Test Tineco Pure One S15 Pet : l'aspiration multi cyclonique qui fait des étincelles

Bienvenue dans l'ère de la filtration multicyclonique

La marque Tineco continue de renforcer son image de marque sur le marché de l'aspirateur-balai sans fil, et 2022 signe une année charnière puisque l'on voit arriver sur le marché trois aspirateurs dotés de la technologie de filtration multicyclonique.

Tineco a ainsi lancé sa nouvelle gamme Pure One qui se décline en versions S15, S15 Pet et S15 Essentials, sachant que nous testons aujourd'hui la version S15 Pet.



Packaging / Design

Tineco propose un catalogue assez vaste de dispositifs sans fil dédiés au ménage, et la gamme Pure One constitue le segment haut de gamme. Contrairement à la série A plus basique et au design coloré, la gamme Pure One conserve une allure plus sobre et élégante avec des appareils qui mêlent le blanc et le noir au gré de plastiques d'excellente qualité.

Le Pure One S15 Pet qui nous a été confié remplace ainsi la gamme Pure One S12 que nous avions déjà pu tester et qui nous avait séduite par ses finitions et ses performances. Ici, Tineco monte encore d'un cran avec des petits détails qui font la différence.

On retrouve ainsi un aspirateur légèrement plus compact avec une forme repensée et un large écran OLED sur le dessus de la partie aspirante. Notons que la version S15 Pro se dote d'un écran plus complet avec une zone centrale présentant des animations.

Le S15 Pet a repensé quasiment tout son design : le bloc de récupération de la poussière n'est plus amovible. A la place, Tineco a intégré un système de bague étanche qui vient entourer le filtre mesh qui est lui-même relié à un levier accessible au niveau de la gâchette. Il suffit de presser le levier pour faire descendre l'anneau et pousser automatiquement les poussières et fibres qui se seraient enroulées autour du tambour, le nettoyage s'en retrouve ainsi facilité. En marge de cela, on peut accéder au filtre textile directement au centre du tambour par le dessous pour le nettoyer simplement.

Enfin, le filtre HEPA situé à l'arrière du bloc moteur est intégré dans un cylindre doté d'aimants pour un bon maintien et une réinsertion facilitée.

La grande zone tactile de pilotage de la puissance d'aspiration du S12 cède la place à un unique bouton permettant de basculer du mode auto au mode d'aspiration maximal. En contrepartie, l'aspirateur se dote d'un nouveau module de détection des poussières qui se veut ultra performant, nous y reviendrons plus tard.

Pour finir sur le bloc aspiration, l'activation est déclenchée par une gâchette à simple pression : pas la peine de la maintenir, une fois pressée la fonction aspiration est maintenue jusqu'à une nouvelle pression.

Le pack Tineco Pure One S15 Pet se veut assez complet : il est fourni avec le bloc aspirateur, un filtre de rechange, une brosse large motorisée, un suceur plat, un suceur large mixte à brossette, une brosse motorisée compacte ainsi qu'une base de stockage lestée qui servira également de station de recharge. Notons que le tout est livré complètement démonté dans un carton aux dimensions plutôt réduites.

à l'usage, un monstre de puissance !

Nous l'avons expliqué au début de notre test, le Pure One S15 profite pour la première fois chez Tineco de l'aspiration multi cyclonique. Cette technologie, héritée de Dyson, repose sur l'intégration de 12 cônes souples qui vibrent pour séparer l'air de la poussière, ce qui permet de profiter d'une aspiration optimale et d'une filtration puissante, et ce sans aucune perte de puissance au fil du temps.

Le système repose sur une filtration en 5 étapes : un cyclone principal qui collecte les poussières, un filtre en mesh qui bloque les cheveux et fibres, le multicyclone qui sépare l'air de la poussière, le pré-filtre qui capte les particules fines et enfin le filtre HEPA en bout de course qui filtre les particules jusqu'à 0,3 micron. Avec ce système, Tineco revendique une filtration de 99,9% des allergènes contenus dans l'air.

Si la puissance d'aspiration est au rendez-vous, les brosses livrées réalisent également un travail exceptionnel.

La brosse large du Pure One S15 Pet profite d'une nouvelle technologie ZeroTangle : elle allie les poils durs et les poils souples avec une bavette en caoutchouc, le tout surmonté d'un peigne qui permet d'éviter l'emmêlement des cheveux ou poils d'animaux. Motorisée, elle désincruste les poussières avec efficacité, sans pour autant les projeter ni à l'avant ni à l'arrière comme sur d'autres modèles. Elle se dote en outre de larges roues lui offrant une grande mobilité et peut être orientée à 90 degrés, notamment pour positionner l'aspirateur debout lors de son stockage sur sa base de recharge. En outre, la tête se dote d'un système d'éclairage LED particulièrement pratique pour mettre en évidence la poussière, notamment sous les meubles.

