CR-10 SE, la première imprimante CR sous Klipper

Creality 3D a récemment célébré ses 9 années d'existence et profité de l'occasion pour dévoiler une nouvelle gamme d'imprimantes 3D.

La marque qui a démocratisé l'impression 3D chez les particuliers a ainsi lancé trois modèles de Ender avec les Ender 3 V3, Ender 3 V3 KE et Ender 3 V3 - SE. Mais Creality a également dévoilé un modèle assez particulier : la CR-10 SE.

On connait la gamme CR-10 comme étant l'ancien haut de gamme de la marque, avec des machines assemblées à 90% et à la pointe des technologies du groupe. La CR-10 SE n'échappe pas à la règle, avec toutefois une orientation plus compacte.

N'y allons pas par quatre chemins, la CR-10 SE se présente comme un délire de la part de la marque. Il s'agit ni plus ni moins que d'une CR-10 au format compact, ce qui va à l'encontre même des dénominations utilisées au sein du groupe depuis son lancement : Ender 3 et 5 = kit à assembler et petit volume (220 x 220 x 250) d'impression d'un côté, contre CR-10 = machine préassemblée bien équipée en 300 x 300 x 300 de l'autre.

Ici, on assiste à un mélange des genres puisque cette CR-10 SE est une "Small Edition": elle adopte donc le format des Ender avec un volume d'impression de 220 x 220 x 265 mm tout en conservant le niveau d'équipement de la gamme CR-10, c'est-à-dire la majorité des innovations proposées par la marque...

Ce choix est donc étonnant, mais pas tant puisque l'on a déjà vu Creality décliner ses modèles à foison entre les V2, Neo, Max, Plus, Pro... Nous ne sommes donc plus à ça près, et rappelons également que la marque a lancé un nouveau segment haut de gamme avec sa série K1 (voir nos tests de la K1 et de la K1 Max) qui représente le top du catalogue de Creality en matière d'imprimantes 3D grand public.

Packaging, équipement

Comme toujours avec Creality, le packaging est on ne peut plus soigné. Les dimensions du carton sont toutefois en baisse par rapport aux précédents modèles, ce qui s'explique d'une part par le fait que cette CR-10 SE est plus compacte, mais aussi par des machines conçues avec des châssis toujours mieux intégrés et moins encombrants.

On retrouve donc la machine dans son carton, démontée en 3 parties majeures : l'écran, le portique avec la tête pré assemblée, et le châssis.

En marge, l'équipement est toujours généreux avec des outils de montage (clé plate, tournevis, clé Allen), de la visserie de rechange, une clé USB avec des fichiers préconfigués, une pince coupante, un outil de débouchage de buse, un double support de bobines, un câble secteur ainsi que deux accessoires : une barre LED pour l'éclairage de la zone de travail et un détecteur de fin de filament.

Le montage ne prend que quelques minutes et se résume à 4 vis et au branchement de connectiques diverses qui sont par ailleurs bien identifiées avec des détrompeurs ou mentions très claires.

Côté équipement, Creality ne fait pas dans la demi-mesure

On profite ainsi d'une machine très compacte avec l'intégralité de l'électronique localisée dans un châssis composite d'un gris bleuté assez séduisant. Le châssis propose d'ailleurs un tiroir que l'on avait déjà vu s'installer sur Ender 3 depuis la V2 et qui permet de ranger les outils nécessaires à l'entretien de la machine.

On y trouve un écran tactile installé au format portrait de 4,3 pouces de diagonale et dont l'interface est intégralement traduite en français. Il se veut suffisamment lumineux et réactif avec une disposition assez claire des menus et options.

La CR-10 SE propose (enfin ?) l'intégration de rails linéaires pour les axes X et Y : un MGN12 en X et un rail de 22 mm de large en Y. Ces rails permettent d'offrir plus de stabilité, une meilleure résistance à l'usure et moins de friction lors des déplacements. Ils sont généralement privilégiés pour les machines rapides souhaitant conserver un haut niveau de précision. Les axes X et Y sont par ailleurs équipés de systèmes de réglage de tension des courroies pour un réglage manuel rapide.

