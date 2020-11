Le OnePlus Nord N10 5G explore plus avant le segment de milieu de gamme et marque une rupture en intégrant un affichage LCD au lieu de l'habituel écran OLED que conserve son grand frère, le OnePlus Nord.

Il retient un certain nombre d'éléments des gammes supérieures, comme le rafraîchissement d'écran 90 Hz ou la Warp Charge 30T, et maintient une connectivité 5G en embarquant le récent SoC Snapdragon 690 et son modem X51 intégré.

S'il vise un public plus large que la communauté de fans de la marque, il n'oublie pas les fondamentaux avec la présence de la surcouche OxygenOS 10.5 avec sa personnalisation et ses modes spécifiques.

Après un OnePlus Nord (voir notre test) plutôt convaincant qui a ouvert ce nouveau segment pour la marque, le OnePlus Nord N10 5G parvient-il à faire de même malgré des concessions forcément plus larges ?

Test du OnePlus Nord N10 5G : le temps des concessions