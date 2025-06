Un kit Plug & Play à la portée de tous

Après avoir récemment testé le micro-onduleur SolarFlow 800 de Zendure, une solution compacte idéale pour les petites installations et la prise en charge de petits excédents d'énergie, découvrons aujourd'hui le Zendure SolarFlow 2400 AC. Ce nouveau modèle se distingue par une puissance bien supérieure (jusqu'à 2400 W contre 800 W), une capacité de stockage nettement accrue, une gestion intelligente via IA et une prise hors réseau intégrée, offrant ainsi plus de flexibilité et d'autonomie pour les installations photovoltaïques plus ambitieuses.

La mention "AC" dans son nom indique qu'il ne dispose pas d'entrée MPPT pour le branchement direct de panneaux solaires, mais il a été pensé avant tout pour fonctionner avec des sources de courant alternatif, comme les micro-onduleurs.

Le micro-onduleur SolarFlow 2400 AC est conçu pour ceux qui recherchent une solution simple et prête à l'emploi sans complications techniques et sans temps d'apprentissage. Vous branchez et ça marche tout de suite !

Son objectif principal est de valoriser le surplus d'énergie généré par vos panneaux solaires, c'est-à-dire l'électricité produite en excès par rapport à la consommation immédiate de votre foyer, afin de la stocker et de la réutiliser plus tard au lieu de la laisser repartir sur le réseau électrique. Il est donc nécessaire de disposer au préalable d'une installation photovoltaïque opérationnelle.

Ce micro-onduleur bidirectionnel doit nécessairement être accompagné d'au moins une batterie pour stocker le surplus d'énergie afin de le restituer au moment opportun. Pour une gestion plus poussée et automatisée, il faudra également s'équiper d'un compteur d'énergie intelligent. Ce dernier permet au système de mesurer en temps réel la consommation et la production, et d'ajuster automatiquement la charge / décharge des batteries.

Le kit testé ici se compose de ces 3 éléments :

SolarFlow 2400 AC : micro-onduleur bidirectionnel de 2400 W

: micro-onduleur bidirectionnel de 2400 W AB3000X : batterie de stockage de 2880Wh

: batterie de stockage de 2880Wh Shelly Pro 3EM : compteur d'énergie intelligent

Voici les principales caractéristiques de chaque élément :

Micro-onduleur : ZENDURE SolarFlow 2400 AC

Puissance d'entrée / sortie CA

Puissance nominale : 2400 Watts (injection ou recharge à partir du réseau électrique)

Tension nominale : 230 V

Fréquence nominale : 50 Hz

Prise hors-réseau

Puissance nominale : 2400 Watts (2600 Watts max)

Tension nominale : 230 V

Fréquence nominale : 50 Hz

Batteries supportées

AB3000X

Autres informations

Température de fonctionnement en charge / décharge : -20°C à 60°C

Dimensions (LxPxH) : 448 × 303.6 × 88 mm

Poids : 10,12 kg

Indice de protection : IP65 (remarque : l'appareil perd sa protection IP65 si la prise hors réseau est utilisée ou si le couvercle étanche n'est pas bien fermé)

Connexion sans fil : Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 2.4 Ghz 802.11 b/g/n

Mise à jour du micrologiciel (firmware) : oui



Batterie de stockage d'énergie : ZENDURE AB3000X

Capacité : 2880 Wh (48 V - 60 Ah)

Type de batterie : LiFeP04

Durée de vie : 6000 cycles à 70 % | 3000 cycles à 80% de sa capacité d'origine

Puissance en entrée / sortie : 2880 W max.