Le lit chauffant s'équipe d'un plateau flexible en PEI texturé (sur une seule face).

La tête de l'imprimante profite d'un nouveau carénage qui cache un extrudeur Sprite en direct drive, et donc un double entrainement qui revendique une puissance de traction de 50 N. Il embarque également la nouvelle tête de chauffe (hotend) de 60 W en céramique à 360 degrés et bi métal (cuivre + titane) permettant d'atteindre une température de 300 °C.

Elle est complétée d'un ventilateur radial à 12 000 tours par minute afin d'offrir un refroidissement performant même à haute vitesse.

On y trouve également un accéléromètre (ADXL345 pour le calcul de compensation de résonance) ainsi qu'un module de nivellement automatique du lit d'impression CR-Touch.

L'axe Z profite d'une double motorisation associée à une synchronisation des deux tiges trapézoïdales par courroie et poulie. Malheureusement, pas de rail linéaire en Z, ni même de séparation des moteurs : un seul driver alimente les deux moteurs via une connectique partagée. On aurait préféré une séparation afin de profiter des fonctionnalités d'alignement automatique du Z via klipper (Z-Tilt équivalent au G34 sous Marlin), bien plus performant que la synchronisation par courroie.

Sur le dessus de la machine s'installe une barre LED héritée de la CR10-Smart qui permet d'éclairer la zone de travail, ainsi qu'un double support de bobines et un détecteur de fin de filament. Tout le câblage est plutôt bien intégré et l'ensemble se veut à la fois sobre et très propre.

En interne, on retrouve la dernière née des cartes mères de Creality équipée de ce qui s'apparente à des drivers TMC 2209. La machine n'est pas dotée de capteurs de fin de course mécanique, mais fait appel à la fonctionnalité de sensorless homing : lorsqu'un moteur détecte une résistance, il repère qu'il arrive en butée de l'axe, ce qui établit le point de départ de la machine. Ces drivers profitent également des fonctionnalités stealchop pour un fonctionnement en silence.

Au démontage, on peut constater que la carte mère de Creality exploitée dans cette CR-10 SE est très simplifiée et propre, preuve d'une maitrise dans la conception. On remarque également quelques ports en attente : driver supplémentaire, nappe 24 pin, port USB, lecteur TF mais également JST 4 pin et molex supplémentaires.

On constate également avec bonheur l'installation de diodes permettant de bloquer le retour électrique vers les composants de la carte en cas de déplacement des axes à la main, ce qui permet de prévenir les pannes.

Notons que la carte se dote également d'un module WiFi pour une communication sans fil avec le slicer mais également avec un PC via l'interface Web de Klipper.

La machine est animée par un processeur double coeur cadencé à 1,4 Ghz associé à 8 Go de mémoire interne pour l'hébergement des fichiers. En outre, il est également possible de l'associer à son compte Creality Cloud pour lancer des impressions directement depuis le Cloud de Creality.

CR-10 SE, de grandes promesses

La CR-10 SE se présente comme la toute première CR de Creality embarquant l'OS Klipper très en vogue actuellement.

Pour avoir plus d'informations sur Klipper et ses avantages, nous vous invitons à vous rendre sur notre test de la Creality K1 dans lequel je détaillais les avantages de Klipper.

Klipper étant associé à des impressions rapides, Creality adapte naturellement sa communication pour annoncer des vitesses d'impression imposantes : jusqu'à 600 mm/s grâce à des accélérations sur les axes X et Y réglées à 8 000 mm/s².

Pour atteindre ces vitesses, il faut effectivement disposer de solides accélérations et du matériel adapté : les rails linéaires sont quasi indispensables, mais il faut également une tête d'impression avec un débit volumétrique important. L'extrudeur Sprite et la hotend céramique offrent des prestations en adéquation avec les vitesses annoncées.

