Test du vélo électrique ADO A20F - VAE puissant pour la ville et les randonnées

Ce n’est pas toujours évident de trouver un vélo à assistance électrique puissant et polyvalent et le tout à un budget restreint. A chaque nouvelle mouture, la société chinoise A Dece Oasis innove et améliore ses produits. Il y a peu nous avions testé le ADO A20, il est temps de visiter son grand frère le ADO A20F.

Test du vélo ADO A20F - caractéristiques

Si vous avez un budget limité et que vous êtes à la recherche d'un vélo s'accommodant aussi bien du bitume que de la forêt ou la montagne, alors le ADO A20F est fait pour vous.

ADO propose des vélos à assistance électrique pour tout type d'utilisation, du petit poids plume au gros poids lourd, ceci afin de contenter les usagers en fonction de leurs exigences et besoins.

A Dece Oasis, propose cette année les 3 modèles suivants :

ADO-A16 : vélo de ville petit gabarit, passe-partout

ADO-A20 : vélo polyvalent gabarit moyen (que nous avons testé)

ADO-A20F : vélo de montagne gros gabarit (FatBike)

Nous allons nous attarder sur le ADO A20F, qui est le modèle le plus puissant et le plus imposant. La lettre F indique qu'il s'agit du modèle FatBike, ou vélo de montagne.

Les caractéristiques du ADO A20F sont simplement époustouflantes, à commencer par son moteur de 500 Watts (!!) lorsque la plupart des VAE affiche 250 W et qui pourtant offre déjà de bonnes performances. Ses grandes roues équipées de pneus de 20 pouces (environ 51 cm) avec une largeur de 4 pouces (environ 10 cm) prodiguent une certaine robustesse et durabilité. Sa fourche à double suspension et sa selle en cuir apportent du confort même sur les chemins les plus accidentés. Il est pliable et n'occupe qu'un très faible volume, ce qui est fort appréciable pour un vélo de ce gabarit !

Caractéristiques du ADO A20F

Marque : ADO

Modèle : A20F

Type : vélo à assistance électrique pliant en 3 points

Couleur : blanc ou noir (modèle testé)

Cadre : alliage aluminium

Charge utile : 120 kg maximum

Vitesse maximale : 25 km/h (débridable à 35 km/h par les utilisateurs avancés)

Autonomie avec utilisation de l'assistance électrique : 70 km au maximum

Autonomie en utilisation purement électrique : 50 km au maximum

Consommation électrique moyenne : 0,65 kw.h / 100 km

Niveaux d'assistance électrique : 3

Capacité de la batterie : 10,4 Ah

Tension de la batterie : 36 V

Puissance de la batterie : 374 Wh

Temps de charge : 6 heures

Tension de fonctionnement du chargeur : 100 V - 240 V

Puissance délivrée par le chargeur : 84 Watts (DC 42 V / 2 A)

Puissance du moteur électrique : 250 W (débridable à 500 W par les utilisateurs avancés)

Technologie du moteur : haute vitesse sans balais

Dérailleur : Shimano 7 vitesses

Plateau : 52 dents

Système de freinage : freins à disque mécanique avant / arrière

Absorption de chocs : suspension sur fourche, et amortisseur sur la tige de selle

Indice de protection : IPX5

Température d'utilisation : -10 à 40°C

Température de stockage : -20 à 50°C

Dimensions des roues : 20 pouces

Dimensions des pneus : 20 pouces x 4 pouces (environ 51 cm x 10 cm)

Autres équipements : phare avant à LED, béquille, catadioptre arrière et sur les pédales, support orientable pour smartphone, chargeur USB 5 V / 1 A

Poids du vélo électrique à vide : 29 kg

Poids avec l'emballage : 34,5 kg

Dimensions du vélo électrique plié (L x l x h)

Dimensions du vélo électrique (L x l x h) : 174 × 53 × 120 cm

Dimensions de l'emballage (L x l x h) : 98 x 45 x 77cm

Test du vélo ADO A20F - déballage et assemblage

Aussi imposant et robuste soit-il, ce vélo a tout de même besoin d’une bonne protection pour être transporté et livré jusqu’à chez vous. L’emballage rigide et les mousses à foison accomplissent parfaitement cette tâche. Par conséquent, vous ne devriez pas avoir de mauvaise surprise au déballage. On peut voir que le carton a subi quelques chocs ci et là, mais tout est en place et rien ne manque.

