Test Xiaomi 12 : le nouveau smartphone haut de gamme de Xiaomi

Le Xiaomi 12 représente la nouvelle référence en haut de gamme pour le fabricant. Avec une finition soignée, son écran AMOLED, le puissant SoC Snapdragon 8 Gen 1, sa charge rapide 67W et son capteur Sony IMX766 de 50 megapixels, il veut constituer une valeur sûre et pratique, sans les excentricités des versions Pro. Reste la question d'un tarif en augmentation.

La nouvelle référence

Après une annonce en Chine en décembre 2021 dans la foulée de la présentation officielle du SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, Xiaomi lance sa série de smartphones haut de gamme Xiaomi 12 dans le reste du monde, dont la France, avec toujours l’ambition de disposer d’une gamme de référence composée d’un modèle Pro, d’une version standard et d’une variante Xiaomi 12X en ouverture de gamme.

Le Xiaomi 12 standard que nous testons aujourd'hui est le modèle le plus équilibré pour qui veut disposer d’un smartphone embarquant l’une des puces mobiles les plus puissantes du moment avec un modem 5G avancé tout en conservant un format relativement compact selon les tendances du moment.

Le Xiaomi 12 reste ainsi sur un format 6,28 pouces avec 8,1 mm d’épaisseur et un poids très raisonnable de 180 g, mais joue pleinement sa partition de smartphone haut de gamme dans un marché toujours très concurrentiel, mais dans lequel la marque chinoise prend l’ascendant et conforte sa position dans le Top 3 mondial.

La série Xiaomi 12 est donc importante pour maintenir ce cap et exprimer le savoir-faire du fabricant, avec un lancement suffisamment tôt dans l’année pour espérer générer de solides volumes de ventes sur son marché national, mais aussi dans le reste du monde.

Si le modèle Pro propose une charge filaire rapide de 120W, le Xiaomi 12 standard reste sur une charge 67W qui assure déjà un temps de charge réduit et est déjà répandue jusque dans le milieu de gamme, constituant presque un nouveau standard de charge chez Xiaomi et ses marques filles.

Caractéristiques du Xiaomi 12

8,16 mm d'épaisseur pour un poids de 180 g

Affichage 6,28 pouces FHD+ AMOLED 120 Hz HDR10+ Dolby Vision DCI-P3

SoC Snapdragon 8 Gen 1 octocore 3 GHz / Adreno 730 avec refroidissement LiquidCool (chambre à vapeur + graphite)

8 Go RAM LPDDR5 / 256 Go stockage (sans extension par carte mémoire)

WiFi 6E / Bluetooth 5.2 / NFC

Lecteur d'empreintes sous l'écran / moniteur de fréquence cardiaque

Capteur photo avant 32 megapixels f/2,45

Triple capteur photo arrière :

- Capteur principal 50 megapixels Sony IMX766 f/1,88 et Super Pixel 4 en 1

- Ultra grand angle 13 megapixels f/2,4 et angle de vision 123 degrés

- Capteur macro 5 megapixels f/2,4

Batterie 4500 mAh avec charge filaire 67W / sans fil 50W / sans fil inversée 10W

Connectique USB-C / Dual SIM 5G / module infrarouge

Compatible 2G à 5G (Snapdragon X65)

Prix de référence : 899,90 €



A noter que Xiaomi propose la précommande du Xiaomi 12 8+256 Go à 899 € chez son revendeur officiel Gooboo en Espagne. La livraison gratuite se fera depuis l'Espagne en quelques jours à partir du 1er avril, avec 2 ans de garantie et le sav officiel de Xiaomi. Les premiers acheteurs bénéficieront en prime d'une montre Mi Watch S1 Active d'une valeur de 199 €.

Un design discret et efficace

Le smartphone Xiaomi 12 veut être le puissant compagnon du quotidien en offrant de solides performances tout en restant discret et pratique. Point de dalle gigantesque ou de design farfelu, la sobriété et l’élégance sont ici de mise.

