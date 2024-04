Lankeleisi révise son fatbike phare pour 2024

Lankeleisi est un constructeur chinois de vélos électriques qui s'est fait une renommée avec quelques références de Fatbikes bien équipés, et disons-le franchement, pas toujours dans les clous de la législation sur ce type de véhicule en France (vitesse supérieure à 25 km/h notamment).

La marque nous revient aujourd'hui avec une nouvelle version d'un de ses best-sellers sortis l'année passée, le MG600 en version Plus, et désormais proposé avec un capteur de couple. On retrouve donc tout ce qui a fait le succès de la plateforme, avec une nouvelle option qui change énormément au niveau du confort, du ressenti et des prestations globales du fatbike à succès.

On oublie l'homologation

Avant d'aborder même la fiche technique détaillée du Lankeleisi MG600 Plus, un constat s'impose : le vélo ne coche quasi aucune case des prérequis à une quelconque homologation pour circuler sur la voie publique en l'état.

Rappelons que pour qu'un vélo électrique soit homologué en France pour une circulation sur la voie publique ou les pistes cyclables, il doit répondre à 3 éléments principaux qui sont les suivants :

Disposer d'un moteur dont la puissance est égale ou inférieure à 250 W

Avoir une assistance électrique qui se coupe au-delà de 25 km/h

Disposer d'un moteur qui ne s'enclenche que sous l'effet du pédalage.



D'autres exceptions ou prérequis annexes sont également au menu :

le vélo peut disposer d'une manette d'accélérateur à condition que l'assistance motorisée ne dépasse pas les 6 km/h

Le vélo doit disposer d'un système d'éclairage avant, d'un dispositif réfléchissant avant et arrière ainsi que de catadioptres sur les roues. Il doit également disposer d'un système d'avertissement sonore (clochette) dont la puissance est également encadrée.

On l'a dit plus haut, le Lankeleisi MG600 Plus ne peut prétendre à l'homologation EN15194 pour plusieurs raisons :

Il dispose d'un moteur de 1000 W

Il n'est pas bridé d'origine et dépasse les 25 km/h en assistance motorisée

et dépasse les 25 km/h en assistance motorisée Il est livré avec une manette d'accélérateur permettant de ne pas avoir à pédaler pour activer la motorisation (néanmoins celles-ci sont à installer soi-même et le vélo est livré avec des poignées simples).

Ces éléments sont à prendre en compte si l'on souhaite évoluer sur route avec ce type de vélo, l'utilisateur s'expose à une contravention. Pire encore, en cas d'accident, l'assurance de l'utilisateur refusera tout simplement la prise en charge.

Sachez enfin que tout vélo électrique qui contrevient aux règles d'homologation entre automatiquement dans la catégorie des speedbikes et donc des cyclomoteurs. Ce statut impose non seulement à l'utilisateur de souscrire une assurance pour le vélo, de le déclarer en préfecture, d'y appliquer une plaque d'immatriculation et de se plier aux réglementations du port de dispositifs de sécurité (gants CE, casque homologué ECE ou NF). En outre ce type d'appareil n'est pas autorisé à circuler sur certains chemins et pistes cyclables.

Une fiche technique qui fait saliver

Une fois les mises en garde d'usage réalisées, il est temps de se pencher sur les caractéristiques de ce fatbike en puissance.

Le MG600 Plus propose ainsi une fiche technique séduisante :

Moteur Bafang 48V de 1000 W

Couple moteur de 70 NM

Capacité de pente de 35°

Roues 26 pouces chaussées en pneumatiques tout terrain 4 pouces Chan Yong

Cassette Shimano 7 vitesses avec dérailleur Shimano Altus

Système d'éclairage avant et arrière reliés à la batterie et au contrôleur

Batterie à cellules Samsung 21700 de 20 Ah

Système de frein hydraulique avec disques de 180 mm à l'avant comme à l'arrière

Charge maximale de 200 kg

5 niveaux de vitesse avec vitesse max de 42 km/h

Fourche suspendue

Autonomie annoncée jusqu'à 150 km en fonction de l'assistance, vitesse et poids de l'utilisateur.

Pour faire simple, on est face à un vélo électrique qui se positionne dans le milieu de gamme, orienté vers le confort et le loisir même si son aspect robuste peut laisser entendre quelques écarts en hors-piste.