Extension de la batterie : oui, jusqu'à 6 batteries AB3000X pour atteindre une capacité totale de 17280 Wh

Sécurité

Système d'extinction d'incendie par aérosol : oui

Seuil de déclenchement du système d'extinction : 170°C +/- 10%

Protection contre les surtensions et surintensités : oui

Protection contre les courts-circuits : oui

Protection contre la surchauffe : oui

Fonctionnalités particulières

Batterie autochauffante : oui (pour améliorer l'efficacité de la batterie)

Seuil de déclenchement de la fonction autochauffante : -20°C à 0°C

Autres informations

Température de recharge : 0°C à 55°C

Température de décharge : -20°C à 60°C

Dimensions (LxPxH) : 477,5 × 320 × 194 mm

Poids net : 26,1 kg

Indice de protection : IP65

Garantie : 5 ans



Compteur d'énergie : Shelly Pro 3EM

Mesure la consommation sur 3 phases jusqu'à 120 A chacune

Précision de mesure élevée : environ 1 % (classe B)

Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n, Ethernet (LAN 100 Mb/s) et Bluetooth 4.2

Stockage des données détaillées à la minute, jusqu'à 60 jours

Surveillance en temps réel de la tension, du courant, de la puissance et du facteur de puissance par phase

Détection des surintensités, sous-tensions et coupures pour prévenir les incidents électriques

Utilisable avec des installations photovoltaïques pour suivre la production et l'autoconsommation

Montage sur rail DIN

Autres informations

Dimensions (Lxlxp) : 94 x 19 x 69 mm

Poids : 62 g

Température de fonctionnement : -20 à +40°C

Consommation : inférieur à 3 Watts

Déballage et contenu

Le micro-onduleur arrive dans une boîte en carton standard, avec un agencement soigné qui assure une bonne protection de chaque élément.

Voici le détail des éléments inclus :

Zendure SolarFlow 2400 AC

Cordon d'alimentation 230 V de 3 m servant à alimenter et injecter le courant

Vis et équerres de montage mural (x2)

Pattes de fixation (x4) à visser avec la batterie

Outil de déverrouillage du connecteur AC et MC4

Remarque : pas de manuel ou de guide de l'utilisateur, mais une version en ligne est disponible ici.

Zendure AB3000X : déballage et contenu

La batterie est conditionnée dans une boîte en carton épaisse, avec des angles renforcés par des équerres en carton rigide pour une protection maximale lors du transport. Une mousse de protection est également placée sur le dessus pour absorber les chocs éventuels.

Voici le détail des éléments inclus :

Zendure AB3000X

Guide de l'utilisateur en français, une version plus détaillée existe également en ligne ici.

Shelly Pro 3EM : déballage et contenu

Le Shelly Pro 3EM est un compteur d'énergie triphasé intelligent, conçu pour surveiller et analyser en temps réel la consommation électrique de votre installation, idéal pour optimiser l'autoconsommation, notamment avec le photovoltaïque.

Voici le détail des éléments inclus :

Compteur d'énergie Shelly Pro 3EM

3 pinces ampèremétriques

Remarque : dans 99.9% des cas, seule une unique pince ampèremétrique sera utilisée, les 2 autres peuvent être définitivement rangées sauf pour une installation spécifique (installation triphasée ou autre).

Raccordement du SolarFlow 2400 AC

Une fois le déballage terminé, il ne reste plus qu'à procéder aux branchements. Pour cela, enlevez le capuchon de protection qui se trouve sous le SolarFlow 2400 AC et celui se trouvant sur le dessus du AB3000X, et vous pourrez directement poser le micro-onduleur sur la batterie. Rien de bien compliqué !

Puis branchez le cordon secteur au micro-onduleur et son autre extrémité à une prise de courant classique de votre logement.



Pour information, voici la description des LEDs en façade

Le micro-onduleur et la batterie peuvent être solidarisés à l'aide des 4 petites pattes de fixation fournies, formant ainsi un ensemble compact qui peut ensuite être fixé au mur à l'aide des 2 équerres (également fournies).

Si cette fixation murale n'est pas nécessaire pour juste ces 2 éléments, elle devient vivement recommandée lorsque votre installation comprend plusieurs batteries AB3000X empilées les unes au-dessus des autres (jusqu'à 6 au maximum). Cela fait une grande tour avec un poids conséquent.