Creality fait de la CR-10 SE une machine simple d'emploi : le leveling est entièrement automatisé de par le CR-Touch et un piezzo qui calcule automatiquement le Z-offset (écart entre le point de palpation du CR et la position réelle du bout de la buse) pour des premières couches parfaites à chaque fois. Le mesh proposé permet de modéliser le lit en 3D pour proposer de la compensation automatique de hauteur. Par ailleurs toutes les configurations sont automatisées dans les options, y compris l'input shaping qui teste la résonnance de la machine via son accéléromètre et compense ensuite lors des impressions pour limiter le phénomène de ringing et de ghosting sur les impressions.

La configuration initiale ne prend ainsi qu'une dizaine de minutes et l'utilisateur se contente d'attendre la fin des tests. Puis il est l'heure de lancer sa première impression.

Creality propose quelques modèles de base dans sa machine, mais étonnamment, on ne retrouve pas le fameux test assez spectaculaire de la K1 qui pousse la machine à 600 mm/s dans les lignes droites.

Globalement, la CR-10 SE regroupe quasiment tout ce que l'on est en droit d'attendre d'une imprimante 3D cartésienne en 2023 : tête d'impression performante allant jusqu'à 300°C, encombrement maitrisé, écran tactile, Klipper, Direct Drive, plateau PEI, rails linéaires... et même quelques extras comme la barre LED (attention toutefois à ne pas tenter de déplacer la machine en la prenant par cette barre), procédure de nivellement 100% automatique...

L'interface proposée au niveau de l'écran est simple et claire : on retrouve dans les grandes lignes ce que l'on avait déjà connu sur la série K1.

Les tests

Passés les premiers autotests (mise à niveau du plateau et input shaping) qui se font au premier démarrage de la machine (et que l'on peut relancer à loisir depuis le menu de cette dernière), il est temps de lancer les premières impressions.

L'autoleveling entièrement automatisé, et qui ne nécessite aucun réglage du Z-Offset , est maitrisé : les premières couches sont parfaites et il n'y a plus besoin de se soucier d'un quelconque réglage. L'accroche est par ailleurs excellente, tant par le leveling que par la présence du lit flexible en PEI qui représente ce qu'il se fait actuellement de meilleur sur le marché. On n'a donc plus à craindre que son impression n'adhère pas ou finisse par se décoller après quelques minutes ou heures, y compris sur les impressions avec très peu de surface au contact du lit.

Ajoutons à cela une sécurité supplémentaire : depuis l'écran, pour chaque impression que l'on souhaite lancer, l'option calibration est cochée par défaut pour lancer un palpage et un mesh du lit d'impression. On pourra s'en passer dans la majorité des cas et tant que les réglages sont en mémoire.

La CR10 SE est livrée avec quelques gcodes sur une clé USB, notamment un benchy boat qui se réalise en 20 minutes seulement, une petite prouesse sur une machine de type "bed slinger" (avec lit mobile), surtout sans défaut apparent.

Rien à signaler au niveau des fichiers livrés, les impressions sont propres et au niveau des attentes que l'on peut se faire d'une machine Creality et de ce niveau d'équipement. Mais ces fichiers sont également particulièrement optimisés et il faudra surtout se pencher sur le slicer pour trouver les réglages appropriés à tous nos différents types de filaments, ainsi que les modèles.

Pour conserver une expérience utilisateur homogène et proche de la clientèle concernée par la machine, nous avons majoritairement produit nos découpes avec le logiciel maison Creality Print, qui intègre par défaut un profil pour la CR10-SE et qui permet d'ailleurs un pilotage à distance directement depuis l'interface logicielle.

Force est de constater que malgré quelques manques dans les options, les profils proposés sont très bien ajustés. Il est possible de positionner manuellement des supports sur les porte à faux quand nécessaire, ou en mode automatique avec un positionnement pertinent, ce qui n'est pas toujours le cas chez d'autres logiciels.

Pour revenir aux impressions, des tests réalisés sur le porte à faux justement se sont montrés très concluants : l'imprimante est capable d'imprimer avec un angle de 80 degrés sans effondrement majeur de la structure grâce à une bonne gestion des accélérations, mais également de la ventilation suffisante à figer très rapidement le PLA pour le maintenir en place.