Déballage / première impression

Comme tous les vélos électriques importés directement par le consommateur, le Lankeleisi MG600 Plus n'échappe pas à la règle : il est livré en kit à assembler. Et c'est bien compréhensible quand on constate la taille de l'engin une fois assemblé : 198 cm de long pour 100 cm de haut et 45 de large pour un total de 37 kg sur la balance, batterie comprise.

Le colis se veut donc imposant, mais heureusement, tout est bien protégé par des mousses de diverses densités. On note que tout le câblage est déjà en place, et qu'il n'est nécessaire d'assembler que le guidon, la roue avant, la pédale ainsi que l'optique et le garde-boue avant.

L'installation débute par l'installation du guidon qui permet ensuite de retourner le vélo pour y installer le garde-boue, l'optique ainsi que la roue avant en prenant soin de ne pas abimer le disque de frein lors de son passage dans l'étrier.

Il faudra également penser à fixer la manivelle gauche sur le pédalier, ainsi que les deux pédales et le tour est joué en quelques minutes. Ces manipulations permettent de prendre conscience d'un point important du vélo : son poids est significatif (37 kg).

On note qu'à réception, aucun disque ne s'est voilé pendant le transport. Les freins ne frottent pas, les réglages sont bons. Seule la roue avant mérite d'être regonflée puisque réceptionnée à 0,65 bar (1 bar minimum recommandé).

Lankeleisi est particulièrement généreux avec ses clients puisqu'en marge du chargeur secteur fourni avec le vélo, on trouve une notice complète et détaillée en couleur, mais également un jeu de clés Allen longues à boule, une clé plate à oeillet, un antivol à clé, ainsi qu'une pompe à main et des poignées équipées d'un accélérateur.

On se retrouve ainsi avec un fatbike pour le moins imposant qui ne manque pas d'interpeller les passants et autres cyclistes.

Le cadre en aluminium est de type Step Through, c'est donc un cadre ouvert mixte qui facilite la prise en main et évite d'avoir à réaliser de grandes enjambées pour s'installer ou descendre.

On remarque que le cadre profite de grosses soudures en aluminium sous sa peinture métallisée impeccable, avec des renforts au niveau du pédalier. Le bloc pédalier est imposant et pourrait laisser croire à un moteur en position centrale : il n'en est rien puisque le moteur est logé dans l'axe de la roue arrière. Le bloc pédalier abrite en réalité le contrôleur du vélo ainsi qu'un capteur de couple.

Les manivelles du pédalier sont en aluminium forgé, tout comme les pédales qui disposent par ailleurs de petits picots pour offrir un certain grip.

Les gigantesques roues de 26 pouces x4 en imposent et sont donc équipées de pneumatiques Chao Yang avec une orientation tout terrain qui offrent une bonne accroche en hors-piste, mais qui se veulent bruyants et moins efficaces sur route. Ils ont la particularité, comme tous les pneus de fatbike, de se gonfler entre 1 bar et 1,4 bar afin d'offrir un certain amorti des défauts et aspérités de la route pour un meilleur confort.

L'avant du cadre propose un système de fixation de panier 4 points, mais aucun panier n'est fourni. Par contre, on trouve un énorme porte-bagages à l'arrière (20 cm de largeur pour 45 cm de long) sans indication particulière quant au poids supporté, mais qui inspire confiance.

Les deux roues sont protégées par des garde-boue en métal disposant de plusieurs points de fixation avec un retour jusqu'au pédalier pour éviter les éclaboussures.

Sur la roue arrière, on profite d'une cassette Shimano à 7 vitesses avec pignons décalés pour faciliter le passage des étages, le tout associé à un dérailleur Shimano Altus. On note que Lankeleisi n'a pas jugé utile d'installer de protection de dérailleur, c'est dommage d'autant que le style du vélo invite à sortir des pistes cyclables.

À l'avant comme à l'arrière, le système de freinage est laissé à des freins hydrauliques Dyisland initialement prévus pour les scooters électriques. Le système hydraulique se veut plus performant que les traditionnels systèmes à câble. Le tout est associé à des disques de 180 mm pour un freinage qui se veut en adéquation avec le poids et les performances du vélo.

Toujours à l'arrière, on trouve donc le moteur Bafang 1000 W 48 V sur l'axe, ce dernier ne cachant pas sa puissance réelle. Attention donc en cas de contrôle. On note également l'installation d'origine d'une béquille relativement épaisse.

Plus haut, on trouve une selle à ressorts montée sur un tube à fixation rapide, mais sans suspension. Le cadre n'est d'ailleurs suspendu qu'à l'avant via sa fourche, et indirectement via ses pneumatiques de 4 pouces. Malgré tout, la selle reste assez confortable, car particulièrement imposante et rembourrée.

