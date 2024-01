Creality 3D dope lourdement ses machines, même d'entrée de gamme

Creality avait profité d'un événement se tenant à Munich en Allemagne pour lever le voile sur sa nouvelle gamme d'imprimantes 3D. Il était question de revenir vers la Creality K1 que nous avons testée et la K1 Max (notre test ici) qui constituent le haut de gamme du catalogue, mais surtout de dévoiler les nouvelles générations de Ender 3 avec non pas une, mais 3 machines de 3e génération.

On pouvait ainsi découvrir la Ender 3 V3 SE que nous avons également testée, qui constitue l'entrée de gamme et affiche des performances particulièrement bluffantes pour le segment et le prix affiché. Mais désormais il est l'heure de s'attarder sur la Ender 3 V3 KE (KE : pour Klipper Edition) qui abandonne ainsi Marlin pour embarquer Klipper, avec une foule d'améliorations à la clé.

Avec sa 3e génération de Ender 3, Creality a une ambition : élever l'impression 3D à de nouveaux standards, et le moins que l'on puisse dire est que la marque a véritablement mis les moyens pour y parvenir. On avait déjà été particulièrement séduits par la Ender 3 V3 SE et son surclassement au niveau de l'équipement et des performances... Avec la Ender 3 V3 KE, on monte encore d'un cran.

Ender 3 V3 KE, des promesses alléchantes

Sur le papier, la Ender 3V3 KE a tout pour plaire :

Volume d'impression de 220 x 220 x 240 mm

Lit avec base magnétique flexible et plaque PEI

Extrudeur Direct Drive Sprite

Hotend bimétal céramique 60 W atteignant 300 °C

Ecran tactile couleur

Calibration entièrement automatique

Correction du niveau du lit d'impression

Rails linéaires en X et Y

Double Z avec synchronisation par poulie (un seul moteur)

Double ventilation

Fonctionnalités boostées à l'IA

Intégration de Klipper

Vitesse d'impression jusqu'à 500 mm/s

Prise en charge du WiFi et du Creality Cloud

Contrôle à distance depuis interface Web ou application mobile

Drivers silencieux

Creality propose sur son site officiel la Ender 3 V3 KE au prix réduit de 284 € au lieu de 299 € prix officiel, avec une livraison en quelques jours depuis l'Europe.

Si l'on compare la fiche technique avec une Ender 3 première version, il devient difficile de savoir qu'il s'agit de la même gamme de machines, et pourtant...

Côté packaging, comme avec toutes les autres machines de Creality, on peut constater le sérieux de la marque : les pièces sont rangées dans le carton sur trois étages avec de la mousse dense découpée avec précision.

On retrouve un ensemble de vis nécessaires au montage, un tube de graisse, une clé USB, des outils divers, une pince coupante, ainsi qu'un échantillon de filament Hyper PLA spécialement développé pour les impressions haute vitesse (plus fluide, mais également plus facile à refroidir). On trouve également une buse de rechange (les buses sont toujours les types High Flow de 18 mm spécifiques aux machines de Creality).

La Ender 3 V3 KE arrive en kit, mais ne nécessite pas de compétences particulières pour être assemblée : 8 vis permettent de fixer la potence à la base. Quelques branchements sont nécessaires, comme celui de l'écran, des moteurs... La tête vient se connecter à une grosse nappe, qui est sécurisée par un pont vissé et deux crochets.

Le montage ne nécessite pas plus de 15 minutes en tout et pour tout, la notice est suffisamment explicative et le cablage en place identifié, les prises étant par ailleurs dotées de détrompeurs pour éviter les mauvais branchements.

Globalement, la machine affiche une esthétique proche de sa petite soeur : elle partage la base en plastique avec cette dernière ainsi que les nouveaux profilés aluminium en T. La gestion du cablage, maintenu par des griffes souples, permet d'offrir une machine très sobre : rien ne dépasse.

Le tout se veut assez compact et pourra parfaitement s'intégrer dans un bureau en marge d'un atelier, d'autant que le niveau sonore dégagé reste contenu, mais nous y reviendrons par la suite.