Une fois tous les éléments correctement branchés et installés, il est temps de mettre l'appareil sous tension. Il suffit d'appuyer pendant 2 secondes sur le seul bouton situé en façade du SolarFlow 2400 AC. Sachez que ce bouton offre plusieurs fonctions : un appui de 6 secondes permet d'éteindre le micro-onduleur, tandis qu'un appui de 3 secondes réinitialise les paramètres WiFi.

Après la mise sous tension, la configuration et le contrôle du SolarFlow 2400 AC passent obligatoirement par l'application gratuite Zendure, disponible sur Android et iOS.

Dès l'installation de l'application, vous serez invité à ajouter votre appareil. Il suffit alors de suivre les instructions à l'écran, voici un aperçu du processus.

Vous pouvez connecter l'appareil soit en Bluetooth, soit en WiFi, les 2 modes proposent les mêmes fonctionnalités, mais je vous conseille d'opter pour le WiFi, qui permet un accès et un contrôle à distance. Il vous suffira de créer un compte Zendure, une démarche simple et rapide nécessitant uniquement la validation de votre adresse e-mail.

Enfin, saisissez les informations de votre réseau WiFi pour finaliser la configuration.

Le micro-onduleur est maintenant connecté à votre réseau WiFi. De nombreuses options sont disponibles, mais la prise en main est simplifiée grâce à une interface illustrée qui affiche en temps réel toutes les interactions avec le SolarFlow 2400 AC.

D'un simple coup d'œil, vous pouvez visualiser la puissance produite par vos panneaux solaires (s'ils sont connectés à un micro-onduleur de la marque), l'énergie injectée dans le réseau domestique, le surplus stocké dans la batterie, ainsi que la quantité d'électricité puisée auprès de votre fournisseur.

Comment fonctionne le SolarFlow 2400 AC ?

Comme expliqué brièvement en introduction, le SolarFlow 2400 AC fonctionne comme un système de gestion et de stockage d'énergie pour les installations photovoltaïques existantes. Il est également bidirectionnel, c'est-à-dire que toute l'énergie circule par un seul et même câble d'alimentation, branché sur une prise secteur classique. Cela signifie qu'il peut à la fois stocker le surplus d'électricité provenant de votre installation solaire et, si besoin, recharger ses batteries directement depuis le réseau électrique. Voyons en détail ci-dessous les 2 cas de figure.

Utilisation avec panneaux solaires

Concrètement, vos panneaux solaires produisent de l'électricité qui passe d'abord par un micro-onduleur déjà présent dans votre installation. Ce dernier convertit le courant continu des panneaux en courant alternatif et l'injecte dans le réseau électrique de votre maison.

Lorsque la production solaire dépasse la consommation instantanée de votre foyer, ce surplus d'énergie est détecté sur le réseau électrique. C'est à ce moment que le rôle du SolarFlow 2400 AC devient intéressant, il intercepte alors automatiquement ce surplus, le stocke dans une ou plusieurs batteries, puis restitue cette énergie à votre maison lorsque la production solaire est insuffisante ou pendant la nuit.

Pour éviter des cycles de charge et de décharge inutiles, le SolarFlow 2400 AC ne commence à stocker le surplus d'énergie que lorsque celui-ci dépasse un seuil de 50 watts. Cela permet de préserver la durée de vie des batteries et d'optimiser le rendement du système.

Prenons un exemple concret, si vos panneaux solaires produisent 800 watts et que la consommation instantanée de votre logement oscille entre 750 et 800 watts, le surplus disponible est inférieur à 50 watts. Dans ce cas, le SolarFlow 2400 AC n'active pas la charge de la batterie, car le surplus est considéré comme trop faible pour justifier un cycle de stockage.

En revanche, si votre consommation descend en dessous de 750 watts (par exemple 700 watts), il y a alors un surplus de 100 watts (800 - 700 = 100 watts). Le SolarFlow 2400 AC détecte ce surplus suffisant et commence à le stocker dans la batterie.