L'efficacité de l'extrudeur Sprite n'est plus à prouver et on pourra sans problème se lancer dans l'impression de structures assez complexes, notamment les modèles de type "Voronoi" qui imposent énormément de rétractions en peu de temps, et plus encore si l'on pousse la vitesse d'impression.

À ce sujet, la vitesse d'impression reste un facteur assez complexe à prendre en compte correctement. Creality annonce une vitesse d'impression allant jusqu'à 600 mm/s. Dans les faits, la vitesse est atteignable de par un réglage poussé des accélérations. Néanmoins, il faut nuancer sur le fait que l'on ne sera pas à 600 mm/s sur l'ensemble de l'impression.

Il faudra déjà veiller à régler les vitesses pour chaque fonctionnalité : périmètre interne, périmètre externe, remplissage... Et il n'est pas judicieux dans tous les cas de souhaiter imprimer aussi vite sur les périmètres extérieurs sous peine de dégrader rapidement la qualité d'impression.

La CR10 SE propose des réglages par défaut à 600 mm/s en déplacement max en X et Y avec des accélérations de 8000 mm/s². Cela devrait garantir d'atteindre la cible des 600 mm/s. Néanmoins, il semble que la vitesse reste en dessous du seuil des 600 mm/s. En comparaison avec un test de vitesse lancé sur la Creality K1 à 600 mm/s ou sur une Voron 2.4, on remarque que la CR10 SE est moins rapide et impressionnante.

Moins rapide, mais pas à la traine non plus : les vitesses vont bien au-delà de ce à quoi la majorité des utilisateurs de ce type de machine cartésienne sont habitués.

L'extrudeur Sprite se régale par ailleurs de tous les filaments ou presque : le double entrainement combiné à la tête haute température offre une bonne polyvalence dans les matières imprimables et l'on pourra étendre cette prise en charge par l'intégration de la machine dans un caisson ou une enveloppe contrôlée et filtrée pour se permettre l'impression d'ABS, ASA et autres...

Concernant les pièces techniques, le respect des dimensions est au rendez-vous et l'on obtient sans grands réglages des emboitements à 0,1 mm près. Notons également que le leveling et le lit en PEI limitent l'effet pied d'éléphant, qui peut poser problème lors d'emboitement de pièces du fait d'une partie basse plus large. Ici, tout s'emboite parfaitement et des tests sur des engrenages et roulements à billes amènent à des pièces parfaitement fonctionnelles.

Dans l'ensemble, on retrouve donc la qualité à laquelle nous a habitués Creality depuis des années, avec un petit plus sur le confort d'utilisation et la vitesse de production. On pourra ainsi plus rapidement prototyper une pièce au fil d'une journée de travail, reprendre plusieurs fois la modélisation et l'adaptation de la pièce pour en proposer plusieurs versions jusqu'à boucler un projet en 5 à 8 fois moins de temps qu'avec une machine classique.

CrealityPrint, une vraie évolution

Depuis quelques années, Creality planche sur un autre fer de lance en marge de son matériel : la partie logiciel.

C'est ainsi que Creality Print a remplacé Creality Slicer qui n'était finalement qu'une version custom de Cura.

Au fil des derniers mois et surtout depuis la sortie de la gamme K1, on voit évoluer le logiciel de découpe de Creality à grande vitesse, et dans le bon sens.

Non seulement les profils proposés pour les machines de la marque sont plus que pertinents et avec des réglages de vitesses très honorables (300 mm/s en vitesse max), mais les options qui apparaissent au fil des mises à jour rapprochent de plus en plus le logiciel des ténors du marché comme Super Slicer, Prusa Slicer, Cura ou Orca.

En outre, il dispose d'une fonction de gestion des imprimantes connectées de la marque pour envoyer directement les fichiers vers les imprimantes, les stocker ou encore de forcer le lancement de l'impression, avec ou sans calibration... Il est également compatible avec Creality Cloud et permet d'accéder directement aux interfaces Web des machines sous Klipper : l'utilisateur n'a plus besoin de quitter le logiciel qui se présente comme un centre de pilotage complet de l'imprimante.