L'équipement

Coté équipement, la Ender 3 V3 KE est plutôt bien lotie et affiche des fonctionnalités et accessoires bien pensés et avant tout utiles.

On retrouve ainsi une base stockant l'intégralité de l'électronique, qui propose une prise SD plein format à gauche accompagnée d'un port USB pour une connexion au PC. Sur la droite, l'écran complète la connectique avec deux ports USB A pour brancher des clés USB ou une caméra (des options de détection de problème et de timelapse sont intégrés aux menus), un port USB-C à l'arrière de l'écran laisse entrevoir la possibilité d'y ajouter d'autres périphériques par la suite. L'écran est au format portrait pour limiter la largeur de la machine, néanmoins les ports USB sont orientés vers la droite ce qui occupera un peu plus d'espace si l'on souhaite les exploiter.

Le lit magnétique en PEI offre une grande impression de robustesse : il s'agit d'une base flexible acier avec de la poudre de PEI fusionnée, de fait il offre une surface rugueuse. Le lit d'impression est par ailleurs isolé sur le dessous et atteint 60 degrés en à peine plus de 2 minutes. On note que Creality a définitivement fait l'impasse sur les vis de réglage aux coins pour proposer un lit fixe, compensé par la présence d'un CR Touch. On trouve également un capteur de pression sur le chariot du lit qui permet de proposer un auto leveling 100% automatisé.

Toujours côté lit d'impression, le chariot est posé sur deux tiges métalliques équipées de 4 rails linéaires cylindriques pour une meilleure fluidité. On note également que Creality a modifié la taille des poulies utilisées pour les déplacements du lit et misé sur des diamètres plus larges que sur ses précédentes machines.

Le support de bobine se dote d'une tige avec rotule au bout de laquelle s'installe un capteur de fin de filament qui permettra de mettre l'impression en pause lorsque l'on arrive en fin de bobine et qui aidera à guider le filament.

Point central de la machine : la tête se dote d'un extrudeur à double entrainement Sprite ayant fait ses preuves depuis plusieurs années chez Creality, ainsi que de la nouvelle hotend que l'on retrouve sur la gamme K1 avec une cartouche de chauffe circulaire en céramique de 60 W permettant d'atteindre 300 °C en un peu moins de 2 minutes. Le heatbreak propose une configuration bi métal : cuivre et titane, et le radiateur surdimensionné est aidé par un ventilateur de 15 x 15 x 10 mm.

Le refroidissement de la pièce imprimée est assuré par deux ventilateurs radiaux de 40 x 40 x 10 mm avec un système de tuyères qui laisse visible la tête d'impression surmontée de sa chaussette afin d'observer plus facilement l'impression en cours, et notamment les premières couches.

La tête est, et c'est une première sur une Ender 3, montée sur un rail linéaire situé sur le dessus du profilé de l'axe X. Cela permet d'offrir plus de fluidité dans les déplacements, mais également d'en finir avec les débattements, jeux parasites et autres réglages d'excentriques des montages avec roues en POM.

Au rayon des autres fonctionnalités, on trouve une potence soutenue par deux tiges trapézoidales avec une configuration simple moteur et synchronisation par poulie. On retrouve un CR Touch sur la tete d'impression pour la compensation des défauts du lit d'impression, et la reprise d'impression en cas de coupure de courant.

Ce que l'on aurait aimé voir

Pour aller jusqu'au bout des choses, on aurait sans doute aimé voir Creality proposer des tensionneurs de courroies X et Y avec roulettes pour éviter la manipulation d'outils. On aurait également apprécié l'intégration de LED au niveau de la tête pour éclairer la zone d'impression.

On aurait également et surtout apprécié voir l'intégration du module ADXL (accéléromètre) pour profiter de la compensation de résonnance (Input Shaping) qui permet à Klipper d'exceller dans les impressions à très haute vitesse. Néanmoins l'ADXL de Creality est proposé en tant qu'option.

Mais dans l'ensemble, l'équipement proposé par cette Ender 3V3 KE va au-delà de ce que l'on a l'habitude de voir au sein de la gamme, et le surclassement se fait clairement sentir, et ce, jusqu'à l'usage.

