Test OnePlus Nord CE 2 5G : le milieu de gamme qui offre l'essentiel

Le OnePlus Nord CE 2 complète la gamme Nord en continuant de proposer l'essentiel en milieu de gamme avec l'appui de la surcouche OxygenOS 11. Le smartphone passe au SoC Dimensity 900 gravé en 6 nm, s'offre une charge 65W et présente un design un peu plus affirmé. Le bloc photo reste en revanche globalement le même.

L'essentiel en milieu de gamme

La série OnePlus Nord s’est attaquée au segment de milieu de gamme en 2020 et s’est étoffée l’an dernier d’un OnePlus Nord CE (Core Edition) voulant rassembler l’essentiel des fonctionnalités du Nord tout en restant sur un tarif inférieur à 400 €.

En proposant une fiche technique sympathique et le gros de l’expérience de l’interface OxygenOS, le succès de la gamme s’est établi et permet au fabricant de toucher un nouveau public tout en poursuivant l’exploration du segment premium pour les modèles de référence.

Fort de cette stratégie, c’est donc un nouveau modèle OnePlus Nord CE 2 qui se dévoile en mettant à jour ses caractéristiques et en proposant un design qui s’affirme un peu plus avec un gros bloc photo fusionné dans la coque.

Tout en reprenant ce qui a fait le succès du modèle original, OnePlus change de processeur mobile pour passer à Mediatek et son SoC Dimensity 900, et ajoute une belle charge rapide de 65W (contre 30W précédemment).

Caractéristiques du OnePlus Nord 2 CE

7,8 mm pour 173 g

Affichage 6,43 pouces FHD+ AMOLED 90 Hz HDR10+ et P3 / sRGB

SoC Dimensity 900 MediaTek octocore avec ARM Mali-G68 MC4

6 à 8 Go RAM LPDDR4X et 128 ou 256 Go en UFS 2.2 (+ extension microSD)

WiFi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Capteur photo avant 16 megapixels f/2,4

Triple capteur photo arrière :

- capteur principal 64 megapixels f/1,7 avec EIS

- ultra grand angle 8 megapixels f/2,2 (angle de vision 119 degrés) avec EIS

- capteur macro 2 megapixels f/2,4

Enregistrement vidéo 1080p jusqu'à 60 fps

Batterie 4500 mAh dual cell avec charge filaire rapide 65W SuperVOOC

Connectique USB / Dual SIM / carte microSD

Prise jack 3,5 mm

Compatible 2G à 5G

Prix de référence : 369 €

Le OnePlus Nord 2 CE sera disponible en précommande à partir du 3 mars pour 369 € et sera commercialisé à partir du 10 mars. On pourra le trouver sur le site de OnePlus, sur Amazon et chez Fnac / Darty



Un design plus marqué

Si le style du OnePlus Nord CE original était relativement classique avec les trois capteurs en alignement vertical, le nouveau OnePlus Nord CE 2 se montre plus ambitieux dans sa forme.

On retrouve un bel affichage AMOLED 6,4 pouces FHD+ avec une dalle plane aux bordures relativement fines (un peu plus épaisse en partie basse) et un rafraîchissement d’écran fixe de 90 Hz qui consommera un peu plus d’énergie mais fluidifiera l’affichage.

On retrouve classiquement un poinçon en angle pour le capteur photo avant de 16 megapixels et bon nombre de réglages dans les paramètres pour l’adapter à son goût, avec des réglages pour des teintes plutôt vives (P3) ou naturelles (sRGB), entre autres.

Le lecteur d’empreintes est présent sous l’écran AMOLED et l’on pourra faire appel à la reconnaissance de visage via le capteur en poinçon.

Les tranches comportent le bouton d’alimentation d’un côté et les touches de volume ainsi que le chariot double SIM / carte MicroSD de l’autre. Si la série Nord est dépourvue du slider de notification, les Nord CE intègrent une prise casque et c’est toujours le cas pour cette version 2.