Ce fonctionnement permet d'éviter les micro-charges inefficaces et de ne stocker que l'énergie réellement excédentaire, ce qui est bénéfique pour la performance globale et la longévité du système.

Sans le SolarFlow 2400 AC, tout ce surplus non consommé serait simplement réinjecté dans le réseau de votre fournisseur d'énergie, et cela gratuitement si vous n'avez pas de contrat spécifique avec EDF, sans que vous puissiez en bénéficier. Autant dire que c'est du gâchis, surtout quand on connaît le prix actuel de l'électricité. Grâce au SolarFlow 2400 AC, vous maximisez donc l'utilisation de votre propre production solaire et réduisez d'autant votre facture énergétique.

Utilisation sans panneaux solaires

Si votre installation ne comporte pas de panneaux solaires, le SolarFlow 2400 AC peut tout de même vous être utile. En effet, il dispose d'une prise hors réseau (off-grid) que vous pouvez utiliser en mode autonome, notamment en cas de coupure de courant. Cette prise peut alimenter des appareils jusqu'à 2400 watts en continu.

C'est une solution de secours qui peut s'avérer précieuse, par exemple pour alimenter des appareils médicaux à domicile, maintenir un réfrigérateur pour des médicaments sensibles, ou simplement garantir un éclairage et la recharge de téléphones en cas d'urgence. Cela permet de rester autonome et en sécurité, même lors d'une panne prolongée du réseau électrique. La capacité élevée de 2,88 kWh de la batterie vous permettra de tenir plusieurs heures / jours en fonction de la puissance utilisée par vos appareils.

Petite précision : si vous bénéficiez de l'option Heures Creuses / Heures Pleines (HC/HP) et envisagez de charger la batterie du SolarFlow 2400 AC pendant les heures creuses pour utiliser cette énergie lors des heures pleines, l'intérêt économique de cette stratégie reste limité.

En effet, deux facteurs jouent en défaveur de cette utilisation, d'une part, le rendement du système n'est pas de 100 % (il atteint au mieux 93 %, et peut diminuer selon la puissance utilisée), ce qui signifie qu'une partie de l'énergie est perdue lors du stockage et de la restitution.

D'autre part, la différence de tarif entre les heures creuses et les heures pleines n'est généralement pas assez importante pour compenser ces pertes et justifier cette méthode. Par conséquent, je ne vous recommande pas cette pratique, qui au mieux ne vous ferait que perdre du temps, voire de l'argent !

Voilà, vous connaissez désormais l'utilité du SolarFlow 2400 AC et comment il fonctionne. Il ne vous reste plus qu'à le configurer via son application mobile pour l'adapter à vos besoins.

Configuration du SolarFlow 2400 AC via l'application mobile

Pour configurer votre SolarFlow 2400 AC, ouvrez l'application Zendure, puis cliquez sur la roue crantée en haut à droite et sélectionnez "Plan énergétique".

Trois modes principaux s'offrent à vous :

AI (Zenki)

Général (Mode auto)

Expert (avec 4 sous-modes)

Je vais commencer par le mode Expert, car il permet de bien comprendre le fonctionnement global et facilitera la compréhension des autres modes.

Mode Expert : 4 usages au choix

Le mode Expert permet de sélectionner manuellement l'un des quatre usages suivants :

Mode compteur intelligent Mode prise intelligente Mode charge de base Mode tarif électricité

Un seul de ces usages peut être activé à la fois.

1. Mode compteur intelligent

Comme évoqué en introduction, le SolarFlow 2400 AC est conçu pour être simple à utiliser : il suffit de le brancher pour qu'il fonctionne immédiatement, cette affirmation est toujours vraie si vous n'utilisez pas de compteur intelligent. Cependant, pour une gestion plus avancée et précise du surplus d'énergie, il est fortement recommandé d'installer un compteur d'énergie, comme le Zendure Smart Meter 3CT ou le Shelly Pro 3EM (utilisé ici pour le test).



