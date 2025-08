Présentation et introduction

Bluetti propose une nouvelle plateforme énergétique qui se veut très modulaire et qui s'adapte précisément à vos usages. La base de la station d'énergie Apex 300 ne comprend ni sorties DC intégrées ni autres fonctions superflues, c'est un châssis évolutif auquel on ajoute les modules nécessaires.

Elle offre une capacité de 2 764,8 Wh et une puissance de sortie continue de 3 840 W, accompagnée de 4 prises de courant (prises CA) standard pour alimenter facilement plusieurs appareils simultanément.

Cette puissance de sortie très élevée, supérieure à la plupart des stations compactes du marché, permet d'alimenter des équipements exigeants. Cette combinaison fait de l'Apex 300 une solution flexible, performante et évolutive.

Voici la liste des principaux modules d'extension :

, testé récemment, recharge rapidement l'Apex 300 via l'alternateur du véhicule, assurant une charge efficace pendant les déplacements. La batterie B300K, conçue pour augmenter la capacité de stockage et prolonger l'autonomie de la station.

Cette modularité vous offre une véritable liberté pour adapter la station à vos attentes, contrairement aux stations d'énergie tout-en-un avec leurs configurations figées. Vous pouvez ainsi investir progressivement, en fonction de vos besoins actuels, et si ceux-ci évoluent, vous n'êtes pas coincé, il vous sera toujours possible d'ajouter les modules nécessaires par la suite. En revanche, un achat effectué sans une bonne évaluation préalable de vos besoins peut compliquer le fonctionnement global.

Le but recherché ici est de contenter tout le monde, en évitant de payer pour des fonctionnalités dont vous n'aurez pas l'usage. Par exemple, si seule la partie courant alternatif vous intéresse, pour une utilisation autonome en cas de coupure de courant, vous pouvez vous concentrer uniquement sur ce besoin précis. C'est une solution véritablement à la carte, qui s'adapte à vos attentes et à votre budget.

Le kit testé ici se compose de 3 éléments suivants :

Bluetti Apex 300 : station d'énergie

: station d'énergie Hub D1 : module courant continu (DC)

: module courant continu (DC) B300K : extension de batterie

Voici les principales caractéristiques de chaque élément :

Station d'énergie : Bluetti Apex 300

Capacité : 2764,8 Wh (51,2 V - 54 Ah)

Type de batterie : LiFeP04

Durée de vie : Plus de 6000 cycles à 80 % de sa capacité d'origine

Sorties courant alternatif

Sortie CA : 4 x 230 V / 16 A (3840 W au total)

Type d'onduleur : Onde sinusoïdale pure

Pic de consommation : 7680 W (réservé pour les charges résistives uniquement)

Sorties courant continu

aucune : via module d'extension Hub D1 (voir détail ci-après)

Entrée courant alternatif

Entrée AC : 2300 W via prise 230 V standard (réglage fin possible de 10 à 15 A en entrée par palier de 1 A pour augmenter la vitesse de charge)

Entrées courant continu

Entrée XT60 : 2 x 1200 W pour panneaux solaires 12 à 60 V / 20 A (1200 W Max par connecteur)

Puissance d'entrée absolue

3840 W (CA : jusqu'à 2400 W + CC : jusqu'à 1440 W)

Temps de recharge

via courant alternatif (2400 W Max) : environ 1h00 pour 80% et 1h25 pour 100% de charge

via courant continu (2400 W Max) : environ 1h00 pour 80% et 1h25 pour 100% de charge

via CA + CC (3840 W Max) : environ 0h45 pour 80% et 1h00 pour 100% de charge

Bruit généré par les ventilateurs

inférieur à 50 dB

Fonctionnalités particulières

Onduleur : le relais s'enclenche en moins de 20 ms en cas de coupure soudaine de courant

Application Android / iOS : gestion des commandes via Bluetooth ou WiFi

Possibilité de brancher en parallèle jusqu'à 3 Apex 300 connectés à 6 batteries B300K chacune à l'aide du module d'extension Hub A1, pour porter la capacité à un maximum de 58 060,8 Wh et une puissance de sortie de 11 520 W !