A l’arrière, le dos vert anis translucide fait son petit effet et donne une identité particulière au OnePlus Nord 2 CE, renforcée par le bloc photo fusionné dans la coque. La configuration est de trois capteurs avec deux gros modules bien visibles et un troisième plus petit sur le côté, accompagné du flash.

La finition est donc sympathique et la prise en main plutôt bonne grâce à un poids modéré (173 g seulement), une faible épaisseur (on est sous les 8 mm) et une coque incurvée sur les tranches, laissant juste un châssis affiné.

SoC Dimensity 900 et OxygenOS 11

Le smartphone OnePlus Nord CE 2 change de fournisseur de SoC. Alors que le modèle de 2021 s’appuyait sur le SoC Snapdragon 750G, on trouve désormais un Soc Dimensity 900 de MediaTek.

C’est un SoC de milieu de gamme à l’aise dans les usages au quotidien et pouvant faire tourner la plupart des jeux en bonne qualité. Il sait se montrer économe et assure une compatibilité 5G (en bande sub-6 GHz) ainsi que le support du WiFi 6 / Bluetooth 5.2.

OnePlus Nord CE 2 : AnTuTu et Geekbench

Gravé en 6 nm, il intègre un NPU relativement performant apportant une assistance IA dans de nombreux compartiments. Sur ces bases, le OnePlus Nord CE 2 obtient des scores de 430 000 points environ sur AnTuTu et 689 points en test single core et 2137 points en test multicore avec Geekbench.

Il se montrera ainsi à l’aise avec la plupart des applications et seuls les jeux et applications particulièrement gourmands pourront éventuellement lui résister.

Le smartphone est lancé avec Android 11 à bord et la surcouche OxygenOS 11.3. Toujours épurée et riche en possibilités de personnalisation, elle offre une expérience agréable au quotidien avec ses différents modes développés au fil des années : mode Jeu, mode Zen…

On retrouve également l’écran spécial OnePlus avec ses raccourcis accessibles d’une gestuelle depuis l’écran d’accueil et, hormis les applications propres à OnePlus, il y a très peu d’applications pré-installées.

Avec sa batterie de 4500 mAh, le OnePlus Nord CE 2 tient une bonne journée et demie. Bonne nouvelle, la charge rapide filaire passe à 65W (technologie SuperVOOC), soit deux fois plus puissante que la génération précédente.

A noter que OnePlus annonce que la charge permet d'assure une journée d'autonomie en seulement 15 minutes de charge.

Comme d’habitude, l’adaptateur est assez imposant mais c’est parce qu’il contient une partie des composants nécessaires à la charge et à sa sécurité, de manière à préserver la finesse du smartphone.

Un triple capteur photo en 64 megapixels

Si le design évolue et que le SoC passe au Dimensity de MediaTek, le OnePlus Nord CE 2 conserve la même configuration que son prédécesseur pour la partie photo. On retrouve ainsi dans un grand photo fusionné dans la coque trois modules photo.

Le capteur principal est toujours de 64 megapixels avec une ouverture f/1,7 et une stabilisation EIS (Electronic Image Stabilization) . C'est aussi lui qui servira à générer un zoom sans perte x2.

A celui-ci s'ajoute un ultra grand angle de 8 megapixels avec un angle de vue de 119 degrés et un capteur macro 2 megapixels. Pas de grande originalité ici, c'est une combinaison désormais classique en milieu de gamme, avec l'avantage d'une certaine polyvalence et les limitations de capteurs vite débordés en basse lumière.

OnePlus Nord CE 2 - mode photo normal

OnePlus Nord CE 2 - ultra grand angle

Le capteur principal exploite des pixels de 0,7 µm qui ne permettent pas de capter individuellement beaucoup de lumière, d'où l'inté̂rêt du pixel binning pour fusionner plusieurs capteurs et donner des pixels virtuels plus gros efficaces en lumière basse sans trop perdre en finesse de détails.