Notons à cet effet que la base de recharge est lestée et qu'elle ne nécessite aucun perçage. Il suffit de la positionner contre un mur et de venir fixer la patte de recharge située au bout du tube de l'aspirateur pour stocker ce dernier et le charger. S'il est intéressant de voir que Tineco a tenté d'éviter aux utilisateurs de percer leur mur pour stocker leur appareil, on retient deux critiques principales : le câble de recharge est situé à l'arrière de la base, ce qui empêche de la coller convenablement au mur, d'autre part il faudra bien "viser" pour enficher l'aspirateur sur l'ergot de recharge, ce qui n'est pas toujours des plus pratique... Enfin, on note également que la fixation reste moins stable que d'autres fixations murales, et qu'en charge, la fonction d'aspiration n'est pas verrouillée automatiquement.

Gros atout du Pure One S15 Pet, la technologie iLoop est toujours de mise, dans une version améliorée. Il s'agit d'un capteur de saleté logé directement dans le bloc d'aspiration, et non à la tête principale, ce qui permet un fonctionnement avec l'ensemble des accessoires. Lorsque le capteur détecte de la poussière ou des débris, il adapte automatiquement le niveau d'aspiration pour l'augmenter.

Visuellement, cela se traduit également par un changement de couleur du cercle de l'écran qui passe alors du bleu au rouge. La zone rouge est proportionnelle au niveau de poussière détectée. Il convient alors de continuer d'aspirer dans la zone qui apparaît en rouge jusqu'à ce que l'indicateur passe au bleu pour garantir l'absence de poussière.

Le système est diablement efficace et permet d'une part de garantir un bon nettoyage des surfaces, mais également d'économiser l'autonomie. Tineco indique que son système peut ainsi permettre d'améliorer jusqu'à 4 fois l'autonomie de son appareil, pour atteindre jusqu'à 130 m² de surface nettoyée en une seule charge.

L'aspiration est effectivement particulièrement bluffante et parfois même trop puissante : certains tapis souples ont créé un effet ventouse au point qu'il n'était plus possible de déplacer la tête.

Sur un tapis que nous pensions propre, nous avons été étonnés de voir le capteur iLoop nous inviter à insister sur certaines parties et constaté une grande quantité de poussière aspirée, là ou le passage de notre autre aspirateur sans fil (Dyson V8) n'avait visiblement pas correctement fait l'affaire... Malheureusement, l'autonomie annoncée par Tineco est grandement dépendante du niveau de saleté des surfaces à nettoyer.

Nous avons ainsi vu l'autonomie du Pure One S15 Pet partir rapidement en fumée sur un grand tapis sur lequel nous avons (longuement) insisté. Lors de cette session de nettoyage, nous sommes parvenus au bout de l'autonomie de l'appareil après avoir réalisé 85 m² d'aspiration environ. Néanmoins, lors de la session suivante, avec un tapis bien moins encrassé, nous avons été capables d'aspirer les 140m² de notre foyer : le Pure One S15 Pet affichait alors 3% d'autonomie restante.

Globalement, la prise en main du Pure One S15 Pet ne présente aucun défaut : il se veut léger et la fonction automatique sans maintien de la gâchette donne plus de liberté à l'utilisateur. La gâchette permettant de décoller les poils et cheveux du tambour est un plus particulièrement intéressant pour limiter les manipulations lors du vidage du bac de collecte.

L'écran est particulièrement lisible : on peut y voir l'autonomie restante, le niveau d'aspiration, le niveau de poussière aspiré et d'éventuels appels à intervention sur les brosses ou le bac.

Bilan

Le Tineco Pure One S15 Pet est assurément l'un des aspirateurs balais les plus intéressants du moment : sa puissance d'aspiration est particulièrement bluffante et, combinée au système iLoop, elle permet de garantir un nettoyage optimal des surfaces.

Livré avec un nombre satisfaisant d'accessoires, la présence d'une batterie amovible permettra d'étendre la durée de vie de l'aspirateur au besoin.

La base sans perçage part d'un bon sentiment, mais elle mériterait d'être peaufinée, notamment au niveau du maintien de l'aspirateur et de sa fixation.

Globalement, le Pure One S15 Pet propose des prestations haut de gamme : le module multicyclonique était réservé jusqu'ici à quelques rares constructeurs.

Notons également que l'aspirateur peut-être connecté à une application mobile dont l'intérêt se limite à surveiller le taux estimé d'usure des filtres et qui invite à les remplacer en cas de besoin, anecdotique donc.

On félicite également la marque pour sa nouvelle brosse multisurfaces qui se veut véritablement polyvalente et performante. Avec le Pure One S15 Pet, Tineco signe un quasi-sans-faute assez rare pour être souligné, sur un marché aux références nombreuses qui se ressemblent sans vraiment proposer de réelles innovations.

Vous trouverez le Tineco Pure One S15 Pet à 499 € chez Amazon avec la livraison gratuite, mais également sur le site officiel de Tineco.