Compteur intelligent Zendure 3CT (très similaire au Shelly Pro 3EM)

Avec ou sans compteur d'énergie ?

Avec compteur d'énergie

Installer un compteur intelligent demande un peu plus de manipulation, car il doit être intégré dans le tableau électrique. Cela reste accessible à toute personne un peu bricoleuse et prudente, en suivant les instructions. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, il est préférable de faire appel à une personne expérimentée ou à un électricien.

Grâce à ce compteur, le SolarFlow 2400 AC mesure en temps réel la quantité d'électricité qui entre ou sort de votre maison. Il peut ainsi détecter précisément le surplus d'énergie solaire et ne charger la batterie que lorsque ce surplus est réel, évitant ainsi de puiser sur le réseau ou de décharger la batterie inutilement.

Sans compteur d'énergie

Il est parfaitement possible d'utiliser le SolarFlow 2400 AC sans compteur, mais la gestion du surplus est alors moins précise. Le système fonctionne sur la base de réglages horaires ou de puissances fixes, supposant qu'il y a du surplus à certains moments (par exemple, en programmant la charge pendant les heures d'ensoleillement). Cette méthode est moins efficace, car elle ne tient pas compte des variations réelles de production et de consommation : il peut arriver que la batterie se charge alors qu'il n'y a pas de surplus (et donc consomme de l'électricité du réseau), ou qu'elle ne se charge pas alors qu'il y a de l'excédent disponible.

Vous savez désormais à quoi sert le compteur d'énergie, à vous de décider ce qui correspond le mieux à vos attentes. Pour une utilisation simple et immédiate, le SolarFlow 2400 AC fonctionne très bien sans. Si vous souhaitez optimiser au maximum votre autoconsommation, l'installation d'un compteur d'énergie sera nécessaire, au prix d'une installation un peu moins "Plug & Play". À chacun sa solution !

2. Mode prise intelligente

Ce mode permet au SolarFlow 2400 AC d'utiliser une prise connectée (ou prise intelligente) pour mesurer la consommation d'un appareil précis, comme un radiateur ou un congélateur. Contrairement au mode "compteur intelligent", il n'est pas nécessaire d'installer quoi que ce soit dans votre tableau électrique, il suffit de brancher la prise intelligente entre l'appareil et la prise murale, puis de la connecter à l'application.

C'est donc la solution idéale si vous ne souhaitez pas manipuler votre installation électrique, vous profitez d'une gestion précise de l'énergie, sans aucune complexité.

3. Mode Charge de base

Ce mode, c'est un peu le pilote automatique du SolarFlow 2400 AC. Il vous permet de programmer à quels moments la batterie doit se charger, mais aussi à quels moments elle doit se décharger pour réinjecter de l'électricité dans le réseau de la maison.

Pas besoin de capteurs ni de prises intelligentes : vous choisissez simplement les horaires, et le système s'occupe du reste.

Idéal si vous aimez la simplicité, et que vous voulez que tout roule sans prise de tête.

4. Mode Tarif électricité

Ce mode permet au SolarFlow 2400 AC de s'adapter automatiquement aux variations du prix de l'électricité.

Il va charger la batterie lorsque le tarif est bas (par exemple pendant les heures creuses) et restituer l'énergie stockée quand le prix augmente (heures pleines).

Pratique pour ceux qui veulent optimiser leurs économies sans se compliquer la vie, le système s'occupe de tout.

Vous connaissez maintenant les 4 sous-modes du mode Expert du SolarFlow 2400 AC. À chacun de choisir celui qui lui convient le mieux, simplicité, optimisation ou gestion personnalisée, tout est possible.

Intéressons-nous maintenant au choix Général : Mode auto, voyons comment il fonctionne et ce qu'il peut apporter à votre installation.

Général : Mode auto

Le choix Général (mode auto) du SolarFlow 2400 AC gère tout automatiquement, en s'appuyant sur différents sous-modes dans cet ordre bien précis :

Compteur intelligent (si installé) : le système privilégie la gestion la plus précise grâce au compteur d'énergie.

