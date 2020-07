Test du OnePlus Nord : le smartphone milieu de gamme équilibré

Après les OnePlus 8 en haut de gamme et premium, le OnePlus Nord change de braquet et se positionne sur le segment de milieu de gamme. OnePlus a-t-il su trouver le bon compromis ?

Pendant que la série OnePlus 8 continue d'offrir des fiches techniques relevées, mais avec un prix qui grimpe en conséquence (de 700 à 1000 €), le nouveau OnePlus Nord se veut plus abordable sans renoncer à ce qui fait le succès de la marque.

Le passage en milieu de gamme impose évidemment certaines concessions dans ses caractéristiques, mais le fabricant entend conserver l'esprit "Never Settle" qui anime ses smartphones.

Il fait donc le choix d'un SoC Snapdragon 765G avec une belle quantité de RAM tout en conservant l'écran Fluid AMOLED et le rafraîchissement de 90 Hz qui servent de vitrine à l'interface OxygenOS 10.5, toujours bien présente et complète.

Avec deux capteurs photo avant et quatre modules à l'arrière, le OnePlus Nord ne manquera pas non plus de possibilités en matière de photo mobile, l'une des attentes fortes sur ce segment.

Le OnePlus Nord tient-il le choc face à une concurrence bien établie et agressive, sur un créneau où il peut être difficile de se différencier ? Réponse ici même :

Test du OnePlus Nord : à l'assaut du milieu de gamme