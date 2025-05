Du fun à petit prix

Le fabricant Nothing a élargi son horizon en créant la marque fille CMF qui joue sur les mêmes codes de quête d'originalité, mais en visant le segment plus bas avec des smartphones se rapprochant de l'entrée de gamme tout en offrant une fiche technique attractive.

Après un premier smartphone CMF Phone 1 qui venait tester le marché, voici venir le CMF Phone 2 Pro qui débarque avec une proposition profitant de l'expérience accumulée pour pousser son avantage.

Le nouveau smartphone reprend certains des attributs de son prédécesseur, comme les vis apparentes et l'attache pour les accessoires, et renforce sa différence avec une coque bicolore.

Malgré la dénomination Pro, la fiche technique reste proche du modèle original, mais évolue sensiblement sur la partie photo en intégrant trois modules qui permettront de couvrir un vaste panel d'usages.

L'autre grande nouveauté est l'arrivée d'un bouton dédié pour la fonction Essential Space dévoilée par Nothing sur ses smartphones Nothing Phone (3a) / (3a) Pro que nous avons testés, et qui joue un rôle de seconde mémoire assistée par intelligence artificielle.

Dans sa petite boîte, le smartphone CMF Phone 2 Pro est livré avec une coque et un câble de charge Nothing, mais sans chargeur 33 W.

Caractéristiques du CMF Phone 2 Pro

7,8 mm d'épaisseur pour 185 grammes

Affichage AMOLED 6,77 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz / HDR10+

Processeur Dimensity 7300 Pro 5G octocore 2,5 GHz

8 Go RAM et 128 ou 256 Go de stockage

Compatible WiFi 6 / Bluetooth 5.3 / NFC

Triple capteur photo à l'arrière :

- module principal 50 mégapixels f/1,88 EIS et PDAF

- téléobjectif 50 mégapixels f/1,85 EIS avec zoom optique x2 et numérique x20

- ultra grand angle de 8 mégapixels f/2,2 (angle de vue 119,5 degrés)

- module principal 50 mégapixels f/1,88 EIS et PDAF - téléobjectif 50 mégapixels f/1,85 EIS avec zoom optique x2 et numérique x20 - ultra grand angle de 8 mégapixels f/2,2 (angle de vue 119,5 degrés) Capteur photo avant 16 mégapixels

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Batterie 5000 mAh avec charge filaire 33W et charge inverse 5W

Certification IP54

Compatible 2G à 5G

Prix de référence :

- CMF Phone 2 Pro 8 / 128 Go : 259 €

- CMF Phone 2 Pro 8 / 256 Go : 289 €

Des vis apparentes et des capteurs photo

Il n'est pas facile de se distinguer sur le segment des smartphones d'entrée / milieu de gamme, mais la marque CMF a su jouer sa différence en proposant un style où les vis sont apparentes sur la coque.

Ce n'est pas pour autant que vous pourrez l'ouvrir ou les utiliser en cas de réparation ou de remplacement de pièces, mais cela crée de petits détails que l'on ne trouve pas ailleurs.

Ce détail est repris sur le CMF Phone 2 Pro, en plus d'une coque bicolore proposée avec certains coloris. Ce n'est pas le cas de la version noire de notre exemplaire de test qui offre une coque unie avec une texture douce ne laissant pas de traces de doigts. Bon point.

On retrouve l'élément détachable au bas de la coque qui permet de fixer un accessoire, CMF apporte ainsi un petit plus pour les accessoires sans dénaturer son smartphone.

Au dos toujours, le CMF Phone 2 Pro fait apparaître trois modules photo, soit un de plus que son prédécesseur. Les deux gros capteurs de 50 mégapixels émergent du dos du smartphone et sont accompagnés d'un plus petit capteur de 8 mégapixels formant un îlot séparé avec le flash.

Là encore, le style se distingue de la concurrence et permettra de reconnaître le smartphone parmi d'autres. Posé à plat sur le dos, le smartphone reste assez stable et n'est pas déséquilibré par ses capteurs photo.

Avec seulement 7,8 mm d'épaisseur, le smartphone reste fin, assez léger (185 grammes) et facile à prendre à main grâce aux tranches droites. La coque est désormais certifiée IP54, ce qui protégera l'appareil mobile des éclaboussures, mais pas des immersions. C'est mieux que rien, surtout sur ce segment.

Les tranches comportent les classiques boutons de volume et d'alimentation, mais elles comptent un bouton inédit chez CMF : un bouton dédié pour la fonction Essential Space.

Nothing décline son concept de deuxième mémoire alimentée par IA à sa marque fille CMF, en plus de l'interface Nothing OS, permettant de goûter à toute l'expérience utilisateur offerte dès l'entrée de gamme.

Le placement du bouton dédié, sous la touche d'alimentation, restera sujet à débat pour le risque d'appui involontaire, même si les deux boutons ont des longueurs et des touchers différents (le bouton Essential Space est plus arrondi).

