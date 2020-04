La série OnePlus Pro, inaugurée l'an dernier, vise le segment premium et propose une expérience soignée et des fonctionnalités avancées, pour un tarif un peu plus élevé que le modèle standard.

Avec le OnePlus 8 Pro, le fabricant abandonne la caméra popup et propose un affichage avec poinçon toujours AMOLED mais avec désormais un rafraîchissement de 120 Hz pour des animations encore plus fluides.

Embarquant un SoC Snapdragon 865, il propose désormais par défaut une compatibilité 5G et gagne une étanchéité IP68 le protégeant des immersions et une charge sans fil d'une belle puissance de 30W.

Avec son quadruple capteur photo, il ne se lance pas dans la course aux mégapixels et aux zooms mais privilégie une approche plus fondée sur l'usage quotidien, avec un focus sur la photo en macro et les expérimentations via un capteur doté d'un filtre couleur spécial. Avis aux créatifs !

Test du OnePlus 8 Pro : tout pour plaire ?