Tout comme avec la Ender 3 V3 SE, je regrette également que le châssis soit en partie en plastique : le montant supérieur est en composite et la base inférieure n'intègre que peu de pièces métalliques. En l'état, cela n'a pas influencé nos tests, reste à savoir de la fiabilité de l'ensemble sur le plus long terme.

A l'usage

Une fois montée, la Ender 3 V3 KE ne demande qu'à être lancée : un petit check up suivi d'une calibration automatique et 5 minutes plus tard, il est temps de lancer la première impression proposée sur la clé USB.

Et l'étonnement est immédiat : le fichier proposé est un Benchy Boat, une impression de test largement utilisé par les makers, qui revendique une vitesse d'impression de seulement 16 minutes.

Sur une Ender 3 de première génération sous Marlin et avec des réglages d'origine, ce type de fichier test peut nécessiter jusqu'à 1h30. Sur les machines haut de gamme actuelles, on peut globalement l'imprimer autour des 18 à 20 minutes... Alors 16 minutes sur une Ender 3, la promesse est énorme... Mais étonnement remplie.

La première couche nous renvoie immédiatement à réviser notre conception de ce que peut être une Ender 3 : les déplacements sont fulgurants, l'impression se déroule sous nos yeux et le benchy prend forme à une allure folle... 19 minutes plus tard, l'impression est bouclée, il aura fallu 3 minutes au processus de calibration automatique et à la préchauffe, puis 16 minutes d'impression pour obtenir un benchy d'excellente qualité, d'autant plus que nous n'avons pas utilisé le filament fourni avec la machine, mais un filament arc-en-ciel Silk bien moins permissif avec les défauts et les hautes vitesses.

Pour modérer quelque peu l'enthousiasme et être parfaitement honnête, il faut dire que Creality a largement optimisé la découpe et la préparation de son benchy : la largeur des coques a été limitée, l'épaisseur des couches a été révisée, nous ne sommes pas sur un traditionnel Benchy en 0,2 mm par couche avec 3 périmètres : ici, la moindre étape a été améliorée pour obtenir l'impression la plus rapide.

Néanmoins, même avec ces artifices, beaucoup de machines ne sont pas en mesure d'atteindre ce temps d'impression et encore moins de proposer une impression de la qualité de celle que nous avons obtenue.

Petite précision qui a son importance : nous n'avons réalisé aucune manipulation avant de lancer l'impression en question. Traditionnellement, la plupart des machines imposent de réaliser un Z-offset manuel, soit un réglage pour définir l'écart entre la position exacte du point d'activation de la sonde de palpage et la position réelle de la pointe de notre buse. Ici, c'est la machine qui gère ça toute seule grâce au CR Touch situé derrière la hotend, et à son capteur de pression situé sous le plateau. Cela évite les manipulations, les risques d'erreur et offre un confort incomparable qui devrait ravir les débutants, mais plaire également aux utilisateurs confirmés.

Passé ce premier test, nous avons procédé à d'autres impressions et multiplié les types de filament : PLA, PLA+, PLA Silk, PLA Mate, PLA bois, PLA Carbone, PETG, PETG Carbone, TPU, PVA et même ASA et ABS dans un caisson démontable. La Ender 3 V3 KE n'a présenté aucun problème avec aucun de nos filaments si ce n'est note PVA qui a légèrement pris l'humidité au fil des mois... et occasionné un stringing important.

On a particulièrement apprécié le lit flexible en PEI, et ce n'est pas rien : si je suis arrivé à écrire ces lignes, c'est qu'il m'a véritablement séduit, car je ne suis pas un grand amateur des lits en PEI texturés, ayant rencontré des problèmes d'accroche avec d'autres modèles. Celui-ci accroche très bien toutes les matières, mais il a également la particularité de bien décoller les pièces à froid et ne s'encrasse pas. La qualité est telle que j'envisage actuellement d'en acquérir un autre pour l'installer dans ma Creality K1 pour varier les effets de première couche.

