Test du Poco X3 NFC : LE smartphone gaming en milieu de gamme

Faire tenir un smartphone gaming dans une configuration de milieu de gamme et à un tarif très abordable (très agressif devrions-nous dire), c'est le nouveau pari que s'est lancé la marque Poco avec son nouveau smartphone Poco X3 NFC.

Imposant et doté d'un grand écran 6,67 pouces, il embarque le nouveau SoC Snapdragon 732G avec ses fonctions dédiées au jeu et à l'intelligence artificielle. Et pour ne faire dans la demi-mesure, il propose un affichage avec rafraîchissement 120 Hz dynamique, un haut échantillonnage tactile 240 Hz, un système de refroidissement avancé et une grosse batterie de plus de 5000 mAh avec charge rapide 33W, rarement présente dans cette catégorie.

Malgré son tarif de seulement 229 à 269 € selon les modèles, Poco n'a pas lésiné sur la partie photo avec un quadruple capteur dont le module principal est de 64 megapixels, avec des capteurs complémentaires pour assurer une vraie polyvalence d'usage.

Le Poco X3 NFC serait-il LA bonne surprise de fin d'année sur un segment très concurrentiel ?

Test du Poco X3 NFC : le smartphone killer à petit prix