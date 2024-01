Engwe E26, grosses roues, gros potentiel

La marque Engwe s'est spécialisée dans les vélos électriques dotés de grosses roues et à un tarif plutôt abordable. Des modèles à cadre pliant au style assez brut et équipés de roues 20 pouces, elle a progressivement étoffé sa gamme pour proposer des modèles aux lignes plus douces et passant au 26 pouces, mais toujours en version Fat Bike, voir nos tests des Engwe EP-2 Pro, Engwe Engine X, Engwe M20 ou encore du récent Engwe L20.

Le modèle Engwe E26 illustre cette évolution de style et représente une série dite "Commuter" voulant répondre aux besoins d'une circulation plutôt urbaine ou de vélotaf tout en conservant les grandes roues 26 x 4 pouces et les petites spécificités de la marque, comme une poignée d'accélération fort pratique, le tout en conservant le cadre à grosses soudures non pliant assurant une belle robustesse, mais aussi un poids conséquent.

C'est donc dans un colis de presque 40 kg que nous est parvenu le vélo électrique en quelques jours depuis l'entrepôt de Pologne qui permet à Engwe d'assurer des livraisons rapides en Europe.

Le vélo est toujours bien emballé et protégé à grand renfort de mousses, que ce soit pour le cadre ou pour les éléments plus sensibles comme le guidon ou le dérailleur.

Comme toujours, c'est un vélo semi-monté qu'il faudra finir de bricoler à la réception en installant un certain nombre d'éléments : la roue avant, le guidon et les pédales sont des classiques, mais il faut ajouter ici l'installation du porte-bagages, des feux avant et arrière que l'on peut trouver pré-montés sur d'autres modèles.

Rien de compliqué en soi, mais cela allonge le temps de préparation et il faudra compter environ 1 heure pour tout installer, vérifier le gonflage des pneus, le réglage des freins et le passage des vitesses du dérailleur.

La notice en anglais apportera une aide minimale pour le montage, mais, bonne nouvelle, rien ne manque à l'appel. Une petite trousse à outils est fournie et couvre l'essentiel des besoins et il n'y a guère de goodies en sus, hormis une sonnette mécanique offrant une jolie sonorité.

Un tour régulier d'inspection et de resserrage de tout ce qui peut l'être sera nécessaire après les premiers tours de roue et, si vous n'êtes pas familier avec la mécanique des vélos, une révision de départ chez un vélociste permettra d'avoir les bons réglages dès le début pour éviter des usures précoces et des problèmes plus graves par la suite.

Dans notre cas, le vélo est plutôt bien réglé dès le départ et n'a même pas demandé les micro-ajustements habituels. Engwe a bien progressé sur ce point ces dernières années, ce qui ne doit pas empêcher un tour d'horizon complet avant de l'enfourcher.

Caractéristiques du Engwe E26

Poids 34 kg

Cadre non pliant en alliage d'aluminium, typé ST (cadre ouvert)

Pneus crantés Chao Yang 26 x 4 pouces

Moteur électrique roue arrière annoncé à 250 W

Batterie électrique 48 V / 16 Ah, soit 768 Wh avec charge en 5 à 6 heures

Transmission Shimano 7 vitesses (manettes Shimano SIS, système Tourney)

Freins à disque hydrauliques avant et arrière

Ecran de contrôle couleur Yolin YL81F

Sonnette mécanique

Poignée d'accélération (désactivée par défaut)

Suspension fourche avant réglable

Ressort amortisseur sous la selle

Assistance électrique 5 paliers (réglable)

Vitesse maximale 25 km/h annoncés par défaut

Charge maximale 150 kg

Autonomie : autour de 50 km en pur électrique, un peu plus de 100 km en assistance électrique (vs autonomie 140 km annoncée)



Vous trouverez sur le site officiel de la marque le vélo électrique Engwe E26 à 1299 € au lieu de 1399 € prix officiel avec le code de réduction de -100€ DeliaKOL50OFF, avec deux cadeaux offerts (fender et support arrière), et avec une livraison depuis l'Europe en 7 à 10 jours.