Cela passe par un affichage 6,28 pouces FHD+ avec une dalle AMOLED qui s’étire sur les tranches et aux bordures fines. Elle offre un rafraîchissement de 120 Hz et le respect de l’espace colorimétrique DCI-P3. On trouve également le support du HDR10+ et du Dolby Vision, tandis que la plate-forme apporte la gestion du MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) pour fluidifier les vidéos.

La dalle, qui a reçu la note A+ chez DisplayMate, met en valeur les contenus et dispose de nombreux réglages dans les paramètres pour en affiner les caractéristiques à son goût.

Outre les réglages colorimétriques et de contraste, un moteur d’image IA permet d’activer différentes options pour améliorer le rendu des photos et vidéos, moyennant une consommation d’énergie légèrement augmentée. Le lecteur d’empreintes est logé sous l’écran et le capteur photo avant de 32 megapixels est intégré dans un poinçon centré.

Les tranches du Xiaomi 12 comportent sur les côtés le bouton d’alimentation et les touches volume. Sur ce modèle, deux grilles de haut-parleur sont présentes, l’une sur la tranche supérieure et l’autre sur la tranche inférieure, avec un design de grille particulier et surtout une optimisation sonore par Harman Kardon dont le logo est présent discrètement sur la tranche supérieure.

A côté, on trouvera un module infrarouge, un classique chez Xiaomi pour transformer les smartphones en télécommandes des équipements de salon via l’application pré-installée. La charge se fera par la connectique USB-C.

A l’arrière, le dos est verre mat incurvé sur les tranches, relativement glissant, mais avec l’avantage de laisser peu de traces de doigts. Une coque ou un étui ne seront toutefois pas du luxe pour le préserver dans le temps.

Le bloc photo fait la part belle au capteur principal de 50 megapixels qui se détache nettement de l’ensemble, l’ultra grand angle et le module macro se faisant plus discrets en-dessous.

L’ensemble déborde généreusement de la coque, mais reste cohérent avec le reste du design.

Avec ses angles arrondis sur les tranches, ses dimensions et son poids modérés, le Xiaomi Mi 12 offre une excellente prise en main et le pouce n’aura pas trop de mal à aller chercher les icônes et points d’interaction tout en haut de l’écran.

La finition est très bonne, la sensation de solidité bien présente et le dessin des lignes d’antenne sur les quatre tranches montre le souci de maintenir une qualité de connexion optimale, quelle que soit la façon dont le smartphone est tenu.

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1, les qualités de MIUI 13

Xiaomi est un partenaire de longue date de Qualcomm et c’est logiquement que l’on retrouve le SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 à bord du Xiaomi 12, avec 8 Go de RAM LPDDR5 (et 3 Go virtuels) et 256 Go de stockage UFS 3.1 sur ce modèle de test.

Gravé en 4 nm, le SoC est le premier à profiter de coeurs ARMv9 dont le plus puissant grimpe à près de 3 GHz et à un GPU Adreno 730. Les DSP et ISP continuent de progresser et l’ensemble de ces éléments est exploité pour gérer le traitement d’intelligence artificielle via un environnement Qualcomm IA Engine de 7e génération qui se charge de piloter de nombreuses fonctions du smartphone.

Xiaomi 12 : AntuTu et Geekbench

Le SoC propose enfin tout un ensemble de fonctions dédiées au jeu mobile via son environnement Snapdragon Elite Gaming, ce qui peut faire du Xiaomi 12 un puissant partenaire de jeu en faisant tourner les derniers titres avec les réglages maximum.

Du côté des benchmarks, on retrouve les valeurs attendues avec le Snapdragon 8 Gen 1, à savoir 960 000 points environ sur AnTuTu et 1260 points en test single core et 3600 points en test multicore sur Geekbench.

Les tests graphiques de 3DMark ont été plus difficiles à réaliser. Après un premier essai sur le test Wild Life, le benchmark a refusé de se lancer pour une raison inconnue, mais peut-être liée au statut de version pré-commerciale de l’exemplaire de test.

