanmoins il n’était pas destiné à toutes les bourses.



les 3 Mini-PCs GEEKOM



Avec le MiniAir 11, GEEKOM conserve sa logique de proposer le meilleur pour le prix le plus juste, mais cette fois-ci à destination des bourses les plus modestes.

Entrons dans le vif du sujet, cet ordinateur miniature et léger est livré avec Windows 11 Professionnel, accompagné du récent processeur Intel de 11ème génération, le Celeron N5095 cadencé à 2,00 GHz à 4 cœurs.

Pour rappel, la puissance des processeurs est en perpétuelle augmentation, à tel point que même les modèles d’entrée de gamme sont de nos jours aussi puissants que les processeurs haut de gamme d’il y a quelques années. La consommation électrique quant à elle est toujours plus faible, ce qui en fait un atout majeur sur les petites configurations, notamment les Mini-PCs tel que le GEEKOM MiniAir 11.

Avec l’outil de benchmarking CrossMark, permettant de relever les performances d’une machine en usage réel avec de vraies applications, j’ai voulu faire une petite comparaison avec des processeurs Intel Core I7 de l’époque pour situer un peu les performances par rapport à celles offertes par le CPU Intel Celeron N5095 (en violet), on constate que le résultat est plutôt bon.

Le stockage de masse quant à lui repose sur un disque SSD de 256 Go (connecteur M.2) en PCIe basé sur le protocole SATA3. On peut dire que c’est le strict minimum de nos jours, tant en termes de capacité qu’en technologie, un modèle NVMe aurait été un plus, mais aurait de facto augmenté considérablement le prix du Mini-PC. Le but recherché ici n’est pas la performance extrême, mais un bon équilibre prix - performances.

Concernant la mémoire vive, le GEEKOM MiniAir 11 est équipé d’une unique barrette mémoire de 8 Go, ce qui peut être vu comme un inconvénient ou un avantage, selon l’usage vers lequel vous comptez orienter ce Mini-PC. Le fait qu’une unique barrette soit présente implique une utilisation non optimale de la gestion de la mémoire puisqu’elle fonctionnera en mode dit « Single Channel ». Une légère perte de performance, de l’ordre de 5%, pourrait alors être observée lors d’un emploi intensif du MiniAir 11.

A contrario, si la machine était livrée d’emblée avec 2 barrettes de 4 Go pour avoir un total de 8 Go, le fonctionnement en mode « Dual Channel » serait immédiatement actif et les performances globales seraient par conséquent optimales. Mais cette disposition présenterait un inconvénient majeur, en effet, si vous vouliez faire évoluer le Mini Air 11 de 8 Go vers 16 Go, il faudrait impérativement remplacer les 2 barrettes de 4 Go par 2 autres de 8 Go, ceci engendrerait un coût plus élevé.

En définitive, le choix de placer directement une barrette de 8 Go de RAM est plutôt judicieux, puisque l’augmentation des performances que procure le fonctionnement en « Dual Channel » est négligeable par rapport au prix qu’il faudra débourser pour étendre la capacité mémoire. En optant pour cette stratégie, GEEKOM rappelle une nouvelle fois que sa priorité est de fournir le meilleur des 2 mondes, à savoir performance et évolutivité au prix le plus juste.

Pour autant, la partie connectique n’a pas été délaissée, on y retrouve plusieurs ports USB3 déclinés en 2 connectiques différentes, connecteurs USB Type-A (format le plus courant), et également en connecteurs de dernière génération USB Type-C.

Une interface réseau gigabit en connecteur RJ-45 est également proposée, un réseau sans fil WiFi 5, un lecteur de carte SD, une prise micro / casque, le support du Bluetooth 4.0.

Quant au rendu graphique, il repose sur le Intel UHD Graphics 605 intégré au processeur, 2 sorties vidéo sont proposées, l’une en HDMI et l’autre en Mini DisplayPort avec un adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI fourni. L’affichage simultané de 2 flux vidéo distincts en 4k UHD est parfaitement possible, et s’opère sans saccade ni ralentissement.

Déballage et présentation du contenu

Le Mini-PC GEEKOM MiniAir 11 est livré avec son support de montage VESA, l’alimentation avec un cordon d’alimentation français, un manuel de l’utilisateur très minimaliste et, en guise de cadeaux, un câble HDMI, un convertisseur Mini DiplayPort vers HDMI et une pochette de rangement.

L’encombrement du MiniAir 11 est vraiment très réduit, il mesure 117 x 112 x 34 mm pour un poids de 500 g. Il sera très discret sur un bureau même de petite taille, et pourra même se rendre complètement invisible en l’installant au dos de votre écran à l’aide du support VESA fourni.

L’esthétisme n’a pas été oublié, le dessus est en plastique brillant avec une apparence laquée, une grille métallique est présente sur les côtés latéraux, et à l’arrière une petite grille d’aération est placée au-dessus des divers connecteurs.

En façade on retrouve uniquement les fonctionnalités essentielles avec des DEL de différentes couleurs, bleue pour l’alimentation, rouge pour le disque dur, et ambre pour la mise en veille, c’est à la fois discret et joli sur un bureau.