OnePlus Nord CE - grand angle

OnePlus Nord CE 2 - ultra grand angle

OnePlus Nord CE 2 - zoom x2

Sans surprise, le capteur principal de 64 megapixels offre de bons résultats avec des scènes bien éclairées et une gestion plutôt maîtrisée des contrastes. On notera les différences de teinte entre les différents capteurs.

En basse lumière, le capteur photo principal souffre un peu de ses pixels en 0,7 µm, même avec le pixel binning pour compenser.

OnePlus Nord CE 2 - grand angle faible lumière

Le mode nuit se révèle inégal. S'il permet de rehausser le niveau de détail et les teintes de façon plus réaliste que d'autres smartphones de milieu de gamme grâce à un post-traitement assez maîtrisé, il affiche des teintes un peu surréalistes lorsque la luminosité descend franchement mais offre en retour une belle luminosité avec un lissage modéré des détails (voir ci-dessous).

OnePlus Nord CE 2 - grand angle basse lumière

OnePlus Nord CE 2 - grand angle mode nuit

L'ultra grand angle de 8 megapixels se révèle assez classique avec un angle de vision légèrement restreint pour limiter les distortions aux marges de l'image. Il nécessitera une bonne lumière pour s'exprimer.

OnePlus Nord CE 2 - macro

OnePlus Nord CE 2 - macro

De son côté, le capteur macro 2 megapixels offre des performances moyennes dans la lignée de ce qu'on trouve habituellement en milieu de gamme. Avec beaucoup de luminosité, il reste possible d'obtenir un résultat correct.

OnePlus Nord CE 2 - mode Expert

Le mode Expert du OnePlus Nord CE 2 permet d'apporter un contrôle plus précis des réglages et de fournir de sympathiques résultats même en dehors de la plage normale d'utilisation des capteurs.

A l'avant, le capteur photo de 16 megapixels reprend les atouts habituels de OnePlus avec des clichés mettant bien en valeur le portrait et une petite tendance à surexposer en contre-jour pour conserver une teinte naturelle du visage.

On pourra parfaire le portrait avec une palette d'outils d'embellissement (grain de peau, affinage des contours du visage) tandis que le mode portrait offre un bel effet bokeh plutôt bien maîtrisé sur nos quelques essais.

La partie vidéo permet de filmer jusqu'en 4K 30 fps avec différents réglages généralement accessibles uniquement aux résolutions inférieures, comme par exemple le mode ultra-stabilisation pour des vidéos fluides disponible seulement en 1080p.

Conclusion

Désormais bien installé en milieu de gamme, OnePlus propose avec son nouveau modèle OnePlus Nord CE 2 un smartphone qui s'affirme un peu plus par son style tout en restant sur son programme visant à offrir l'essentiel.

Avec son bloc photo fusionné dans la coque et ses grands modules, le smartphone gagne en personnalité et propose toujours le confort d'un affichage AMOLED tout en optant pour un SoC Dimensity 900 maintenant une bonne réactivité et une puissance modérée pour être à l'aise au quotidien.

On saluera l'arrivée de la charge rapide 65W pour la batterie de 4500 mAh, combinaison qui assure une autonomie correcte et un temps de charge réduit qui rend le smartphone très disponible.

Le bloc photo de trois capteurs reste globalement le même que précédemment, avec ses qualités et ses limitations, mais offre une certaine polyvalence d'usages. Il permettra ainsi de réaliser des photos très correctes (pour un appareil mobile) dans de multiples conditions de luminosité.

A noter que le OnePlus Nord CE 2 conserve la prise jack 3,5 mm et un lecteur de carte mémoire, ce qui n'est pas le cas de tous les smartphones concurrents sur le même créneau, mais qu'il n'offre toujours pas d'étanchéité avancée.

Le smartphone est lancé avec Android 11 et OxygenOS 11. La surcouche offre toujours beaucoup de possibilités de personnalisations et une belle fluidité, avec ses modes propres à OnePlus.

Pour 369 €, le OnePlus Nord CE 2 constitue donc un bel outil polyvalent avec un dos au design sympathique grâce son effet translucide, avec un bloc photo correct en conditions normales.