Prise intelligente : si aucun compteur n'est détecté, il utilise la prise connectée pour suivre la consommation d'un appareil spécifique.

Charge de base : s'il n'y a ni compteur ni prise intelligente, il applique les horaires de charge / décharge programmés.

Plan de charge : enfin, s'il ne trouve aucun des modes précédents, il applique le planning basé sur les tarifs d'électricité : il charge la batterie pendant les heures creuses (quand l'électricité est moins chère) et la décharge pour alimenter la maison pendant les heures pleines (quand le tarif est plus élevé).

C'est justement pour cela qu'il était logique de commencer par vous expliquer le mode Expert, cela permet de bien comprendre sur quoi repose le fonctionnement automatique du mode Général, qui utilise ces mêmes options, mais de façon hiérarchisée et simplifiée.

AI (Zenki)

Le mode AI (Zenki) est le mode le plus complet et surtout le plus "intelligent" du SolarFlow 2400 AC.



Dans ce mode, c'est l'intelligence artificielle qui pilote la gestion de l'énergie. Le système analyse en temps réel votre production solaire, votre consommation, la météo, et même les tarifs d'électricité.

Son but est d'anticiper vos besoins et d'ajuster automatiquement la charge et la décharge de la batterie en fonction de tous ces facteurs, afin de ne pas avoir à intervenir sur quelques réglages que ce soit.

Une fois activé, Zenki s'occupe de tout, en essayant d'optimiser au mieux le fonctionnement de votre installation solaire. Cependant, il faut savoir qu'il est encore en phase d'amélioration, il nécessite un temps d'apprentissage relativement long, pour comprendre vos habitudes (une semaine au minimum), et tout n'est pas encore parfaitement abouti sur le SolarFlow 2400 AC de ce point de vue. On va dire que c'est encore en phase de rodage, mais des mises à jour sont attendues pour perfectionner le service Zenki.

Pour information, selon les premières annonces de Zendure, Zenki était à l'origine prévu comme un service payant avec abonnement. Cependant, face à la concurrence, il semblerait que l'option soit désormais entièrement gratuite, il n'y a plus aucune mention d'abonnement ou de paiement dans les menus de l'application, alors que c'était encore le cas lors de mes premiers tests il y a encore quelques semaines.

Après avoir exploré en détail les trois modes principaux du SolarFlow 2400 AC, AI (Zenki), Général (mode auto) et Expert (avec ses différents sous-modes), nous avons désormais une vision claire des possibilités offertes par ce système. Chaque mode répond à des besoins et à des profils d'utilisateurs différents, que l'on recherche une gestion totalement automatisée, une optimisation poussée par l'intelligence artificielle, ou un contrôle manuel plus précis. C'est du tout bon !

Les fonctionnalités avancées du SolarFlow 2400 AC

Gestion intelligente de l'énergie (HEMS)

Le HEMS (Home Energy Management System) est un système intégré qui gère automatiquement la distribution de l'énergie solaire dans votre maison. Il analyse vos besoins en temps réel et répartit la production solaire là où elle est la plus utile, pour maximiser votre autoconsommation et réduire vos factures. Tous les appareils compatibles HEMS communiquent entre eux, en local, c'est-à-dire sans besoin de connexion internet, suivant un protocole de communication propre à Zendure reposant sur le système d'exploitation ZEN+OS. Ce procédé permet une gestion globale et automatique de toute votre installation. Je vous recommande d'activer cette fonctionnalité sauf cas spécifique où vous désirez effectuer certaines actions manuellement.

Compatibilité avec plus de 700 fournisseurs d'énergie européens

Le SolarFlow 2400 AC prend en charge plus de 700 fournisseurs d'énergie à travers l'Europe, dont les principaux français comme EDF, Engie, TotalEnergies, Eni ou encore Planète OUI. Cela vous permet d'intégrer facilement votre installation à votre contrat actuel, et de profiter des fonctionnalités avancées, quel que soit votre fournisseur.