Test Mini-PC GEEKOM MiniAir 11 - Caractéristiques et connectiques

Le MiniAir 11 est très bien équipé ! La liste exhaustive des possibilités est présentée ci-dessous.

En façade on retrouve dans l’ordre :



un récepteur infrarouge compatible CIR

une DEL affichant l’activité de l’unité de stockage SSD

un port USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) en USB-C

un port USB 3.2 Gen2 (10 Gbps)

une prise casque / micro

le bouton d’alimentation





à l’arrière :



le connecteur d’alimentation

un port Mini DisplayPort

un port Ethernet RJ-45

deux ports USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)

un port USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) en USB-C

un connecteur HDMI





à gauche :



un lecteur de cartes SD



à droite :



une fente antivol Kensington pour attacher le Mini-PC

à l'intérieur :

deux emplacements mémoire DDR4 – 1,2 Volt (dont un libre)

un connecteur M.2 2280





Voici les principales caractéristiques affichées par ce Mini-PC :

Processeur Intel Celeron N5095 cadencé à 2,00 GHz de 11e génération

Jeu de puces graphiques Intel UHD Graphics 605 avec 1 Go de RAM dédiée

Prise en charge de la puce TMP 2.0 (autorisant l’installation de Windows 11 sans souci)

1 x 8 Go de RAM cadencée à 1333,3 MHz (DDR4-2666 / PC4-21300) – évolutif à 32 Go

1 x SSD de 256 Go au format M.2 2280 PCIe 4x SATA3 – évolutif à 1 To

1 x port RJ45 Gigabit (Realtek)

1 x connexion réseau sans-fil : Intel Wi-Fi 5 Dual Band Wireless-AC 7265

1 x Bluetooth 4.0

3 x USB 3.2 Gen1 (5 Gbits/s) dont 1 en USB-C

2 x USB 3.2 Gen2 (10 Gbits/s) dont 1 en USB-C

1 x Mini DisplayPort (convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI fourni)

1 x HDMI

1 x lecteur SDCARD

1 x prise casque / micro

1 x Récepteur infrarouge compatible CIR

Windows 11 Pro préinstallé et déjà activé

Test Mini-PC GEEKOM MiniAir 11 - Usages et applications

Ce Mini-PC n’est clairement pas conçu pour des tâches lourdes, cependant il est parfaitement apte à faire fonctionner des logiciels gourmands avec parfois quelques lenteurs, mais cela reste tout à fait envisageable pour une utilisation ponctuelle.

Évidemment je ne vous parle pas d’effectuer des montages vidéo en 4k, ce qui serait chronophage et fastidieux, mais plutôt des choses comme retoucher une image haute résolution avec Photoshop ou autre logiciel costaud du genre.

Pour tout ce qui est purement bureautique, tableur, traitement de texte, navigateur internet avec de nombreux onglets ouverts, tout ceci se fait en toute fluidité et sans latence. Visionner des vidéos sur YouTube en streaming, ou vos propres vidéos UHD encodées en H.265 sur 2 écrans est un régal, le GPU monte à 40% et le CPU à 60 %, autant dire que c’est largement à sa portée. Cela en fait un candidat idéal pour un lecteur multimédia performant type HTPC.

D’autres usages sont possibles, il pourra être dédié à un serveur de stockage réseau d’appoint, son port Ethernet gigabit et son disque SSD permettent des transferts de fichiers extrêmement rapides. Grâce à ses nombreux ports USB 3 rapides, des unités de stockages externes pourraient être ajoutées pour en faire un NAS maison.

Les systèmes d’exploitation autres que Windows sont supportés, Linux, ChromeOS, FydeOs, Android x86, la polyvalence est à l’honneur.

Ce ne sont que quelques exemples d'utilisation, mais les possibilités sont quasi illimitées.

Test Mini-PC GEEKOM MiniAir 11 - Informations utiles

Voici quelques informations utiles à découvrir sur le Mini-PC GEEKOM MiniAir 11.





Informations CPU-Z

Informations Hardware Info

Informations CrystalDiskMark

Informations du gestionnaire de périphériques



Informations détaillées sur les composants principaux

Test Mini-PC GEEKOM MiniAir 11 – Conclusion

Le Mini-PC GEEKOM MiniAir 11 est avant tout destiné à ceux qui recherchent un ordinateur peu onéreux, ayant des performances satisfaisantes et un encombrement réduit. Il s’adresse aussi aux personnes qui ne possèdent pas d’ordinateur à la maison, et qui parfois en ressentent le besoin, mais ne veulent pas débourser des sommes astronomiques et surtout ne savent pas vers quel modèle s’orienter.

Malgré ses petites dimensions, sa finesse et sa faible consommation électrique, il reste malgré tout évolutif, polyvalent et suffisamment puissant pour travailler avec bon nombre d'applications du quotidien sans sourciller. Cet ordinateur miniature vous rendra de nombreux services, et le rapport utilité / prix ou encore performances / prix est tout simplement imbattable.

Vous trouverez le Mini-PC GEEKOM MiniAir 11 au prix réduit de 239 € au lieu de 299 € avec le code GNTair11 sur le site officiel de la marque, avec une livraison gratuite en 2 à 5 jours depuis l'Europe.

Signalons également une garantie de 2 ans et la possibilité d'un remboursement & retour dans les 30 jours suivant l'achat.