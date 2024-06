Le premier combiné diode + fibre

Avec son laser F1 que nous avions testé l'année passée, xTool avait déjà proposé le laser portable double faisceau le plus rapide du marché.

L'idée était de combiner une double solution à base de laser diode bleu de 10 W à un second module diode infrarouge de 2 W, le tout dans un système de type galvanomètre avec une enceinte portable et entièrement sécurisée.

Face au succès de ce type de produit, xTool récidive et lance le F1 Ultra, qui surpasse le premier modèle sur tous les points, quitte à perdre de son aspect nomade.

xTool frappe fort avec le F1 Ultra en s'installant sur un segment inoccupé du marché : celui du laser fibre optique combiné à un second module à diode, pour proposer une polyvalence à toute épreuve.

La marque reprend son concept du F1 lancé l'année passée, mais propose finalement un produit complètement différent : plus imposant, plus puissant, plus rapide, et avec des technologies complètement nouvelles.

Le F1 Ultra propose dans la même machine une tête laser à diode bleue de 20 W ainsi qu'une tête laser fibre optique de 20 W (infrarouge donc). L'occasion de se pencher sur les deux technologies.

D'un côté le laser à diode représente la solution parfaite pour les particuliers : plus sécurisée, plus simple qu'un CO2, le faisceau mise sur une combinaison de diodes dont le signal est compressé et amplifié pour proposer un laser bleu d'une longueur d'onde de 455 nm. Ce type de laser émet beaucoup de chaleur et est parfait pour graver, marquer et découper des matières comme du bois, du papier, du cuir, des polymères, du carbone, de la pierre... Il est également possible de marquer de l'inox en proposant une oxydation de surface, et en variant la température générée sur le métal, on peut également aboutir à de la gravure en couleur.

De l'autre côté, le laser fibre optique combine une batterie de diodes dont le signal est amplifié via de la fibre optique et un module actif. Cet amplificateur remplace le CO2 et permet de gagner significativement en puissance. Les lasers à fibre optique sont à la fois plus stables, plus puissants, et plus économes en énergie que les autres lasers puisque l'on est en mesure de convertir près de 100% de l'apport reçu dans le faisceau. Ce type de laser se réservait jusqu'ici à un usage industriel, il est principalement intéressant pour le marquage de tous les métaux, la pierre, mais également pour la gravure en profondeur et même la découpe de métaux.

Jusqu'ici, les lasers à fibre optique étaient réservés aux industriels de par l'encombrement d'une part, mais également la technicité du matériel ainsi que les coûts prohibitifs. Mais depuis quelques années, la technologie devient de plus en plus attractive avec plusieurs modèles de taille modestes proposés sous les 5000 €.

xTool propose donc une double solution qui combine les avantages du laser diode et d'un laser fibre, les deux têtes étant annoncées avec une puissance de 20 W, ce qui se veut intéressant au niveau du module diode, et encore plus du côté du module fibre.

Présentation

Comme toujours xTool propose quelque chose de sérieux dès le déballage du colis : le F1 Ultra est parfaitement protégé par un sarcophage en polystyrène et tous les outils sont stockés dans des boîtes calées dans l'enceinte même du module.

Niveau accessoires, on retrouve un écran tactile, un bloc d'alimentation externe, un câble USB-C, une gaine d'évacuation, une plaque de support, une cale à visser, un chiffon spécial, des outils ainsi que deux clés permettant de verrouiller le fonctionnement de l'appareil.

Le montage ne prend que quelques secondes et le premier lancement nécessite que le laser soit connecté en USB à un PC vers l'application xTool Creative Space, qui permet par la suite de synchroniser le F1 Ultra à son réseau WiFi pour une utilisation sans fil.

xTool a repris le design de son F1 avec cette version Ultra, à savoir un module au format tour équipé d'une tête sur chariot motorisé et une surface de travail 4 fois plus importante que le F1, soit 220 x 220 mm et jusqu'à 500 mm de large avec le tapis convoyeur proposé en option.

On retrouve donc un graveur que l'on connait déjà bien, et qui mise toujours sur un châssis intégralement en aluminium anodisé et un capot de protection qui filtre l'intégralité des radiations laser, ce qui permet, et c'est là aussi une exclusivité xTool, de proposer un laser de cette puissance et de cette configuration pour un usage en toute confiance, sans risques, et sans port de protections oculaires supplémentaires.