Le poste de pilotage est également agréable du fait d'une potence qui n'est pas réglable en hauteur, mais qui l'est en inclinaison. On pourra donc redresser le guidon pour avoir une position assise le dos bien droit.

Le guidon quant à lui est équipé de freins Dyisland hydrauliques de part et d'autre avec un réglage de garde à molette, de poignées en mousse, d'un contrôleur multifonction à gauche et d'un large écran couleur au centre. Il est cintré en son centre et se veut assez confortable : ni trop large, ni trop court. Sur la droite, les commandes du dérailleur sont laissées à un module Shimano à double levier.

Le module de contrôle regroupe les commandes du vélo permettant de l'allumer, de passer les différents modes d'affichage de l'écran (odo, distance parcourue, vitesse max, vitesse moyenne), des niveaux d'assistance électrique, allumage de l'éclairage. On trouve également un klaxon électronique sur le dessous.

L'écran quant à lui propose une large surface d'affichage en couleur et se veut très simple et lisible, même en plein soleil. Il affiche le niveau d'assistance, les distances parcourues, le niveau de batterie sur 5 témoins et la vitesse en km/h.

Le module de contrôle dispose également de quelques fonctions cachées. Un sous-menu permettra ainsi de brider la vitesse maximale et d'affiner les réglages du vélo, mais aussi d'enclencher un mode "Cruise" qui maintiendra la vitesse souhaitée automatiquement sans plus avoir ni à pédaler ni à maintenir l'accélérateur, permettant ainsi à l'utilisateur de profiter pleinement de sa balade.

La batterie est logée dans le cadre avec un accès situé en face de la roue avant. Elle est maintenue par un double système : un loquet à clé ainsi qu'un second loquet de maintien. Concrètement pour l'enlever, il faudra déverrouiller à la clé, puis venir jouer avec le loquet pour la retirer.

N'y allons pas par 4 chemins : compte tenu de son poids et de sa position, l'accès à la batterie est compliqué. On peine autant à la retirer qu'à la remettre en place, à cause du peu d'espace laissé par la roue avant, de l'angle loin d'être idéal conjugué aux 4 kg de ladite batterie. On aurait préféré un système par le dessus, comme l'a proposé Engwe sur son E26 par exemple (en test ici).

Dans l'ensemble le MG600 Plus inspire confiance : une grande partie du câblage passe dans son cadre et on profite de connectiques renforcées type aviation à l'arrière. Le cadre est robuste, et le tout en impose sérieusement.

ça roule fort !

On l'a vu, le Lankeleisi MG600 Plus est un fatbike, et cela a des conséquences sur les sensations de conduite.

Il sera donc plus à l’aise sur les chemins et en campagne qu'en milieu purement urbain. La faute à ses roues démesurées qui offrent une surface de contact énorme avec la route et rendent ainsi les manoeuvres plus complexes.

Le rayon de braquage reste assez important, le vélo n'est pas des plus agiles ni même des plus vifs lorsqu'il faut éviter des obstacles. En clair, il parait difficile de pouvoir se faufiler au milieu des bouchons ou dans un environnement purement urbain.

Il montre par contre son intérêt pour les balades ou le vélotaf : c'est au niveau du confort de conduite qu'il prend tout son sens. La position le dos bien droit est agréable, et l'assistance comme l'autonomie sont un vrai plus pour qui aurait 20 à 30 km à réaliser pour se rendre au travail, ou qui souhaite faire des balades sans forcément se mettre au sport.

Les pneumatiques Chao Yang sont parfaits pour les chemins, pistes et cailloux, voire pour l'herbe et le hors-piste. Ils absorbent parfaitement les défauts de la chaussée, les trottoirs et autres bordures, et se montrent résistants aux ronces.

La fourche suspendue travaille remarquablement bien grâce à un débattement de 7 cm. Elle est par ailleurs verrouillable au besoin.

Les sessions hors piste permettent de prendre énormément de plaisir, du moment où il n'est pas nécessaire de trop pédaler puisque le poids du vélo se fait rapidement ressentir. La robustesse du cadre est sans faille, l'accroche parfaite. Sans concourir avec un vélo de descente, il y a matière à s'amuser et à s'offrir des sensations avec ce MG600 +.