L'ergonomie du logiciel a connu de nettes améliorations et il mérite désormais franchement le détour, surtout pour les utilisateurs peu expérimentés qui pourront profiter immédiatement du meilleur de leur imprimante 3D avec les profils de réglages bien optimisés et à propos.

Bilan

Sortie de nulle part, la CR-10 SE est une machine pour le moins intéressante. Si l'idée de départ de proposer le savoir-faire d'une gamme CR dans une machine plus compacte peut étonner, voire décontenancer les utilisateurs, elle répond surtout à une nouvelle logique du marché.

Depuis quelques années, on a vu les machines de petit format (220x220x250) s'imposer largement face aux machines plus grandes. Qui dit machine plus imposante dit également généralement plus de problèmes : la planéité du lit d'impression pose rapidement quelques soucis, la mécanique est plus sollicitée, le dimensionnement des moteurs n'est pas toujours au rendez-vous et l'électronique souffre...

Ces imprimantes au format plus modeste sont généralement plus robustes et répondent à une grande majorité des besoins des utilisateurs, il est donc logique en quelque sorte que Creality tente d'y imposer sa gamme CR, tout comme la marque avait joué l'inverse avec les Ender 3 Neo Max qui empruntaient à leur tour les dimensions 300x300 mm des CR10S Pro.

L'équipement proposé n'a rien à envier aux meilleures machines du marché : l'extrudeur Sprite a fait ses preuves depuis les Ender 3 S1 et la tête haute vitesse est adaptée à la majorité des filaments, elle ira d'ailleurs bien au-delà de ce qu'en attendent nombre d'utilisateurs.

La qualité d'impression est au rendez-vous à des vitesses bien plus élevées que sur n'importe quelle autre CR de chez Creality. La bascule vers les rails linéaires était très attendue, tout comme le choix de Klipper qui s'impose de plus en plus auprès des constructeurs.

La CR-10 SE se démarque également par toutes ses options de confort : leveling entièrement automatique, lit flexible en PEI, barre LED sur le dessus, double support de bobine, réglage de la tension des courroies via des molettes... Tout est fait pour simplifier les choses et finalement encourager l'utilisateur à se focaliser sur ses projets plus que sur les réglages de la machine ou son aspect technique.

Bien évidemment, tout n'est pas idéal et on peut trouver quelques défauts à la machine. Notamment son environnement cloisonné tant au niveau du menu que de l'interface Web qui ne propose pas une expérience Klipper stock mais une surcouche qui évince 90% des fonctionnalités au profit d'une plus grande simplicité d'usage et d'un moindre risque pour les utilisateurs peu avertit.

On regrette également la mauvaise gestion de l'input shaping uniquement proposé sur l'axe X via l'ADXL embarqué sur la tête. Là encore, si le charriot est prévu pour accueillir un module similaire à celui livré avec le Sonic Pad, les limites de l'interface empêchent de réaliser une mesure de la résonnance sur le plateau, qui est pourtant le principal pourvoyeur de vibrations et d'artefacts parasites sur les impressions.

Enfin et c'est sans doute la question qui me pose actuellement le plus de problèmes est celle du positionnement de cette CR-10 SE au sein de la gamme de la marque. Quitte à grossir le trait, on peut prendre cette CR-10 SE comme une énième Ender 3 proposée à un tarif qui dépasse aujourd'hui celui de la Creality K1 qui propose un volume d'impression comparable, mais une vitesse supérieure et une mécanique bien plus robuste et précise (Core XY). Sachant que Creality prépare également le lancement de la Ender 3 V3 qui se présente comme une Ender dotée de l'écran et de la tête de la K1 avec une cinématique Core XZ (à l'image des projets Switchwire de Voron) bien plus performante qu'une cartésienne traditionnelle, et avec un prix bien plus avantageux, la pertinence de la CR-10 SE en prend un coup...

Néanmoins, elle saura ravir les utilisateurs peu en clin à changer de cinématique et qui souhaitent rester sur une cartésienne outrageusement bien équipée et aux performances en adéquation avec un positionnement haut de gamme.

Vous trouverez l'imprimante 3D Creality CR-10 SE à 499 € sur le site officiel de la marque.