Une fois déballé, on retrouve le cadre du vélo, la selle, la batterie avec ses 2 clés et son chargeur, une pompe à air, un support pour smartphone orientable, 2 clés Allène, et enfin un manuel utilisateur uniquement en anglais. Les nombreuses illustrations explicites vous aideront à assembler les éléments du vélo, vous n’aurez donc pas l’obligation de maîtriser la langue anglaise.

L’assemblage est d’une simplicité déconcertante, l’installation de la potence, du guidon, et de la tige de selle se fait sans le moindre outil, des bagues de serrage permettent de fixer et stabiliser ces éléments.

Les outils inclus pourront vous servir à faire quelques ajustements si nécessaire, comme régler l’inclinaison de la selle, ou du catadioptre se trouvant sous la selle, ou encore du phare avant. La fixation du support pour smartphone ne nécessite aucun outil.

L’assemblage du VAE ADO A20F est à la portée de tout le monde, même des non-bricoleurs, 10 minutes suffiront amplement. En fait, vous passerez plus de temps à déballer et à enlever les mousses de protections que pour l'assemblage en lui-même :)

Réglez la selle et le guidon à la hauteur souhaitée, et vous voilà prêt à utiliser ce monstre des chemins périlleux.

Test du vélo ADO A20F - fonctionnalités

Transport et rangement

Je vous le disais en introduction, le vélo à assistance électrique ADO A20F est pliable en 2 points, le cadre se plie en deux en son centre à 180 degrés, et le guidon se rabat contre la roue avant, le rendant compact. Le tout se fait en 3 étapes. Pour un gain de place supplémentaire, la selle peut être retirée et les pédales peuvent être rabattues à la verticale. Son encombrement final, une fois totalement plié, n'est que de 98 x 45 x 77cm (L x l x h).

On pourra donc le loger dans un coffre de voiture sans heurt, et même l'emporter avec soi dans les transports en commun. D'ailleurs une poignée a été pensée à cet effet, facilitant le maniement du vélo.

Autre point à noter, le mécanisme de pliage est bien étudié, et est prêt à encaisser d'innombrables manipulations de pliage et dépliage.





Technologie et vitesses

Un moteur électrique sans balais de 500 Watts accompagne le vélo ADO A20F lui octroyant une puissance hors norme pour ce type de VAE. Son fonctionnement est silencieux et extrêmement fiable de par la technologie employée. Ne nous emballons pas pour autant, par défaut il est livré en version 250 Watts, c'est un bridage voulu puisque le marché européen exige que cette puissance ne soit pas dépassée. Pour débrider le moteur, et le passer à 500 Watts (à sa puissance réelle donc), il faudra faire quelques manipulations avec le boîtier de contrôle, que je ne vous donne pas délibérément puisque c'est tout simplement interdit !

Si vous souhaitez rester dans les clous et utiliser ce VAE sans débrider son moteur, vous n'en serez pas pour autant pénalisé ou déçu. En effet, si un moteur est capable de délivrer le double de la puissance autorisée par la réglementation, cela signifie qu'en utilisation intense, les 250 W pourront réellement être atteints et surtout seront efficaces en toutes circonstances (pentes ascendantes, chemins de sable, etc.). Si vous transportez un sac à dos bien chargé et lourd, le moteur même à plein régime sera largement apte à maintenir cette puissance limitée à 250 W, et vous tractera sans aucune difficulté, puisque dans les faits on est encore très loin des 500 W possibles. Par conséquent, la vitesse de 25 km/h sera non seulement rapidement atteinte, mais restera constante même dans des situations extrêmes.



Pour tous les autres, c'est donc à vos risques et périls, et si vous décidez de franchir le pas, la vitesse maximum sera dorénavant de 35 km/h !! L'aspect vitesse mis de côté, cette puissance doublée vous permettra de gravir les longues côtes ascendantes en ville, ou les collines en forêt. Les accélérations sont encore plus perceptibles, et apportent une réactivité supplémentaire au vélo.