Le module en lui-même pèse 16 kg, ce qui le rend moins nomade que le F1. D'ailleurs xTool n'a pas pris la peine d'équiper son F1 Ultra d'une poignée pour le transport ou les manipulations.

Sur le côté droit de l'appareil, on retrouve un bouton d'arrêt d'urgence, divers ports USB pour la connexion au PC ou à divers accessoires (RA2 Pro, tapis convoyeur). On trouve également un bouton permettant, via plusieurs combinaisons, de piloter le laser : lancement du travail en cours, pause, annulation, répétition du dernier projet lancé.

A l'arrière, on trouve l'évacuation associée à un ventilateur qui se veut particulièrement puissant, ainsi que divers connecteurs.

Le premier est un connecteur à visser pour l'écran tactile, le second est un connecteur pour ajouter un interrupteur de type bouton ou pédale, le suivant correspond à la connexion au module de purificateur d'air pour une synchronisation de la filtration, un autre permet de connecter un système de sécurité incendie avec un connecteur pneumatique pour la diffusion de CO2 visant à éteindre les départs d'incendie, enfin un dernier port USB permet l'insertion d'une clé de sécurité spécifique à xTool : si la clé en question n'est pas connectée, le laser refusera de fonctionner.

C'est une des nouveautés du F1 Ultra : le laser est livré avec un écran tactile équipé de trois boutons. L'écran est parfaitement lisible, très réactif et de bonne définition. Deux boutons sont dédiés à la mise au point du laser en permettant de faire monter ou descendre la tête motorisée, le dernier étant un bouton multifonction permettant de lancer le projet, de le mettre en pause... Des fonctionnalités tactiles permettent également d'accéder à des fichiers stockés sur une clé USB connectée au laser, ou d'effectuer quelques réglages basiques d'interface.

Le capot quant à lui est manuel, mais ne remonte pas totalement sur le dessus de l'appareil, il coulisse parfaitement, mais pourra se montrer délicat à nettoyer (nous en reparlerons plus bas dans notre test).

Le F1 Ultra dispose également de quelques fonctionnalités intéressantes :

Il embarque une caméra haute définition pour un placement précis des calques

pour un placement précis des calques Son écran dispose d'une capacité de stockage de 7 Go pour conserver certains projets et un fonctionnement sans PC

Il dispose de diverses sécurités comme la détection de flammes ou de basculement

Son enceinte fermée permet non seulement de protéger l'utilisateur des rayonnements laser, mais également des dégagements de fumées.

En outre, xTool propose une configuration simple de son laser : le focus se réalise simplement en positionnant la pièce à graver ou découper au centre de la surface de travail, on vient ensuite monter ou descendre la tête motorisée pour aligner parfaitement un laser bleu et un laser rouge. Lorsque les deux sont alignés, le focus est réglé, il n'y a plus qu'à lancer le projet.

Tout comme avec le F1, la sécurité est un des points importants de ce F1 Ultra : il faudra absolument passer par un lancement de la gravure ou découpe via l'écran du laser, la pédale ou le bouton latéral, ce qui évite d'activer le rayonnement directement depuis son PC ou à distance et sans contrôle de l'utilisateur. Par ailleurs, il est également possible de verrouiller l'allumage du laser si le capot n'est pas fermé : s'il venait à être ouvert lors de l'exécution d'un projet, ce dernier se mettra automatiquement en pause.

Toujours plus complet

Le xTool F1 Ultra vient à point nommé pour le lancement de la nouvelle version majeure du logiciel de la marque : xTool Creative Space 2.0.

Et depuis l'année passée, il faut dire que le logiciel a très largement évolué dans le bon sens : plus ergonomique, il propose de plus en plus d'options et de paramétrages.

Le F1 Ultra n'est pas obligatoirement restreint à xTool Creative Space, néanmoins certaines fonctionnalités ne sont accessibles que depuis le logiciel de la marque. C'est notamment le cas pour la prévisualisation de la surface de travail via la caméra HD, ou le focus automatique ainsi que l'automatisation des différents modes de gravure.

La connexion au laser est simplifiée, et l'on peut jongler entre différents calques de travail. Il est possible de personnaliser les réglages pour chaque calque et d'y associer une couleur, de les masquer ou de les activer ou désactiver en sortie.