Les quelques résultats obtenus confirment que le Xiaomi 12 offre de belles performances qui permettront d’utiliser toutes les applications Android et les jeux les plus aboutis.

Sur la courte période de test du smartphone, on n’a pas spécialement détecté de bridage des performances de certaines applications pour préserver l’autonomie, mais c’est un point qui méritera d’être étudié.

Le Xiaomi 12 est livré avec Android 12 et la surcouche MIUI 13. Cette dernière a déjà été croisée à plusieurs reprises dans nos récents tests de smartphones et il s’agit de la version “toutes options”.

L’interface offre une belle fluidité et n’est pas envahissante, tout en offrant pléthore de réglages pour personnaliser l’aspect et le fonctionnement de l’appareil mobile. On trouvera un affichage Always On (“toujours afficher”), mais non permanent (un tap sur l’écran le réveille) et l’accès séparé au panneau de contrôle ou de notification selon que l’on réalise un glisser vers le bas du côté gauche ou droit de l’écran (on peut revenir à une présentation standard dans les réglages).

Le Xiaomi 12 dispose également d’outils de maintenance pour éliminer les fichiers anciens ou inutiles, réaliser une analyse antivirus (fourni par Avast) ou tester la qualité du réseau. MIUI 13 propose un espace Game Turbo activant les fonctions gaming pour optimiser le fonctionnement du SoC et éviter par exemple d’être dérangé par des notifications durant les sessions de jeu.

On trouvera quelques applications pré-installées mais beaucoup moins que sur d’autres modèles, comme chez Poco et Redmi, et Xiaomi pousse toujours un peu trop à l’utilisation du carrousel de fonds d’écran.

Le Xiaomi 12 dispose d'une batterie de 4500 mAh profitant d'une charge rapide filaire de 67W. C'est moins que d'autres fabricants qui visent désormais plus de 100W, mais cela reste assez confortable au quotidien.

Le smartphone supporte par ailleurs une charge sans fil de 50W (non testée ici) avec le support adapté et une charge sans fil inversée de 10W pour recharger les petits accessoires.

L'autonomie du Xiaomi 12 est assez correcte au quotidien et tant qu'on ne le sollicite pas trop pour des jeux (ou pour des benchmarks).

La photo en Sony IMX766

Pour son modèle Xiaomi 12, le fabricant s'appuie sur une valeur sûre en proposant comme capteur principal le module Sony IMX766 de 50 megapixels. Largement répandu en haut de gamme et jusqu'en milieu de gamme (souvent dans des versions Pro et au-delà), il offre de belles caractéristiques et la capacité de générer des clichés détaillés en forte luminosité et des photos lumineuses en basse lumière.

Il est épaulé par un ultra grand angle de 13 megapixels offrant un angle de vision assez large de 123 degrés et par un capteur macro de 5 megapixels, constituant une configuration somme toute assez classique et que l'on retrouve aussi en milieu de gamme.

L'application photo du Xiaomi 12

L'ensemble est polyvalent et fonctionnel, mais ne surprendra pas forcément pour qui cherche une partie photo aboutie en haut de gamme. Toutefois, les modules jouent la carte des fonctions vidéo avancées, apportant le suivi des personnes en mouvement grâce au Xiaomi ProFocus, le suivi du regard et une capture nette des mouvements rapides.

Xiaomi 12 grand-angle

Xiaomi 12 ultra grand-angle

En photo, le module Sony IMX766 permet de réaliser de beaux clichés mobiles lorsque la lumière est vive, avec une belle gestion du HDR, permettant de maintenir du détail même sur des ciels difficiles et des scènes en fort contraste.

En mode automatique, le capteur produit des clichés de 12,5 megapixels grâce au pixel binning 4 en 1 préservant beaucoup de détails malgré un léger lissage et un bon respect des couleurs. Il reste toujours possible de réaliser les clichés en 50 megapixels, ce qui permettra de gagner un peu en détail.