A l'avant, le CMF Phone 2 Pro embarque un bel affichage AMOLED FHD+ de 6,77 pouces avec rafraîchissement d'écran 120 Hz. Il n'est pas dynamique, mais il contribuera à la grande fluidité de l'interface.

La dalle est compatible HDR10+ et offre une luminosité de 1300 nits pouvant grimper ponctuellement en HDR à 3000 nits. C'est une belle proposition sur le segment de prix visé par le CMF Phone 2 Pro.

L'écran offre ainsi une belle luminosité et des couleurs plutôt naturelles, sans forcer sur les contrastes pour tenter d'en mettre plein la vue. On peut bien sûr régler un certain nombre de paramètres de l'écran pour l'adapter à sa convenance.

On trouvera le capteur photo avant de 16 mégapixels logé dans un poinçon centré et un lecteur d'empreintes logé sous l'écran.

Plus fin qu'un Nothing Phone (3a) / (3a) Pro, plus léger aussi, la tenue en main du CMF Phone 2 Pro est très agréable et accentuée par la douceur du contact de la coque. La différence est flagrante quand on tient les deux smartphones en main.

Performances, Nothing OS et Essential Space

Pour son smartphone CMF Phone 2 Pro, Nothing a fait le choix de conserver le même processeur mobile de MediaTek que précédemment, mais dans une version optimisée.

On a donc cette fois affaire à la puce Dimensity 7300 Pro 5G, gravée en 4 nm avec une configuration octocore et une cadence allant jusqu'à 2,5 GHz. Le processeur est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

C'est un processeur bien adapté au programme d'utilisation voulu pour ce smartphone en apportant une belle polyvalence sans consommer trop d'énergie. Il était déjà apprécié précédemment et il reprend la même recette ici, avec un tout peu plus de puissance.

Sans surprise, les résultats en benchmark resteront proches de ceux du CMF Phone 1 avec un léger boost et promettent une bonne réactivité pour les tâches courantes et les applications.

Il faudra un peu modérer les attentes en matière de jeu mobile, mais pas tant que ça grâce au système de refroidissement intégré composé d'un caloduc et de couches de graphite dérivant la chaleur vers l'extérieur de l'appareil. De fait, le smartphone chauffe assez peu en fonctionnement comme en charge.

La batterie du CMF Phone 2 Pro offre une capacité de 5000 mAh avec une puissance de charge filaire de 33 W, ce qui n'est pas si mal. Avec son système de refroidissement qui garde le processeur sous contrôle et les optimisations de consommation d'énergie du SoC, le smartphone offrira facilement une autonomie d'une journée et demie sans se priver.

Le nouveau smartphone de CMF est équipé de l'interface Nothing OS reposant sur Android 15. Vous aurez donc à bord la dernière version de l'OS mobile avec en outre la promesse de trois ans de mises à jour d'Android et six ans de correctifs de sécurité, plutôt rares sur des smartphones de cette catégorie.

De son côté, la surcouche épurée de Nothing offrira son habillage monochrome et son design à base de points, rehaussée de quelques touches de rouge, et les efforts portés pour éviter les distractions.

On peut bien sûr la remplacer par un écran d'accueil Android plus classique, mais ce serait manquer une partie de l'intérêt du smartphone. De nombreuses possibilités de personnalisation, jusque dans le centre de contrôle, permettent d'arranger le smartphone à sa guise.

Nothing OS intègre le tiroir d'applications qu'il est possible d'arranger automatiquement en fonction du type d'application. Sur ce modèle de test, on ne trouve aucune application tierce, ce qui tranche avec la profusion de logiciels proposés par d'autres fabricants sur des smartphones de même catégorie.

On ne trouve à bord que les applications retravaillées de Nothing, comme l'appli météo ou le dictaphone, ainsi que Nothing X, l'application de gestion des écouteurs sans fil de la marque.

L'interface Nothing OS conserve toute sa fluidité et ses options de personnalisation dans les smartphones de CMF, avec la possibilité de déconnecter pour se ménager des moments sans notifications.

Le CMF Phone 2 Pro marque une importante évolution par rapport au modèle précédent : l'accès à Essential Space, la seconde mémoire épaulée par IA de Nothing.

Avec le bouton dédié, il est possible de garder une trace d'une idée, une image, une vidéo, un bout de texte inspirant à utiliser ou à se remémorer plus tard. Comme sur le Nothing Phone (3a), l'accès à Essential Space se fait en beta et gratuitement pour le moment, avec la promesse de s'enrichir de nouvelles fonctions ultérieurement, mais certains aspects deviendront vraisemblablement payants.

Comme précédemment, on apprécie l'idée et la simplicité de fonctionnement, mais il faudra voir dans un temps plus long si elle offre une vraie valeur ajoutée susceptible d'être monnayée.