La barre d'outils latérale propose d'insérer des images, du texte, des formes basiques, d'accéder à un ensemble de dessins depuis une base de données intégrée qui auront l'avantage de se présenter comme des dessins vectoriels, d'accéder à une fonction de dessin vectoriel par points, de profiter de l'espace d'intelligence artificielle et enfin d'applications diverses.

Dans le module d'application, on trouve des options pour réaliser des déploiements de motifs circulaires, en grille, des matrices d'essai du matériau, de générer et sortir du Gcode ou enfin de procéder à un remplissage automatique des pièces à graver avec alignement géré par la reconnaissance visuelle.

La partie IA propose plusieurs options comme la création de visuels en superpositions de couches spécialement dédiées à l'embossage, de créer des images en noir et blanc, de réaliser des transformations de photos en dessin, de créer des dessins vectoriels, tout cela sous la forme d'une IA générative par texte avec appui d'un modèle sous forme d'image : on propose une image pour s'inspirer, quelques bouts de texte, et l'IA génère automatiquement un fichier parfaitement adapté pour le travail de gravure souhaitée.

Une fois le modèle installé sous forme de calque, il convient de procéder aux réglages de puissance et vitesse, mais aussi de sélectionner quel laser travaillera.

La puissance est variable de 0 à 100% et le galvanomètre propose d'atteindre des vitesses jusqu'à 40 000 mm/s, soit 10 fois plus vite que la F1 10 W sorti l'année dernière.

La fonction d'encadrement reste particulièrement appréciable sur ce type de laser : on peut projeter le travail, la vitesse de déplacement des miroirs permettant un affichage assez précis et entier du motif grâce à la persistance rétinienne. On peut ensuite déplacer le calque au clavier tout en constatant son alignement en direct sur le matériau à travailler.

Pour faciliter les réglages, xTool met en avant une large base de données de matériaux accessibles depuis le logiciel : il suffit d'aller puiser dans la base de données pour visualiser des photos de tests réalisés par le marque, et sélectionner ainsi le rendu souhaité pour transposer automatiquement les réglages. On dispose alors de trois options : gravure de contour, gravure de motif ou de découpe.

Plusieurs modes de travail sont proposés par le laser : travail à plat pour la majorité des matériaux, embossage pour graver profondément dans la matière, notamment le métal avec le laser fibre, fixation rotative pour travailler avec un module RA2 Pro permettant de graver sur des tasses, bouteilles et autres verres ronds, ou Convoyeur pour le travail par lots ou pour les pièces plus imposantes (jusqu'à 500 mm de large).

Globalement, on sent les efforts de xTool pour moderniser son logiciel, et notamment au niveau de la gestion des calques et de la création et personnalisation de SVG, notamment avec l'apparition très bien sentie d'une fonction de masquage qui facilite les découpes d'images ou de vecteurs, ainsi que la modification et ajout de noeuds pour les tracés qui ouvrent la voie à une personnalisation sans limites.

L'affichage de la photo de l'espace de travail pour l'alignement des calques est un plus, mais nécessite encore quelques réglages : actuellement le positionnement nécessite quelques corrections manuelles.

Sous Lightburn, il existe une procédure d'alignement qui débute par une calibration de la caméra pour limiter les déformations et l'effet fish eye. On peut ensuite lancer une gravure test et corriger l'alignement.

Chez xTool, ces outils sont en passe d'être proposés. On dispose déjà de quelques options de calibration, néanmoins ils ne sont pas encore totalement au point. Reste qu'au fil du mois passé à tester le F1 Ultra, xTool a procédé à plusieurs mises à jour de son logiciel, il y a donc fort à parier que des améliorations arriveront assez rapidement.

Les tests

Les tests de gravure et découpe réalisés sont tout simplement surprenants.

Côté laser à diode bleue 20 W, on retrouve l'expertise xTool avec une capacité de coupe impressionnante : jusqu'à 12 mm de sapin en une passe, découpe de MDF de 8 mm en 3 passes, coupe de contre-plaqué de 5 mm en 1 passe...

La gravure ne pose également pas de problème particulier, si ce n'est l'absence d'Air Assist qui peut potentiellement créer des traces de brûlures. L'aspiration se montre également particulièrement puissante et convaincante au point que les traces de brûlures se font systématiquement en direction du ventilateur d'extraction.