Précision et réactivité

Le SolarFlow 2400 AC réagit en moins de 3 secondes à tout changement de consommation, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution de la puissance demandée, c'est tout simplement incroyable d'avoir un temps de réponse si court pour les transitions ! De plus, il ajuste l'énergie délivrée avec une précision au watt près !

Utilisation d'un micro-onduleur via la prise hors-réseau (jusqu'à 2000 Watts)

Si vous possédez déjà des panneaux solaires avec micro-onduleur, il suffit de brancher la sortie AC du micro-onduleur sur la prise hors-réseau (AC off-grid) du SolarFlow 2400 AC pour bénéficier du stockage, sans avoir à modifier toute votre installation. C'est un moyen simple de rendre votre système plus performant et flexible. Il ne faudra pas oublier d'activer la fonction hors réseau dans l'application et de sélectionner le mode " normal " (et pas ECO).

Cette fonctionnalité est assez innovante car, en cas de coupure du réseau électrique, la plupart des installations solaires classiques s'arrêtent automatiquement pour des raisons de sécurité. Mais en branchant votre micro-onduleur sur la prise hors-réseau, le SolarFlow 2400 AC génère un signal 230 V autonome, vos panneaux continuent à produire de l'électricité, qui est stockée dans la batterie et reste disponible pour vos besoins essentiels. En termes d'autonomie, on ne peut pas faire mieux !!

Prise hors réseau puissante (jusqu'à 2400 W)

Cette même prise hors réseau peut également alimenter des appareils jusqu'à 2400 watts. C'est en quelque sorte une prise de secours pour alimenter en continu des appareils sensibles, comme un congélateur, un réfrigérateur ou un serveur NAS, même en cas de coupure de courant. C'est particulièrement utile si vous partez en vacances plusieurs semaines, ou si vous vivez dans une région où les coupures d'électricité sont fréquentes, vous aurez l'assurance que vos équipements essentiels resteront toujours alimentés et sécurisés.

C'est donc une fonctionnalité assez pratique pour sécuriser vos équipements essentiels.

Petite précision : lorsque la prise hors-réseau est activée, mais qu'aucun appareil n'y est branché, elle consomme environ 10 watts en veille à cause de la conversion courant continu vers courant alternatif (DC > AC). Si vous ne l'utilisez qu'occasionnellement, il est donc préférable de choisir ECO, en effet, ce mode coupe automatiquement la prise après 2 heures d'inactivité, évitant ainsi tout gaspillage d'énergie.

Fonctionnement bidirectionnel

Le système est bidirectionnel, il peut à la fois stocker l'énergie dans ses batteries et la restituer à la maison, tout ça sans toucher à votre installation, tout se fait via l'unique câble d'alimentation.

Stockage des batteries évolutif

La capacité de stockage d'énergie peut atteindre les 17,28 kWh, ce qui permet de couvrir une grande partie de vos besoins quotidiens, même lors des journées peu ensoleillées. Pour cela il faudra bien évidemment acheter 5 batteries supplémentaires à ce kit. C'est un sacré investissement, mais qui pourra rendre service à certains ayant une nécessité d'énergie constante et en toutes circonstances.

Économies d'énergie et gestion intelligente grâce à l'IA (Mode Zenki)

Comme expliqué précédemment, le SolarFlow 2400 AC intègre une gestion intelligente de l'énergie basée sur l'intelligence artificielle, notamment via le mode Zenki. Cette IA analyse en continu votre historique de production et de consommation, les prévisions météo, les données de votre compteur intelligent, les tarifs dynamiques et le niveau de batterie. Grâce à cet apprentissage automatique, le système adapte la gestion de l'énergie pour anticiper vos besoins et optimiser l'utilisation de votre production solaire.

