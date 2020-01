Test Qidi X-Max : l'imprimante 3D chinoise qui vise les professionnels

Le marché de l'impression 3D est en ébullition depuis quelques années et nombreux sont les constructeurs à souhaiter se lancer sur le segment. Après la tendance aux machines bon marché qui ont démocratisé le secteur auprès des particuliers, certaines marques tentent de percer avec des machines orientées plus haut de gamme.

Qidi Tech est une marque chinoise assez récente sur le marché de l'impression 3D dédiée aux particuliers, pour autant la marque dispose déjà d'une gamme complète de machines optant toutes pour un format cloisonné.

Nous avons pu tester le plus imposant des modèles de la marque, la Qidi X-Max qui vient se positionner face aux modèles les plus haut de gamme de Flashforge, la 3D45 de Dremel ou même vient jouer sur les platebandes des Makerbot les plus accessibles.

Mais Qidi peut-il réellement investir le marché des imprimantes 3D semi-professionnelles avec ses produits ? La réponse dans notre test de l'imprimante 3D Qidi X-Max.