Autre connecteur

Connecteur propriétaire : 1 x P050A entrée/sortie de 50 A à brancher sur le Hub A1

Autres informations

Poids net : 28 kg

Dimensions (LxlxH) : 52,5 x 32,7 x 32,0 cm

Température de charge : -20 à 40°C

Température de décharge : -20 à 40°C

Plage d'humidité de fonctionnement : 10 à 90%

Garantie : 5 ans

Module d'extension courant continu (DC) : Bluetti Hub D1

Entrée courant continu

Tension d'entrée : 42 à 58 V

Courant d'entrée : 20 A

Compatibilité : Apex 300, B300K, B300

Interface : 1 x P090D avec 1,5 m de longueur de câble

Sorties courant continu

Port USB-A : 2 x 15 W avec 5 V / 3 A (15 W au total)

Port USB-C : 2 x 100 W avec technologie Power Delivery 100 W (200 W au total)

Connecteur DC5521 : 2 x 12 V / 10 A ou 24 V / 5 A (120 W au total)

Connecteur allume-cigare : 2 x 12 V / 10 A ou 24 V / 5 A (120 W au total)

Connecteur Anderson : 1 x 12 V / 50 A ou 24 V / 50 A (600 W au total)

Puissance de sortie absolue : 700 W Max (utilisation combinée de plusieurs sorties)

Autres informations

Poids net : 1,9 kg

Dimensions (LxlxH) : 25 x 16 x 7,3 cm

Température de charge : -20 à 45°C

Température de stockage : -20 à 60°C

Plage d'humidité de fonctionnement / de stockage : 10 à 90% / 0 à 90%

Garantie : 5 ans

Batterie de stockage d'énergie : Bluetti B300K

Capacité : 2764,8 Wh (51,2 V - 54 Ah)

Type de batterie : LiFeP04

Durée de vie : 4000 cycles à 80 % de sa capacité d'origine

Puissance en entrée/sortie : 1200 W Max.

Extension de la batterie : oui, jusqu'à 6 batteries pour atteindre une capacité totale de 11520 Wh (compatible avec AB1000 et AB2000)

Sortie courant continu

Sortie USB-A : 1 x 5 V / 2,4 A 12 W Max

Autres informations

Poids net : 29,5 kg

Dimensions : 52,5 × 32,7 × 20,9 cm

Température de charge : 0°C à 40°C (recommandé : 15 °C à 30 °C)

Température de décharge : -20°C à 40°C

Température de stockage : moins de 1 mois : -20°C à 40°C / jusqu'à 6 mois : -20°C à 25°C

Humidité de fonctionnement : 5% à 95% HR

Courant de charge : 60 A Max

Courant de décharge : 70 A Max

Autres connecteurs

Port d'extension : 2 x P090A - 58,4 V / 90 A Max, avec 80 cm de longueur de câble

Déballage et contenu

Le produit est expédié dans une boîte en carton très robuste, à l'intérieur de laquelle se trouve une seconde boîte renfermant la station et ses accessoires. L'ensemble est soigneusement emballé et sécurisé par des protections en mousse épaisses. La station est immédiatement opérationnelle dès la sortie de l'emballage.

Voici le détail des éléments inclus :

Bluetti Apex 300

Cordon d'alimentation 230 V de 1,80 m

Câble de charge batterie voiture vers XT60 de 73,5 cm

Vis de mise à la terre

Manuel en français, très complet que je vous recommande de lire (version en ligne disponible ici)

Bluetti B300K : déballage et contenu

La batterie est livrée dans une boîte en carton épaisse, renfermant une seconde boîte où elle est soigneusement logée. Tous les angles sont solidement renforcés par des coins en carton rigide, garantissant une protection optimale pendant le transport.