Selon Zendure, cette optimisation pourrait permettre jusqu'à 42% d'économies sur votre facture d'électricité. Même si ce chiffre reste théorique et dépendra de l'usage réel, il est certain que l'IA contribue à réduire la consommation et à maximiser l'autoconsommation. Le mode Zenki est encore jeune, mais il a le mérite d'exister et devrait gagner en efficacité à mesure que Zendure affine ses algorithmes.

Rendement élevé (93%)

Le SolarFlow 2400 AC affiche un rendement de 93%, ce qui signifie que très peu d'énergie est perdue lors de la conversion et du stockage. Cela maximise l'utilisation de chaque kilowattheure produit par vos panneaux. Il s'agit là aussi d'une valeur de laboratoire dans des conditions précises, en ce qui me concerne j'ai pu constater un rendement moyen proche des 90%, ce pourcentage fluctue selon la puissance consommée, donc il ne peut pas y avoir un chiffre absolu. Mais cela reste très bon, voire excellent !

Batterie de 48 V : plus efficace, moins de pertes d'énergie

Le SolarFlow 2400 AC utilise une batterie de 48 V, alors que beaucoup de systèmes concurrents fonctionnent en 16 V. Pour schématiser, cette tension plus élevée permet de faire circuler moins de courant pour la même quantité d'énergie, ce qui réduit l'échauffement et les pertes d'énergie, aussi bien à l'intérieur de la batterie (entre les cellules et leurs connexions) que dans les circuits électroniques du système. Selon Zendure, cela permettrait de diminuer les pertes d'énergie de 25%. Cela procure donc une meilleure efficacité et une utilisation optimale de chaque kilowattheure produit par les panneaux solaires.

Conclusion

Le SolarFlow 2400 AC s'adresse aussi bien aux propriétaires de panneaux solaires désireux d'optimiser leur autoconsommation, qu'à ceux qui découvrent l'énergie solaire et recherchent une solution simple à prendre en main. Sa polyvalence, avec plusieurs modes adaptés à tous les profils, de l'automatisation complète à la gestion personnalisée, en passant par l'intelligence artificielle du mode Zenki, permet à chacun de trouver l'approche qui lui convient, sans se heurter à la complexité technique.

Le SolarFlow 2400 AC propose, en plus de sa flexibilité, des fonctionnalités pratiques comme une prise hors réseau, utile pour alimenter certains appareils en cas de coupure de courant. Il dispose également d’un système de gestion intelligente de l’énergie à la maison (HEMS), qui permet d’ajuster la répartition de la production solaire selon les besoins du foyer.

La question de la rentabilité du kit SolarFlow 2400 AC + AB3000X + Shelly Pro 3EM reste complexe, car elle dépend de la taille de votre installation solaire, de votre capacité à autoconsommer l'énergie stockée et du coût total de ce kit. Si vous disposez déjà d'une production solaire conséquente et cherchez à tirer le meilleur parti de votre production ou à sécuriser certains appareils, ce système peut s'avérer rentable sur le long terme.

À l'inverse, pour les petites installations ou avec un surplus limité, l'amortissement sera plus difficile. Il est donc impossible de donner un chiffre précis sur les économies réalisables, car chaque situation est unique, et une analyse personnalisée s'impose avant de vous lancer.

Si vous souhaitez optimiser votre production solaire avec une solution flexible, moderne et accessible, le SolarFlow 2400 AC a de solides arguments pour vous convaincre.

Pour terminer, je précise que certaines fonctionnalités du SolarFlow 2400 AC sont similaires à celles du SolarFlow 800. Afin d’éviter les répétitions, je vous invite à consulter mon test du SolarFlow 800 pour retrouver des informations complémentaires sur ces aspects communs.

Voici les différentes combinaisons d'achat possibles :

Le kit micro-onduleur + batterie + compteur intelligent :

Le kit micro-onduleur + batterie(s) :

Dispositif seul :



Le kit micro-onduleur + batterie + compteur intelligent :

Le kit micro-onduleur + batterie(s) :

Dispositif seul :