Le mode portrait se révèle plutôt efficace avec un bon découpage des personnages sur le fond et un flou assez harmonieux, même dans des conditions difficiles comme un feuillage en arrière-plan.

Xiaomi 12 : mode automatique

Xiaomi 12 mode nuit

En basse lumière, le capteur sait rendre lumineuse une scène plongée dans la pénombre grâce au mode nuit en conservant un bon niveau de détail (mais gare au flou). On retrouve là un avantage net par rapport à des capteurs offrant plus de megapixels mais avec des photosites plus étroits et captant moins de lumière.

Xiaomi 12 grand-angle

Xiaomi 12 ultra grand-angle

Le capteur ultra grand angle est plus basique, mais peut profiter du mode nuit pour mieux s'exprimer là où beaucoup d'autres perdent vite en qualité photographique. Il offre également un grand angle de vision de 123 degrés qui permettra d'offrir un champ plus large, mais au prix de déformations aux marges de l'image.

Des escaliers rectilignes prendront donc quelques courbures selon la prise de vue, mais l'effet de gigantisme sera aussi plus présent pour les monuments, avec des effets d'ombre et lumière plutôt bien restitués.

Xiaomi 12 capteur macro

Xiaomi 12 capteur macro avec zoom x2

Le capteur macro reste quant à lui assez limité. Il faudra comme toujours beaucoup de lumière et une main ferme pour espérer en tirer quelque chose. Dans l'application photo, on trouvera également une fonction Tilt-Shift avec son effet maquette.

Xiaomi 12 effet Tilt Shift

L'enregistrement vidéo peut grimper jusqu'en 8K 24 fps, mais sera surtout intéressant en 4K 30 ou 60 fps. Les fonctions de Xiaomi ProFocus apporteront un plus pour les amateurs de vidéos et visent à ne pas laisser Apple revendiquer seule les capacités de traitement vidéo avancées.

A l'avant, le capteur à selfies s'en sort plutôt bien grâce à ses 32 megapixels pour créer des portraits de bonne qualité même en conditions difficiles de contre-jour. Le capteur sait à la fois mettre en valeur les visages et conserver du détail en arrière-plan là où l'image devrait être brûlée. Et vous serez plus beaux et belles que nature grâce à l'embellissement automatique !

Conclusion

Le Xiaomi 12 pose des bases solides pour la nouvelle gamme de smartphones de référence du fabricant chinois tout en procédant à certains choix pour laisser de l'espace à la version Pro.

L'affichage AMOLED incurvé remplit parfaitement son rôle tandis que le SoC Snapdragon 8 Gen 1 fournit la puissance d'un modèle premium et les fonctionnalités avancées qui le distingueront des smartphones de milieu de gamme.

On a tout de même rencontré de curieuses disparités de résultats en benchmark, sans trop pouvoir en déterminer les causes, mais rappelons qu'il s'agit ici d'un exemplaire de test pour un smartphone non encore disponible sur le marché.

Le format relativement compact et le poids de seulement 180 g assurent une excellente prise en main et un design pratique pour un usage au quotidien. Le choix du capteur photo Sony IMX766 de 50 megapixels en module principal est raisonnable et assurera de beaux clichés mais la configuration du bloc photo est finalement assez basique et se retrouve sur des modèles plus bas en gamme, avec tout de même un ultra grand angle avec angle de vision 123 degrés et profitant du mode nuit.

Les amateurs de vidéos pourront toutefois profiter de l'enregistrement vidéo jusqu'en 8K, du moteur d'image IA et des fonctions avancées ProFocus de Xiaomi, avec suivi du mouvement et du regard.

On notera la légère montée en puissance de la charge rapide, portée à 67W (le 120W restant réservé à la version Pro), avec toujours de la charge sans fil 50W, et toujours les optimisations sonores via Harman Kardon.

Le Xiaomi 12 connaît une autre montée, celle du prix, le modèle étant proposé à 899,90 € en configuration 8 Go RAM / 256 Go de stockage.