Durant mes différents tests, aussi bien sur le bitume que dans les champs près de chez moi, avec des dénivelés plus ou moins marqués, le VAE répond très bien et ne bronche pas, même lorsque des branches, de la boue ou des cailloux se présentent sur le chemin. Par temps de pluie, rouler sur l'herbe ou la terre humide est non seulement envisageable, mais procure un sentiment de sûreté, à aucun moment on ne pense que le vélo va nous échapper, ou qu'une glissade va se produire. Pour tomber du vélo, il faut vraiment le vouloir, sa maniabilité reste bonne malgré ses 29 kg, ses gros pneus lui confèrent une excellente adhérence.

Pour m'amuser, j'ai voulu pousser le vélo dans ses retranchements, j'ai transporté avec moi un gros sac à dos dans lequel j'ai entreposé de nombreux objets lourds pour simuler un poids supplémentaire d'environ 15 kg, cumulé à mes 90 kg (avec vêtements et chaussures de sport), pour un poids total tracté d'environ 105 kg (tout proche de la limite des 120 kg possible). J'ai pu monter au maximum à 32 km/h sur du plat (bitume) et sans vent. Par la suite j'ai tenté un petit chemin d'environ 400 m de long, toujours sur du bitume et à plat, où cette fois-ci j'avais un énorme vent de face tout du long, ma vitesse oscillait entre 25 et 26 km/h donc relativement constante, mais je n'ai jamais pu dépasser les 26 km/h dans ces conditions. Ceci témoigne qu'en condition extrême, la puissance supplémentaire n'est pas superflue.

Gardez bien à l'esprit, que le fait de débrider ce vélo vous met non seulement en danger, mais aussi hors la loi, puisqu’au-delà de 25 km/h vous devez immatriculer l'engin et surtout avoir une assurance qui vous couvre, vous êtes prévenus !

Ce vélo à assistance électrique propose 3 modes d'utilisation, soit en vélo classique, c'est-à-dire sans la moindre assistance électrique, soit avec une assistance électrique, soit avec une assistance électrique continue, c'est-à-dire 100% électrique (aucun effort physique à fournir).

En mode classique, vous devrez pédaler pour vous propulser, et malgré ses 29 kg vous n'aurez aucun mal à vous élancer. Le vélo ADO A20F est équipé d'un dérailleur Shimano à 7 vitesses et d'un plateau à 52 dents permettant de démultiplier efficacement les forces exercées. Ce dérailleur parvient à fournir un rapport de transmission de 3,25, ce qui est tout simplement excellent et vous permettra d'aller très vite avec un effort physique réduit sur du plat.

En mode assistance électrique, 3 paliers sont disponibles et actionnables à partir du petit boîtier de contrôle électronique. Le palier 1 étant le niveau le plus faible d'assistance, il nécessitera un effort physique plus prononcé que le palier 2, ou encore le 3. Ce dernier ne requiert quasiment aucun effort et vous permettra d'atteindre rapidement la vitesse de croisière de 25 km/h.

L'assistance électrique est activée à l'aide la bague d'accélération située à droite, une simple rotation du haut vers le bas active l'accélération (comme sur une moto), plus l'angle de rotation est important plus l'accélération est significative, ce qui rend son utilisation très instinctive.





Module de contrôle électronique

Le boîtier de contrôle électronique S866, fréquemment employé sur ce type de vélo, dispose d'un affichage LCD rétroéclairé lui octroyant une excellente visibilité même en plein soleil. L'ensemble des actions est proposé ici, mise en marche du vélo, sélection du niveau d'assistance souhaité (1 à 3).

Un compteur est également présent, il informe en temps réel de la vitesse en cours, du nombre de kilomètres parcourus (odomètre), du niveau de batterie restant (y compris la tension en volt), du mode d'assistance en cours d'utilisation, c'est en quelque sorte un mini tableau de bord avec toutes les informations essentielles accessibles à tout moment.





