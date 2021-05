Test OnePlus Watch : la montre connectée chic et polyvalente

La première montre connectée OnePlus

Les fabricants de smartphones tendent à proposer des accessoires pour accompagner leurs smartphones et, après plusieurs années passées à proposer des écouteurs sans fil, OnePlus lance désormais sa première montre connectée.

Le segment est en effervescence et a survécu aux premières années de maturation pour devenir un accessoire réclamé par le public, d'autant plus qu'il intègre de plus en plus de fonctions de suivi des paramètres physiologiques et de fonctions de coaching sportif, en plus du simple suivi d'activité quotidienne.

Il est donc logique pour le fabricant de se lancer même si l'offre est déjà abondante, à tous les prix et avec divers profils (casual, sportif, minimaliste...). Pour se démarquer, il faut donc trouver la bonne alchimie entre fonctionnalités, ergonomie, mais aussi autonomie.

Pour accompagner sa montre, une application mobile OnePlus Health s'occupera de collecter et organiser les données pour fournir une synthèse des différentes informations (activité, sommeil, suivi du rythme cardiaque, du sommeil, etc) et la montre elle-même propose les fonctions standard d'une smartwatch (notifications, modes sportifs...).

La recharge passe par un petit socle USB doté de picots sur lequel la montre se positionne correctement et fermement grâce à des aimants.

Caractéristiques de la OnePlus Watch :

Boîtier 46 mm étanche 5ATM, IP68

Ecran 1,39 pouce AMOLED 454 x 454 pixels (326 ppi), verre tactile 2,5D

Processeur STM32

Module GPS intégré

Espace de stockage 4 Go

Connexion Bluetooth 5.0

Module NFC

Batterie 402 mAh / Autonomie jusqu'à 14 jours

Microphone et haut-parleurs intégrés

Prix : 159 €

La montre OnePlus Watch peut être achetée sur le site de OnePlus ou bien chez Amazon.

Design et interface

Pour sa première montre connectée, OnePlus a fait le choix, comme pour ses smartphones, d'un design épuré avec un boîtier rond de 10,9 mm d'épaisseur en acier inox (l'édition spéciale utilisera de l'alliage de cobalt) ne pesant que 45 g et équipé de deux boutons, dont l'un est marqué du sigle OnePlus.

Le bouton supérieur donne accès aux fonctionnalités de la montre tandis que celui du dessous est le bouton d'alimentation et se double d'une touche de fonction pour accéder rapidement aux principaux modes sportifs par défaut, mais il sera possible d'y associer sa fonction préférée dans les réglages pour un accès immédiat.

Le dos présente un capteur de mesure optique du rythme cardiaque et de la SpO2 tandis que le bracelet est en fluoroélastomère rainuré, apportant confort et résistance pour un usage sportif.

La OnePlus Watch fait le choix d'un écran AMOLED 1,39 pouce couleur tactile avec une résolution de 454 x 454 pixels offrant de belles couleurs et un affichage précis, ce qui facilitera la lecture de texte (SMS, notifications...) sur la montre. A noter que l'édition spéciale sera protégée par du verre saphir hautement résistant contre les rayures.

La montre présente également un micro et un haut-parleur, ce qui permettra de répondre à un appel directement depuis le gadget sans avoir à sortir son smartphone.

À défaut d'une grande originalité, l'ensemble est bien fini et reprend les standards du genre, avec un bracelet de qualité et facilement interchangeable. La OnePlus Watch fait appel à un microcontrôleur STM32 qui aura l'avantage de consommer peu et embarque 4 Go d'espace de stockage pour y installer sa musique préférée.

L'autonomie annoncée est de 14 jours en usage mixte normal et qui dépendra de l'activation de certaines fonctions comme la mesure continue du rythme cardiaque, tandis que la puce GPS pourra rester activée 25 heures.

On notera la bonne idée d'une charge rapide qui assurera une semaine d'autonomie en 20 minutes seulement de charge. Cela offre une belle liberté d'action et réduit l'angoisse de se retrouver à court d'énergie, même en s'apercevant au dernier moment que la montre est presque à sec.

Sur nos tests, on est plutôt sur une petite dizaine de jours de fonctionnement en usage mixte, avec quelques heures d'activation du module GPS et une luminosité en réglage automatique.

No stress avec la OnePlus Watch !

La OnePlus Watch ne fonctionne pas sous Wear OS, mais utilise un système RTOS (Real Time OS) propriétaire qui offre toutes les fonctions attendues d'une smartwatch, mais ne permettra pas par exemple d'installer des applications tierces.

C'est un petit univers clos dont l'évolution dépendra donc entièrement de l'intérêt de OnePlus à le maintenir et l'améliorer (de nombreuses fonctions ont déjà été annoncées pour les semaines à venir). Concernant l'interface elle-même, on retrouve les mêmes mécanismes et manipulations d'autres systèmes avec des affichages principaux apparaissant d'un glisser du doigt vers le haut / bas ou gauche / droite et des menus lorsque l'on appuie sur les touches de fonction.

On trouvera un menu général pour régler la luminosité, l'alarme, l'option ne pas déranger pour retrouver son smartphone, ainsi que les paramètres (connexion, mise à jour...).