Ce même laser bleu est capable de proposer des effets de couleur en chauffant la surface de l'acier inoxydable pour proposer des dégradés de rose, bleu, jaune et vert.

Le module fibre optique infra rouge pour sa part est certainement le plus surprenant.

Il délivre une puissance exceptionnelle : capable de supprimer la rouille sur de l'acier à une vitesse folle, il permet d'attaquer profondément dans l'aluminium, le laiton, le cuivre, la pierre, l'ardoise, le carrelage, la céramique...

La fonctionnalité d'embossage propose de graver une image jusqu'à 256 couches avec la possibilité d'ajuster la hauteur du laser qui pourra descendre toutes les couches pour conserver son mordant.

Des tests réalisés sur du laiton ont été particulièrement convaincants, tandis que l'ardoise se veut aussi facile à travailler que de la pâte à modeler... Attention toutefois avec l'ardoise, la poussière dégagée encrasse rapidement les systèmes de filtration et en cas de bouchage, c'est l'enceinte du laser qui accumulera la poussière. Situation d'autant plus compliquée que le nettoyage du capot n'est pas forcément des plus aisés.

Nous avons été capables de découper de l'aluminium (canettes de soda), de le marquer assez profondément (0,8 mm) avec la possibilité de finir par découper jusqu'à 1 ou 2 mm d'aluminium brut en multipliant les passes et en ajustant la tête. Cela vaut également pour de la plaque de laiton de 0,4 mm découpée assez simplement.

Nous avons également réussi à travailler quelques matériaux spéciaux comme du Corian (pierre synthétique), réalisé des cachets de cire, des tampons en silicone, gravé de la pierre naturelle (granite principalement), et certains plastiques à une vitesse exceptionnelle.

La possibilité de travailler jusqu'à 40 000 mm/s est également un plus : cela offre énormément de latitude pour différents projets, et cela permet de pouvoir multiplier les projets dans la journée ou de proposer du service de personnalisation et gravure instantanée. Comme pour le F1, et même si son encombrement est plus important, le F1 Ultra peut trouver sa place sur un stand, un marché ou autre afin de proposer de la gravure à la demande.

Il pourra également se montrer intéressant pour la production en série grâce à son tapis convoyeur. Ce dernier se présente comme un tapis roulant qui propose de travailler sur des pièces de 500 mm de large, ou sur plusieurs pièces grâce à la reconnaissance par iA : il suffit de jeter des médaillons au bout du tapis pour que les gravures s'enchainent, quasiment sans aucune limite.

Bilan

Avec son F1 Ultra, XTool propose un véritable monstre de puissance et de polyvalence dans un encombrement maitrisé.

L'évolution du module diode vers une puissance de 20 W est un atout pour la découpe et travailer toujours plus vite. Mais c'est surtout l'intégration du module fibre optique de 20 W qui surprend par sa puissance.

Capable d'attaquer la plupart des métaux, il propose de la gravure en profondeur sur nombre de matériaux, et toujours à des vitesses particulièrement bluffantes.

La surface de travail est également intéressante : 220 x 220 mm et jusqu'à 220 x 500 mm avec le tapis roulant, elle dépasse nombre d'autres lasers fibre du marché.

La partie logicielle n'est pas en reste avec un Creative Space qui prend littéralement son envol et devient un outil de plus en plus agréable à utiliser et qui propose enfin certaines options qui lui manquaient. Plus besoin de faire appel à un logiciel spécialisé dans la vectorisation pour créer ses propres calques. En marge, la partie Cloud et les services de création via l'intelligence artificielle font du logiciel une proposition complète.

Bien évidemment, ce type de laser s'inscrit avant tout dans une logique de production et de rentabilité, il faudra certainement disposer d'une activité dans le domaine ou souhaiter étendre une activité préexistante dans la gravure laser pour justifier l'investissement. Reste que l'outil se montrera parfaitement adapté pour les démonstrations ou la production d'objets personnalisés sur des stands, expositions et autres salons et permettra de concrétiser rapidement des ventes.

Vous trouverez sur le site de la marque le xTool F1 Ultra double laser diode / fibre optique au prix officiel de 4999 € mais en promotion à seulement 4199 € pendant sa période de précommande (limité aux 1000 premières commandes) avec une expédition gratuite depuis l'Europe au cours du mois de juillet 2024.

Vous trouverez également deux packs :