[Test] One Zoom : Motorola de retour dans la course

Motorola a résolument adopté sa stratégie sur le marché du smartphone en misant sur une gamme à la fois plus réduite, mais mieux construite pour frapper juste.

Autrefois géant de la téléphonie mobile, Motorola a perdu un peu de sa superbe lors de la bascule des GSM aux smartphones.

La marque a toutefois connu quelques succès avec sa gamme Moto, mais cela n'aura pas été suffisant à placer la marque au même rang que les ténors actuels comme Samsung, Huawei ou Apple.

Récemment, la marque a entrepris de réviser sa stratégie, notamment avec sa gamme One qui propose une série de smartphones aux fonctions bien définies et à l'orientation plus claire pour mieux séduire le public.

Parmi cette gamme, il nous a été proposé de tester le Motorola One Zoom, qui comme son nom l'indique, fait de la photographie sa spécialité. Mais Motorola peut-il vraiment revenir dans la course sur un marché saturé de modèles bon marché ? La réponse dans notre dossier test.