Voici le détail des éléments inclus :

Bluetti B300K

Câble de raccordement avec Apex 300

Guide de l'utilisateur en français également très complet, montrant des exemples de branchements (version en ligne disponible ici)

Bluetti Hub D1 : déballage et contenu

Petite boite pourvue de mousse de protection, protégeant le Hub D1 durant le transport.

Voici le détail des éléments inclus :

Hub D1

Guide de l'utilisateur en français

Remarque : le Hub D1 peut aussi bien être connecté à la station d'énergie Apex 300 qu'à une batterie d'extension B300K, avec ou sans chaînage de batteries, les fonctionnalités restent identiques.

Raccordement du Apex 300 et de ses extensions

Maintenant que tout est déballé, il est temps de tout brancher. Pour raccorder le Bluetti Apex 300 à la batterie d'extension, utilisez le câble d'extension fourni avec la B300K. Branchez une extrémité du câble sur un port d'extension de l'Apex 300, et l'autre sur le port d'extension de la batterie B300K, puis verrouillez pour éviter que le câble ne se débranche par inadvertance.

Le câble peut être branché sans souci du sens, car il est bidirectionnel et possède des détrompeurs, vous ne pourrez pas vous tromper lors de son raccordement.

Ensuite, branchez le Hub D1 au second port d'extension resté libre et vous en aurez fini, on ne peut pas faire plus simple !

Une fois les branchements terminés, allumez l'Apex 300. La batterie et le hub s'allumeront automatiquement et fonctionneront ensemble.

Pour anticiper, je vous recommande de savoir à l'avance où vous souhaitez placer votre installation, car l'ensemble est extrêmement lourd, quasiment 60 kg ! Si vous ne savez pas encore, ou si vous hésitez, pensez à utiliser une planche à roulettes suffisamment robuste, pour pouvoir déplacer le tout sans vous briser le dos. Dans tous les cas, ne portez pas seul chaque appareil (hormis le hub qui reste léger).

Tout est correctement connecté et en place, il est maintenant temps de mettre la station Apex 300 sous tension. Maintenez appuyé pendant 2 secondes le bouton situé complètement à droite sur la façade de l'appareil.

Après l'allumage, téléchargez l'application gratuite Bluetti, disponible sur Android et iOS, pour configurer et piloter la station.

Une fois cette dernière installée, vous serez guidé pour ajouter l'Apex 300 en suivant les instructions affichées à l'écran.

Vous pouvez vous connecter en Bluetooth ou en WiFi, les deux modes proposant les mêmes fonctionnalités. Je vous conseille cependant d'utiliser le WiFi, qui permet de consulter et contrôler la station à distance. Il vous suffira de créer un compte sur les serveurs Bluetti, cette étape est rapide et simple, nécessitant uniquement la validation de votre adresse e-mail. Pour terminer, saisissez les informations de votre réseau WiFi domestique.

Petite fonctionnalité intéressante concernant la connexion via Bluetooth, il est possible de définir un mot de passe via l'application mobile pour éviter à quiconque se trouvant à proximité (en camping par exemple, ou un voisin de palier) de venir s'amuser à activer ou désactiver les prises de votre station.

La station est maintenant connectée à votre réseau WiFi. De nombreuses options s'offrent à vous, l'interface fournit une illustration claire des différentes sources d'énergie entrantes ou sortantes. Elle affiche également toutes les interactions possibles avec l'Apex 300, comme la mise en route des blocs AC ou DC (via le hub D1). Vous disposez d'une vue d'ensemble de tout ce qui se passe en temps réel.

Concernant le Bloc AC (courant alternatif), je trouve dommage qu'on ne puisse pas activer individuellement chaque prise, c'est soit les 4 prises d'un coup, soit aucune. A chaque nouveau dispositif provenant de chez Bluetti que je teste, j'espère avoir enfin cette option, ça sera probablement pour une prochaine fois.