Chargeur USB et support smartphone

Comme chez son petit frère le ADO A20 que nous avons testé, le A20F reprend cette petite nouveauté fort appréciable, à savoir la présence d'un chargeur USB placé sur le côté gauche du guidon. La puissance délivrée est suffisante pour une recharge rapide, 5 V / 1 A. La fente où se trouve le connecteur USB est éclairée par une LED bleue, petit détail qui saura se faire apprécier dans l'obscurité pour effectuer votre branchement. De plus, votre smartphone sera rechargé même si le vélo n'est pas mis sous tension, ce qui peut s'avérer utile. Il est toutefois à noter que durant la recharge de votre smartphone, l'autonomie globale de la batterie du vélo sera réduite puisque toute l'énergie est fournie à travers cette dernière. C'est un élément d'information dont il faudra tenir compte pour ne pas être pris au dépourvu.

Sur le côté droit, on peut fixer le support de smartphone offert avec le vélo. Il est orientable et ajustable à votre guise, assez stable. Les petites bosses ou trous que l'on peut croiser sur la route n'altèrent pas sa position initiale. Il est très simple à utiliser, on appose simplement le téléphone sur la base, on pousse légèrement et un mécanisme actionne les crochets se trouvant sur les côtés pour venir presser l'appareil contre la base. Pour le déverrouiller, une pression sur les extrémités de la base suffit.





Suspension et amortisseur

A l'avant une fourche de suspension est présente, il n'est malheureusement pas possible de la verrouiller (utile lorsqu'on roule sur du plat), ni même de choisir un réglage précis (utile en forêt ou en montagne), il est dommage de ne pas être allé au bout de la logique sur ce type de vélo, mais ce n'est pas un handicap insurmontable, la présence de cette fourche de suspension apporte malgré tout un bon confort à l'usage.

A l'arrière, rien n'a été prévu, pourtant un amortisseur de choc était proposé sur le modèle ADO A20 qui était directement intégré à la tige de la selle. Dommage que cette approche astucieuse n'ait pas été reprise sur le ADO A20F. Il y a peut-être une explication à ce changement mineur, les pneus étant extrêmement larges, ils fournissent naturellement un amorti et une absorption de choc. Quoiqu'il en soit, si vraiment c'est quelque chose d'important pour vous il vous est toujours possible d'acheter une selle équipée d'un amortisseur de choc auprès de différents marchands en ligne.

Sécurité

Le ADO A20F est équipé de freins à disque mécaniques. Une fois lancé à 25 km/h une immobilisation totale nécessitera environ 5 à 7 mètres sur du bitume, bien évidemment cette distance de freinage variera à la hausse ou à la baisse en fonction de votre poids, du terrain sur lequel vous évoluez, et des conditions météorologiques (pluie, vent, neige, herbe, boue, etc.). Le crantage des pneus et leur épaisseur de 4 pouces accroissent incroyablement l'efficacité globale de freinage.

Un catadioptre est présent sous la selle à l'arrière, il n'est pas actif, c'est-à-dire qu'il ne s'illumine pas lorsque vous freinez, mais permet malgré tout de signaler votre présence aux véhicules se trouvant derrière vous. Un autre se trouve sur chaque pédale, quant aux roues elles en sont dépourvues, mais des trous de fixation sont présents et offrent la possibilité d'en ajouter soi-même.

A l'avant, on retrouve un phare composé de 4 grosses LEDs ultra haute intensité, également alimentées par la batterie du vélo, avec une mise en marche par un bouton-poussoir dédié, évitant ainsi d'aller dans le menu du boîtier électronique. La lumière émise est très bonne, offrant une portée se situant entre 8 et 10 m avec un angle d'environ 50°.

Un avertisseur sonore électronique est également présent, lui aussi dispose d'un bouton dédié pour un accès immédiat. Le son généré est strident, vous serez entendu même dans les milieux bruyants, il remplit donc sa fonction et vient s'ajouter à l'arsenal d'équipements de sécurité proposé par ce vélo.

Test du vélo ADO A20F - Autonomie et temps de recharge

Autonomie

Le vélo ADO A20F est livrée avec une batterie désormais devenue standard, d'une capacité de 10.4 Ah (composée de 4x10 cellules de H18650CIL 3.6V/2600 mAh).