Concernant la buse, on retrouve les qualités de la tête de la K1 : la montée en chaleur est franche avec une stabilité déconcertante. Le refroidissement de la pièce imprimée, même avec des impressions à 400 mm/s ne pose pas de problème particulier. Un test mené sur du porte à faux jusqu'à 80 degrés d'angle n'affiche aucun écroulement de la matière, c'est tout simplement bluffant.

Le bruit de la machine est également assez limité : nous avons mesuré 60 dB avec les ventilateurs à 100% et des pics à 68 dB avec ventilation à fond et déplacements de la tête à 500 mm/s en diagonale.

Les vitesses d'impression sont impressionnantes et l'on se rapproche clairement de ce que je peux atteindre sur mes Switchwire, ainsi que de ce dont on profite sur les Creality K1 et K1 Max. On limitera toutefois les vitesses sur les pièces complexes pour deux raisons : la configuration "bed slinger" (lit mobile) qui n'est pas propice à aller beaucoup plus vite, et l'absence de compensation de résonnance qui fait rapidement apparaitre du ghosting et du ringing (rémanence des motifs dans la pièce).

L'interface du menu est identique à celle que l'on peut retrouver sur les K1 et sur la CR10 SE, il s'agit de CrealityOS 2.0, une base Klipper avec un accès limité aux fonctionnalités. Néanmoins, on peut accéder à des réglages avancés comme les différentes accélérations, pas des moteurs, vitesse d'angle... On peut également lancer des calibrages automatiques, et naviguer dans les fichiers locaux ou stockés sur les clés USB.

La navigation sur l'écran est moins agréable que sur K1 et pour cause, il s'agit d'un écran tactile résistif et non capacitif qui impose d'appuyer plus fort sur la dalle. Cela limite également les effets de glissé de doigt pour naviguer dans les fichiers. Ce n'est pas quelque chose de très contraignant, mais il fallait le préciser.

L'interface Web est également identique à celle de base imposée par la K1 avec finalement très peu d'options. Même si l'on apprécie la gestion directe de la machine depuis son PC, on regrette le bridage et la surcouche à Klipper qui ne fait que limiter les fonctionnalités, d'autant qu'à ce jour, Creality n'a annoncé aucun accès root ni pour la CR10SE, ni pour la Ender 3V3 KE, espérons que cela change assez rapidement.

Creality Print

Creality Print, le dernier logiciel de découpe de Creality qui remplace Creality Slicer continue de progresser et prend déjà en charge la machine avec des profils qui se révèlent très pertinents et affinés.

Le logiciel se base sur Slic3r et intègre des fonctionnalités de plus en plus avancées, avec la gestion séparée des profils d'imprimantes et profils de filaments.

Le slicer propose de piloter directement l'imprimante en y envoyant des fichiers que l'on vient de découper et même de lancer directement l'impression en 1 clic, tout en imposant ou non une calibration automatique avant impression. Cette fonctionnalité fait de Creality Print un véritable centre de commande pour les machines de la marque et c'est un plus particulièrement appréciable.

Bilan

Creality nous avait séduit avec la fiche technique de sa Ender 3V3 KE et la machine a fini de nous convaincre !

Nous sommes bien loin du petit best seller de l'époque qu'était la Ender 3 de première génération, et pourtant la Ender 3 V3 KE se veut encore plus séduisante. Alors certes, elle se veut plus chère que la Ender 3 que l'on trouvait autour des 150 à 180€, mais celle ci à cédé la place à la Ender 3 V3 SE qui est également très bien lotie.

La Ender 3 V3 KE se positionne juste au dessus, et se voudra intéressante pour les utilisateurs souhaitant se familiariser avec Klipper et qui veulent une machine qu'il n'est pas nécessaire de modifier, accessible dans ses réglages et sa prise en main, en bref, une solution plug and play combinée à Creality Print qui pourra permettre d'imprimer très vite mais aussi très bien en quelques clics.

On peut toujours regretter les bridages de l'OS, mais Creality devrait rapidement proposer un accès root pour profiter d'une interface Web Fluidd et Mainsail et débrider ainsi les possibilités.

A moins de 290 euros, la Ender 3 V3 KE est une excellente machine qui conviendra au plus grand nombre.