Utilisation du Apex 300, B300K et Hub D1

Bluetti Apex 300

Flanc gauche

Sur le flanc gauche, il y a le connecteur d'alimentation classique et aussi un connecteur propriétaire nommé P050A servant d'entrée / sortie de forte puissance (50 A). Ce dernier est utilisé par le Bluetti hub A1 (non testé ici) qui permet de mettre en parallèle jusqu'à 3 Apex 300 afin d'obtenir plus de puissance et plus de capacité de stockage d'énergie.

Vue de face

En façade, on retrouve les 4 prises CA capables de délivrer un total de 3840 watts, et avec la fonction UPLIFT, la puissance sera doublée et portée à 7680 watts !! Cette option est activable par l'application et n'est valable que pour les charges purement résistives.

Sur le côté gauche, le bouton AC permet d'activer manuellement les 4 prises d'un coup. Le bouton ECO a pour objectif de mettre la station en veille en cas d'inutilisation au bout d'un temps réglable dans l'application allant de 1h à 4h et d'une puissance allant de 10 à 40 W.

Et enfin une nouveauté, le bouton Magic, qui en réalité, est un commutateur qu'on pousse vers le haut ou le bas, il sert simplement de raccourci pour plusieurs fonctionnalités à préconfigurer dans l'application. Il sera très pratique si votre smartphone n'est pas à portée de main, ou si vous utilisez une fonction très régulièrement.

Sur le côté droit, on trouve le bouton d'alimentation classique, et aussi un commutateur à 3 positions pour sélectionner la vitesse de recharge, Silent / Auto / Turbo. Bien que ce soit indiqué en anglais, c'est très parlant.

Silent est pour le mode silencieux, les ventilos ne tournent pas, il s'agit d'une dissipation passive, aucun bruit n'est émis.

Auto, est le mode que vous utiliserez 99% du temps, il saura quoi faire en fonction de la quantité d'énergie restant dans la batterie, en privilégiant une charge conçue pour prolonger la durée de vie des cellules de batteries internes.

Turbo, c'est quand vous êtes pressés, la charge sera au maximum, les ventilos tournent à fond, le bruit généré ne passe pas inaperçu. Par défaut la charge se fait à 2300 watts, mais vous pourrez configurer le courant d'entrée pour augmenter cette puissance. Sachez toutefois qu'une charge extrêmement rapide effectuée de manière répétée réduira la durée de vie de la batterie. Donc à utiliser avec parcimonie.

Flanc droit

Sur le flanc droit, on retrouve 2 connecteurs standards XT60 nécessaire pour brancher des panneaux solaires. Chaque connecteur supporte jusqu'à 1200 watts, soit 2400 watts au total, une puissance élevée. Cependant, en pratique, la limite d'entrée de 12 à 60 V et 20 A complique l'utilisation optimale. Trouver des panneaux solaires de 60 V est rare (ce n'est pas le standard), et les mettre en série dépasse souvent la limite de tension. Les mettre en parallèle pose problème à cause de la limite de courant de 20 A par connecteur. Obtenir une configuration idéale tout en respectant ces contraintes est donc très difficile, voire impossible.

Conclusion, il sera difficile d'exploiter pleinement les caractéristiques offertes (1200 watts) par entrée. J'ai malgré tout voulu tester si les 1200 watts étaient bien atteignables, avec une source d'alimentation perso, j'ai pu effectivement constater que l'Apex 300 était bien capable d'atteindre les 1200 watts sans souci, et c'est plutôt une bonne chose. Au final, pour rester réaliste, ces entrées pourront chacune accueillir des panneaux de 400 ou 500 watts, offrant au mieux 1000 watts au total, ce qui, avouons-le reste plus qu'honorable.

Concernant les panneaux solaires, ils peuvent rester branchés en permanence, car la recharge commence dès que 10 W sont détectés. La station démarre d'elle-même pour se recharger, sans qu'il soit nécessaire de l'allumer au préalable, même si elle était totalement déchargée auparavant.