Le système de freinage hydraulique demande à se mettre en place avant d'offrir tout son potentiel. Après quelques km, le freinage dévoile tout son potentiel et se montre véritablement efficace, et c'est tant mieux compte tenu des vitesses atteignables et du poids de l'ensemble.

Les vitesses justement... Les différents paliers proposés d'origine sur ce MG600+ ne respectent pas les limites de l'homologation à 25 km/h en France. Il faudra donc faire attention aux vitesses atteintes.

Si le moteur est capable d'atteindre les 42 km/h simplement à l'accélérateur, le MG600 Plus peut facilement dépasser les 50 km/h sur une piste plate, en l'aidant au pédalage.

D'ailleurs cette nouvelle version a pour avantage de troquer le capteur de pédalage pour un capteur de couple. Le principe est simple : le moteur n'est plus activé via des aimants qui imposent de réaliser au moins un demi-tour de plateau. Désormais, il suffit d'appliquer une pression sur les pédales pour déclencher une réaction du moteur proportionnelle à l'effort.

En clair : plus on appuie fort sur les pédales, plus le moteur envoie de la puissance. Cela permet de démarrer plus rapidement dans les côtes par rapport à un capteur de pédalage qui imposera un demi-tour du pédalier... Ici, la réaction est quasi immédiate.

À l'usage, cela se révèle également plus pertinent : on pourra rester sur l'assistance de niveau 5 et pédaler tranquillement pour rester autour des 10 km/h. Puis, appuyer soudainement un peu plus fort pour entrainer le moteur à délivrer plus de puissance pour accélérer.

Cela permet d'une part d'offrir plus de confort dans la réaction du vélo, mais également de gagner en autonomie comparée à un capteur de pédalage qui encourage à pédaler dans le vide pour maintenir une vitesse max et donc une consommation importante du moteur. Cela étend donc l'autonomie du vélo en encourageant l'utilisateur à pédaler un peu plus, sans pour autant fournir un effort trop soutenu.

La gestion de la vitesse à l'accélérateur n'est pas soumise au niveau d'assistance réglée sur l'écran : même en PAS 1, l'accélérateur amène le Lankeleisi MG600 Plus à sa vitesse maximale.

Dans les côtes, le moteur révèle sa puissance : difficile de le mettre en défaut, le couple est particulièrement élevé. On préférera l'aider avec le capteur de couple pour les démarrages afin de limiter la consommation au lancement. Par ailleurs s'il se révèle audible, il n'est pas plus dérangeant que cela : le niveau sonore développé est tolérable et se fait rapidement oublier.

Au fil de plusieurs sorties, on a ainsi pu vérifier une autonomie d'environ 50 km en pur électrique à 35 km/h de moyenne. Autonomie qui passe facilement à plus de 120 km en assistance au pédalage à 25 km/h. Finalement, ce sont sans aucun doute les pneumatiques tout terrain qui seront les plus bruyants sur le bitume avec un effet de bourdonnement.

Bilan

Dans l'ensemble, les prestations offertes par ce Lankeleisi MG600+ sont à la hauteur des promesses.

Le MG600 + est aussi résistant qu'il le laisse apparaitre. La puissance du moteur devrait suffire à la plupart des trajets du quotidien et bien plus.

La puissance délivrée, les pneumatiques, et le système d'amortissement et de freins autorisent des sorties de pistes sans aucun problème.

L'autonomie dépasse les 100 km en assistance, mais conviendra également aux utilisateurs ne souhaitant pas réaliser trop d'efforts. Pour les amateurs de sensations fortes, il sera possible de dépasser les 50 km/h sans trop forcer.

Le poids du vélo se fait oublier lorsqu'il est lancé, et ne pose pas énormément de problèmes au démarrage grâce au capteur de couple qui offre un confort incomparable. Après avoir testé ce type de capteur, il parait difficile de revenir en arrière tant il change la donne et pas uniquement au démarrage, mais plus globalement sur l'ensemble de la gestion des déplacements avec une plus grande fluidité.

L'écran se veut complet, facile à prendre en main et lisible à tout instant. Les modules d'éclairage sont puissants et permettent de se rendre parfaitement visible dans la circulation pour plus de sécurité... Et la taille du vélo en impose également dans le trafic, invitant les autres usagers de la route à sans doute s'approcher avec plus de précautions.

Dans l'ensemble et à part son encombrement qui nécessitera de disposer d'un local de stockage dédié, il n'y a rien à reprocher à ce MG 600+ qui s'impose comme un choix de référence dans sa catégorie.