Trois capteurs photo, et pas des moindres

Sur les smartphones en ouverture de gamme, la partie photo peut parfois laisser à désirer ou du moins offrir le minimum syndical. Nothing et sa marque CMF font un choix généreux pour le CMF Phone 2 Pro en intégrant trois capteurs photo, et pas au rabais :

module principal grand angle 50 mégapixels F/1,88 avec EIS et PDAF

téléobjectif 50 mégapixels F/1,85 avec EIS, zoom x2 et zoom numérique x20

module ultra grand angle 8 mégapixels F/2,2 et angle de vue de 119,5 degrés

A ceci s'ajoute un capteur photo avant de 16 mégapixels pour les selfies. La configuration est plus généreuse que sur le CMF Phone 1 qui n'embarquait qu'un module principal et un capteur ToF et elle est optimisée par la technologie TrueLens Engine 3.0 apportant un certain nombre d'optimisations pour la photo de nuit, le mode portrait ou la photo en mouvement.

Le module photo principal offrira de bons résultats avec une belle lumière. Le rendu est coloré et aux teintes riches, ce qui mécontentera les amateurs de rendu naturel, mais donnera des photos mobiles alléchantes.

Les rendus varient d'ailleurs en fonction des capteurs photo du smartphone, certains semblant donner des couleurs plus franches qu'en réalité.

Ultra grand angle

Mode photo standard

Zoom x2

Zoom intermédiaire (environ x10)

Cela laisse de la place aux détails et à de jolis contrastes, créant des résultats agréables pour de la photo mobile. En basse luminosité, la situation se complique et le grain tend à prendre le dessus malgré les efforts de post-traitement, effaçant les détails et pouvant donner un effet floconneux.

L'autofocus peut être pris en défaut avec un résultat pouvant être flou, la mise au point n'ayant pas été forcément faite sur le sujet principal.

Le mode portrait suit la même logique avec un rendu de bonne qualité si les conditions lumineuses sont satisfaisantes, mais plus aléatoire en basse lumière. L'effet de flou d'arrière-plan est correct, mais peut manquer un peu de punch pour bien détacher le sujet principal.

On pourra jouer avec les quatre distances focales proposées (équivalent 24 / 50 / 70 / 100 mm) pour plus de variété, mais le rendu reste globalement agréable à l'oeil.

Le téléobjectif propose une belle combinaison avec son capteur de 50 mégapixels et une ouverture F/1,85 qui laisse entrer beaucoup de lumière, assez rare sur un smartphone.

Photo en mode standard

Détail avec le zoom x20

Si le grossissement peut aller jusqu'au x20 (en zoom numérique), la qualité se dégrade rapidement au-delà de x8. Le zoom supplémentaire restera utile pour capter un détail ou lire une inscription illisible à l'oeil nu dans un arrière-plan, ce qui n'est pas si mal...sauf de nuit où la qualité se dégrade rapidement.

L'ultra grand angle est plus léger avec son module 8 mégapixels, mais son angle de vue généreux apporte un bon complément dans le choix des prises de vue, là encore si la luminosité est au rendez-vous, mais c'est un fonctionnement commun à presque tous les smartphones.

Conclusion

Le smartphone CMF Phone 2 Pro est une bonne surprise et redéfinit un niveau de qualité à petit prix grâce à des performances équilibrées. Le smartphone est agréable à utiliser au quotidien grâce à son affichage AMOLED et à un processeur MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G qui assure une réactivité en toutes circonstances.

La puce, dotée d'un solide système de refroidissement et associée à une batterie de 5000 mAh, lui assure une bonne journée et demie d'autonomie sans se priver et de quoi profiter d'une majorité d'applications sans craindre de ralentissements.

La finition est soignée et la texture du dos bien pensée avec son toucher doux ne laissant pas de traces de doigts, tandis que le smartphone tient bien en main grâce à sa finesse et à un poids raisonnable.

Sur ce segment, la qualité photo est souvent assez fade avec peu de possibilités. Avec ses trois capteurs, dont un téléobjectif, le CMF Phone 2 Pro fait presque mentir cet adage, sauf pour la photo en basse lumière, toujours un peu compliquée.

La palette d'usages est large et permet de sortir du lot. Enfant de Nothing, le CMF Phone 2 Pro profite en outre de la fonction Essential Space, cette seconde mémoire étoffée par l'IA qui profite d'un bouton dédié.

S'il faut en avoir l'usage, elle a le mérite de tenter une approche originale de l'intégration de l'IA dans un smartphone. Le smartphone hérite également de la surcouche Nothing OS s'appuyant sur Android 15, avec trois ans de mises à jour garanties, ce qui n'est pas commun sur un smartphone de cette catégorie.

Le CMF Phone 2 Pro possède ainsi de très solides arguments pour un smartphone à 259 € en version 128 Go en répondant présent sur les éléments importants d'une bonne expérience utilisateur au quotidien.

Sur le site officiel de Nothing, vous trouverez le smartphone CMF Phone 2 Pro à 259 € en version 8 / 128 Go et à 289 € en version 8 / 256 Go avec des coloris unis Light Green ou Black ou bien une coque en deux tons pour les variantes White et Orange.

A noter qu'il a été annoncé avec des accessoires spécifiques : des lentilles amovibles permettant de réaliser de la macro et du fisheye et un support avec béquille.