Je pense que Bluetti mise surtout sur le module d'extension SolarX 4K (non testé ici) qui se branche sur le port d'extension de batterie (à droite sur la photo ci-dessus). En effet, ce port peut gérer jusqu'à 4000 watts provenant des panneaux solaires de toiture, avec des plages de tensions et de courant bien plus larges permettant la compatibilité avec presque tous les types de panneaux solaires.

D'ailleurs, il est parfaitement possible de combiner le SolarX 4K avec les entrées XT60 pour une puissance en entrée pouvant atteindre les 6400 watts (4000 + 2400) ! Pour les grosses installations solaires, c'est juste incroyable !

Fonction Onduleur (UPS)

Une autre fonctionnalité importante à mettre en avant est la fonction Onduleur (UPS ou ASI en français), qui assure une continuité de l’alimentation même en cas de coupure soudaine de votre fournisseur d’énergie. Elle se déclenche en moins de 20 ms, garantissant ainsi la protection et le bon fonctionnement des appareils les plus sensibles, notamment ceux liés à la santé.

Bluetti B300K

La connectique est assez réduite, puisqu'il ne s'agit là que d'une extension de la capacité globale du stockage d'énergie.

Vue de face

En façade, on a une prise USB-A classique 5 V/ 2,4 A, qui offre 12 watts de puissance, c'est vraiment pour une connexion d'appoint rapide, dans certains cas cela peut être utile.

Flanc droit

Sur le flanc droit, on retrouve 2 ports d'extension, dont un est à brancher sur le Apex 300 et l'autre sur une autre batterie B300K. C'est évolutif, on peut brancher jusqu'à 6 batteries supplémentaires en plus de la station d'énergie, portant ainsi la capacité à près de 19,4 kWh !!

Bluetti Hub D1

Vue de face et de dessus

En façade, tout en bas, on retrouve 2 prises USB-A 5 V / 3 A offrant une puissance totale à partager de 15 watts, 2 prises USB-C de 100 watts chacune, pour une puissance totale cumulée de 200 watts, avec support du Power Delivery.

Tout en haut, 2 prises allume-cigare de 12 V / 10 A ou 24 V / 5 A avec pour chacune 120 watts de puissance, et juste en dessous 2 prises DC 5521 offrant les mêmes caractéristiques. D'ailleurs, elles sont liées entre elles par colonne, c'est à dire la prise allume-cigare de gauche est liée avec la prise DC 5521 se trouvant juste en dessous, et pareil pour la colonne de droite, ce qui, en réalité limite la puissance totale par colonne, vous ne pourrez pas tirer 120 watts sur chaque prise en même temps.

Et enfin, sur le dessus, un connecteur Anderson SB50 de forte puissance, conçu pour des courants allant jusqu'à 50 ampères et des tensions jusqu'à 600 volts. Ce type de connecteur est généralement utilisé par les systèmes solaires, véhicules récréatifs (camping-cars, vans), bateaux, et tout autre système électrique 12 V ou 24 V nécessitant une connexion fiable à 50 A. Deux réglages sont possibles, soit 12 V / 50 A soit 24 V / 25 A pour un total de 600 W de puissance de sortie.

Pour basculer de la configuration 12 V à 24 V il faut impérativement passer par l'application, un code vous sera demandé, c'est une simple sécurité pour que vous soyez bien conscient de la modification. Il va de soi qu'alimenter un appareil en 24 V alors qu'il est destiné pour du 12 V aura des conséquences irréversibles. Une fois la bascule vers du 24 V faite, la LED change de couleur pour passer du vert au bleu, cela évite de faire un mauvais branchement par inadvertance.