"Auto-lumonisités" ? Quelques erreurs de traduction

L'appui sur les touches de fonction donne accès à l'ensemble des fonctions, des modes sportifs aux mesures du rythme cardiaque et de SpO2 en passant par la météo, le baromètre, les minuteurs / chronomètres, le suivi du sommeil et du stress, des exercices de respiration

L'appairage est assez rapide et standard en passant par l'application mobile OnePlus Health qui fonctionne sur smartphone OnePlus et plus généralement Android, mais pas sous iOS.

Le fonctionnement de l'interface est fluide et l'on retrouve rapidement les mêmes réflexes si l'on connaît déjà un peu l'univers des montres connectées. Par rapport à Wear OS, dont le système se rapproche, il manque surtout quelques éléments permettant d'étendre les interactions avec le smartphone.

L'affichage des notifications n'est pas exemple que consultatif et ne permet pas d'interagir, ne serait-ce que pour fournir une réponse rapide automatisée. On trouve aussi quelques erreurs de traduction dans l'interface, mais ces petits défauts de jeunesse devraient être gommés dans les mises à jour à venir.

L'application OnePlus Health

Pour gérer une partie des fonctions de la montre OnePlus Watch et synthétiser les données collectées, une application OnePlus Health doit être installée sur le smartphone compagnon.

C'est de là que l'on pourra appairer la montre connectée, choisir de nouveaux cadrans, effectuer certains réglages et consulter les différentes informations qui peuvent être par ailleurs reliées à Google Fit.

L'affichage est standard avec plusieurs écrans : Santé, Fitness et Gérer. Le premier résume l'ensemble des mesures (suivi du rythme cardiaque, du sommeil, niveau de stress, nombre de pas...), le deuxième affiche les dernières activités sportives et le dernier propose des réglages généraux pour la montre et une sélection de cadrans.

L'ensemble est plutôt clair, facile à prendre en main et ressemble à ce que l'on peut retrouver ailleurs. Dans l'écran général, il est possible d'accéder aux résultats du suivi en continu, qu'il s'agisse du rythme cardiaque ou du sommeil, avec des indicateurs et des conseils pour rester en forme, tandis que la montre elle-même peut afficher des notifications en cas d'immobilité prolongée, toujours utile en situation de télétravail !

L'application permet également d'ajouter de nouveaux cadrans, en plus de ceux pré-installés dans la montre. On retrouve divers styles selon que l'on cherche un affichage minimaliste ou mettant l'accent sur les données d'activité, avec des codes couleur. Il est bien sûr également possible de personnaliser le cadran avec ses propres photos.

Après une session de sport, les données sont synthétisées sous forme de graphiques, avec éventuellement une carte du parcours et son suivi GPS, informations qui pourront ensuite être partagées.

Ce n'est pas aussi complet que les applications les plus avancées en la matière, mais l'essentiel y est et est présenté de façon assez claire.

Pour que le couple montre / application fonctionne pleinement, il faudra toutefois bien suivre les consignes lors du premier lancement pour s'assurer que les notifications seront affichées, mais aussi que l'application restera active en arrière-plan en cochant les cases adéquates dans les réglages.

La marche à suivre est bien indiquée et ne prend que quelques minutes, mais cela relève un peu de la bidouille et une configuration simplifiée serait sans doute appréciée.

Conclusion

Avec la OnePlus Watch, la marque fait son entrée sur le segment des montres connectées, accessoires devenus presques indispensables à proposer à côté des casques sans fil.

Pour cette première smartwatch, OnePlus fait dans la sobriété avec un design simple et affiné qui pourra être porté en toute occasion et avec un programme polyvalent.

Son bel écran tactile AMOLED coloré saura capter le regard même s'il ne propose pas (encore) d'affichage Always On (annoncé dans une prochaine mise à jour) et la montre se révèle plutôt réactive. Plutôt que Wear OS, OnePlus a choisi de proposer sa propre interface dont les mécanismes ne surprendront pas les habitués des montres connectées.

L'ensemble est encore un peu brut, avec des erreurs de traduction, sans animations des différents écrans et sans certaines options qui gagneraient à être présentes pour éviter d'avoir à sortir le smartphone mais cette version de test n'a pas encore le firmware définitif et une partie de ces défauts devraient disparaître prochainement.

De la même façon, la mesure du rythme cardiaque s'emballe parfois sans raison, créant quelques pics fantômes et des aberrations dans les mesures, tandis que sur une session sportive, la mesure du GPS ne s'est calée que 500 mètres après le départ mais a bien accroché ensuite, malgré des passages en canyon urbain. Un peu frustrant tout de même.

L'autonomie d'une dizaine de jours en moyenne est dans la lignée des produits du même type sur le marché et la charge rapide (20 minutes pour une semaine d'autonomie) est bienvenue et soulage de l'angoisse de la charge à intervalle régulier (et généralement au moment où on voudrait justement s'en servir).

A 159 €, la OnePlus Watch offre des prestations correctes (dont certaines à peaufiner mais de nombreuses mises à jour sont déjà annoncées) mais manque un peu d'éléments différenciants pour se démarquer sur le marché. Elle jouera parfaitement son rôle d'accessoire sans forcément faire tourner les têtes.