Elle est par conséquent volumineuse mais saura se faire discrète puisqu'elle vient se loger dans le cadre du vélo. Elle pèse 2.5 kg ce qui représente environ 10% du poids total du vélo, pas négligeable donc.

Cette batterie est très répandue sur le marché, on pourra se la procurer chez bon nombre de marchands en ligne en cas de nécessité, soit en tant que batterie secondaire pour les longues randonnées, soit pour un remplacement en cas de défaillance ou perte accrue de capacité.

L'autonomie mise en avant par le constructeur est comme toujours peu réaliste, voire même fantaisiste, 80 km en assistance électrique et 50 km en pure électrique. Autant dire que pour obtenir de telles performances, il faut être extrêmement léger et rouler uniquement sur du plat, on est de ce fait loin de la réalité. Vous pouvez diviser par 2 ces chiffres et vous aurez une très bonne approximation de l'autonomie en condition réelle, ce qui reste plus qu'honorable. A la décharge du constructeur, il est difficile de donner un chiffre précis tant les critères à considérer sont nombreux, poids de l'individu à tracter, type de chemin parcouru (plat, côte, etc.), conditions météorologiques (vent, pluie, etc.), la liste est longue !

Recharge batterie

Environ 5 à 6 heures suffisent pour une recharge complète de la batterie. La puissance délivrée par le chargeur est bien dimensionnée, il ne chauffe que très légèrement lors de la recharge ce qui est bon signe. Un témoin lumineux bicolore est présent sur le chargeur, rouge indique que la charge est en cours, et vert signale que l'opération de charge est terminée.

La batterie est amovible, elle peut donc être rechargée avec ou sans le vélo.

Pour pouvoir sortir la batterie de son emplacement, il faudra utiliser une des deux clés fournies pour déverrouiller son retrait, c'est une sécurité qui évitera de vous la faire la voler si votre vélo est laissé sans surveillance.

Le tour de clé peut prendre 3 positions différentes, chacune remplit une fonction bien précise :

1- Retrait de la batterie amovible

2- Mise sous/hors tension du vélo

3- Verrouillage de la batterie dans son logement

Cette clé est indispensable et devra impérativement rester sur le vélo si vous comptez l'utiliser en assistance électrique, d'où la nécessité de conserver le double de cette clé en lieu sûr !

Test du vélo ADO A20F - VTT FatBike / Mountain Bike à un prix abordable

A Dece Oasis, ou ADO, est une société chinoise bien implantée sur le marché européen et dispose d'un service après-vente présent dans 3 pays majeurs, en Allemagne, Pologne et Royaume-Uni, qui sont également des points de vente. Joindre son SAV pour d'éventuelles questions ou réparations ne présentera donc aucune difficulté.





ADO offre une garantie de 10 ans sur le cadre du vélo et de 1 an sur l'ensemble des composants clés (fourche avant, tube de selle, guidon, potence, poignée de frein, levier de frein, manivelle à pignon, roue à chaîne, manette de vitesse...), avec un support technique à vie, c'est plutôt rassurant.

Si vous deviez faire face à un problème technique, ADO est prêt à vous fournir gratuitement les pièces de rechange avec une vidéo explicative pour les remplacer, et dans le cas où ces pièces ne seraient plus disponibles chez ADO (rupture de stock, fabrication interrompue, fin de série, etc.) alors vous avez la possibilité de les acheter chez un autre fabriquant ou revendeur, ADO s'engage à partager dans ce cas leur coût.

Autre information ayant son importance, lorsque la réparation n'est pas possible en raison d'un problème de qualité (vice caché), il sera procédé à un remplacement gratuit du vélo !

En définitive, le Fat Bike ADO A20F est un excellent VTT, il vous accompagnera sur tout type de terrain, du simple bitume à la montagne, la forêt, et même à la plage, sa polyvalence contentera bon nombre de ses usagers.

Il est proposé à un excellent prix pour ce type de vélo, Mountain Bike ou Fat Bike, le rendant accessible à quasi toutes les bourses, sautez sur l'occasion, vous ne serez pas déçus.