Petite remarque, Bluetti fournit avec le Hub D1 un petit connecteur plastique Anderson, mais sans les cosses métalliques, pourtant indispensables pour assurer la connexion électrique. Pour utiliser ce connecteur, il faudra donc penser à acheter les cosses et les fils électriques adéquats (fortes sections) pour construire votre propre câble. Sinon, achetez directement le câble souhaité, avec d'un côté le connecteur Anderson et de l'autre la connectique voulue.

Le Hub D1 est donné pour 700 watts de puissance totale en sortie, il faut donc s'assurer de ne pas dépasser cette limitation si vous effectuez de multiples branchements simultanément (USB-C, connecteur SB50, allume-cigare, etc.). Rassurez-vous, en cas de dépassement, il se mettra en protection le temps de débrancher quelques appareils pour rester dans la limite de la puissance disponible.

Lors de mes tests, j'ai pu monter à 698 watts maintenus plus de 20 minutes sans souci, puis pour aller plus loin je suis monté à 712 watts, mais après quelques secondes, le hub s'éteint pour se mettre en protection, donc la limite est 700 watts, et pas un watt de plus, de toute façon cela respecte parfaitement les valeurs annoncées par le constructeur.

Par contre, durant cet usage extrême, le bruit généré par les petits ventilos est plus que perceptible, pas au point d'en devenir gênant mais on l'entend bien.

Dans l'ensemble, c'est un très bon dispositif, compact et puissant, et le fait de le proposer en extension est justifié et même judicieux. Il y a pas mal d'électronique de puissance à gérer, et l'inclure directement dans l'Apex 300 aurait nécessairement alourdi la bête, augmenté son volume, et produit plus de chaleur à dissiper.

Rendement du Apex 300

Avec le Bluetti Apex 300 seul, en partant de 100% pour arriver à 0% avec une charge résistive, j'ai pu relever une capacité utilisable de 2440 Wh avant extinction sur les 2764 Wh de la batterie. Cela donne un rendement d'environ 88%, ce qui est très bon, voire excellent. Sachant qu'il est impossible d'être à 100% de rendement, puisque toute l'électronique interne possède sa propre consommation pour produire l'énergie.

En mode repos, c'est à dire lorsque l'appareil est sous tension mais ne fournit aucune énergie, sa consommation est de l'ordre de 20 Wh, là encore c'est un très bon chiffre, habituellement on a plutôt le double, voire le triple chez la concurrence !

Le rendement avec la batterie B300K connectée, testé dans les mêmes conditions, est de 85%, 4720 Wh sur les 5528 Wh de capacité, le résultat est toujours très bon. Cette légère baisse est probablement due au fait que la charge résistive est restée alimentée plus longtemps (capacité plus importante), ce qui a entraîné une consommation un peu plus importante de la circuiterie interne sur la durée.

Pour ce qui est du Hub D1 connecté juste avec le Apex 300, sa consommation au repos (sans fournir d'énergie) est quasi négligeable, environ 5% de la batterie a été consommée en 12h. En charge je n'ai pas observé de surplus de consommation notoire lié au hub lui-même, c'est donc du très bon là encore.

Conclusion

Le Bluetti Apex 300, accompagné du B300K et du Hub D1, séduit par sa polyvalence, sa modularité et son design soigné. Sa fabrication est de qualité, avec ses cellules LiFePO4 de longue durée annoncées pour tenir jusqu'à 17 ans, soit plus de 6000 cycles à 80% de sa capacité d'origine.

Grâce à sa sécurité renforcée, sa ventilation intelligente et ses interfaces robustes, accompagnées d’une application mobile intuitive, vous pouvez tout piloter facilement. C'est un compagnon fiable pour toutes vos aventures énergétiques :).

Si vous envisagez de vous lancer dans le stockage d'énergie autonome, cette solution figure parmi les plus complètes et accessibles du marché.

J'ai pu tester l'ensemble depuis près de 3 semaines, et je constate que chaque détail a été mieux repensé par Bluetti, avec chaque nouvelle mouture, on s'approche de plus en plus de la perfection. C'est un très bon produit que je recommande sans hésiter.

