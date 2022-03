Lancement mondial de la série Xiaomi 12 avec les smartphones Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12X

Dévoilée en Chine fin décembre dernier, la série de smartphones Xiaomi 12 est désormais annoncée dans le cadre d'un lancement mondial. Elle se compose du Xiaomi 12 et du Xiaomi 12 Pro, avec aussi le Xiaomi 12X.

Xiaomi 12 et 12 Pro en flagships

Les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro sont tous les deux équipés de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm gravée en 4 nm, avec de la RAM LPDDR5 (8 à 12 Go) et du stockage UFS 3.1 (128 à 256 Go). Ils disposent de dalles AMOLED de qualité A+ d'après DisplayMate.

Avec une largeur de 69,9 mm et la possibilité d'atteindre toutes les touches du clavier avec une seule main, le Xiaomi 12 affiche sur un écran de 6,28 pouces d'une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et luminosité maximale de 1100 cd/m².

Pour le Xiaomi 12 Pro, c'est un écran WQHD+ (3200 x 1440 pixels) de 6,73 pouces, avec taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz (1 Hz - 120 Hz) et luminosité de jusqu'à 1500 cd/m². L'ajout d'une couche micro-lens doit apporter une émission de lumière plus efficace et augmenter l'économie d'énergie.

Alors que le Xiaomi 12 profite de haut-parleurs stéréo (Harman Kardon et Dolby Atmos), c'est un système à quatre haut-parleurs pour la version Pro (deux woofers et deux tweeters), ce qui est une première en la matière pour Xiaomi.

Une partie photo pour les différencier

Le capteur photo avant est de 32 mégapixels. À l'arrière, le Xiaomi 12 dispose d'un module Sony IMX766 de 50 mégapixels associé à un ultra grand-angle (123°) de 13 mégapixels et télémacro de 5 mégapixels. Pour le Xiaomi 12 Pro, ce sont trois capteurs photo de 50 mégapixels avec module principal Sony IMX707, ultra grand-angle (115°) et téléobjectif.

Pour filmer, Xiaomi met en avant une technologie ProFocus et du machine learning afin de distinguer tous les sujets, optimiser le suivi et le focus de la caméra en temps réel. Le fabricant souligne par ailleurs qu'avec le Xiaomi 12 Pro, toutes les caméras prennent en charge le mode nuit et qu'elles peuvent filmer en 4K à 60 fps.

Le Xiaomi 12 embarque une batterie de 4500 mAh avec charge filaire de 67 W et sans fil de 50 W. Pour le Xiaomi 12 Pro, c'est une batterie de 4600 mAh avec charge filaire de 120 W. Un mode boost promet une charge complète en 18 minutes.

Pour le smartphone Xiaomi 12X, c'est une variante du Xiaomi 12 avec le même écran et la même expérience audio. La principale différence est qu'il est équipé d'un Snapdragon 870.

La série Xiaomi 12 est livrée avec Android 12 et MIUI 13. Xiaomi annonce 3 mises à jour majeures d'Android et 4 ans de correctifs de sécurité.

Les Prix

Dans le cadre du lancement mondial, Xiaomi annonce des prix qui débutent à 999 $ pour le Xiaomi 12 Pro, 749 $ pour le Xiaomi 12 et 649 $ pour le Xiaomi 12X.

Sur AliExpress, sur la boutique officielle de Xiaomi, le lancement des ventes est pour le 17 mars et avec des prix réduits et des coupons de -100 € le jour J :



A noter que Xiaomi propose déjà une précommande du Xiaomi 12 chez son partenaire officiel en Espagne à 799 € dans une configuration 8 Go + 128 Go, et 899 € en 8 Go + 256 Go, avec un dépôt de 20€ pour la précommande. La livraison gratuite se fera depuis l'Espagne en quelques jours à partir du 1er avril, avec 2 ans de garantie et le sav officiel de Xiaomi. Les premiers acheteurs bénéficieront également d'une montre Mi Watch S1 Active d'une valeur de 199 €.