Engwe E26, un style vélo de ville mais pas seulement

Le vélo électrique Engwe E26 est un gros bébé de presque 34 kg qui nous a été livré dans son coloris jaune légèrement orangé, dit Bumblebee Yellow, sachant qu'il existe aussi un bleu turquoise (Gem Blue) et un gris très sombre (Galaxy Gray).

Il s'agit ici de la variante Engwe E26 ST (Step-Thru), sans barre haute centrale, sachant que le vélo existe aussi avec cette barre centrale (High Step) où il faudra franchement enfourcher le vélo.

Le Engwe E26 ST a un format général qui se veut plus féminin et urbain en permettant de s'installer sur la selle sans avoir à lever la jambe au-dessus de la selle, mais les deux modèles sont pour le reste identiques.

L'absence de la barre haute centrale pourrait rendre le cadre moins rigide et Engwe l'a compensé en ajoutant un gros triangle métallique à la base du cadre qui n'existe pas sur l'autre version.

Le cadre en alliage d'aluminium est de toute façon tellement épais que la structure ne devrait guère bouger au fil du temps ou même à l'usage, à moins de vouloir faire des loopings avec. Il n'est pas pliable et il faudra donc composer avec ses généreuses dimensions.

La solidité de la construction se remarque aussi par les grosses soudures apparentes un peu partout, donnant un style un peu brut qui plaira ou pas, mais qui donne plutôt confiance dans la solidité de l'ensemble.

Le Engwe E26 est un grand vélo et son format Step-Thru ne dispensera pas de mesurer au moins 1m70 pour pouvoir l'enfourcher. C'est en partie dû au fait que sous la selle se positionne un petit amortisseur qui a besoin d'un minimum de débattement.

Le vélo se passe ainsi d'un cadre suspendu et se limite à cette astuce pour amortir les chocs, en plus de l'amortisseur de fourche avant. Pour l'amorti, on pourra aussi compter sur ses gros pneus crantés 26 x 4 pouces de marque Chao Yang, un classique chez Engwe, agrémentés de garde-boue métalliques et fixés sur trois points.

S'ils brinquebalaient un peu sur les premiers vélos électriques de la marque, ils sont maintenant parfaitement ajustés et protégeront efficacement contre les projections. Engwe propose toujours un solide porte-bagages à l'arrière et donne la possibilité de fixer un panier à l'avant.

Les fixations à nu dans le cadre ne sont pas très esthétiques et semblent appeler d'urgence à y fixer quelque chose, mais elles ont le mérite d'être présentes et peuvent transformer le vélo en un véritable engin de transport de marchandises.

Le Engwe E26 profite de freins à disque hydrauliques à l'avant et l'arrière (disques de 180 mm) pour un freinage plus efficace, mais qui demanderont un peu plus d'entretien que de simples câbles.

Un élément agréable est toujours bien présent sur le vélo : le feu arrière se double d'un feu frein, ce qui pourra rendre vos manoeuvres plus lisibles. A l'avant, un gros phare circulaire illuminera la route devant vous, mais aussi sur les côtés et juste devant la roue.

Le moteur électrique est logé dans la roue arrière. Sans marque, il ressemble beaucoup à un Bafang et en a toutes les caractéristiques. Il est annoncé avec une puissance de 250 W, mais cache sans doute plus de capacités qu'il ne veut le dire.

La batterie électrique de 48 V / 16 Ah, soit 768 Wh, est logée dans le tube central avec une intégration qui ne la fait pas dépasser du corps du vélo. C'est quand même plus propre que les batteries débordant de tous les côtés du cadre vues sur des modèles d'autres marques.

Sur ce vélo, il n'y a pas de clé de contact pour activer l'assistance électrique. La serrure ne sert qu'à déverrouiller la batterie de son logement pour la charger chez soi.

A noter que le vélo dispose aussi d'un port de charge direct, protégé par un vrai cache en caoutchouc, pour une charge directement sans avoir à enlever la batterie.

Le guidon n'est pas réglable en hauteur, mais la potence permet de l'incliner plus ou moins, ce qui donnera une position allant d'un presque dos droit à une position franchement inclinée qui mobilisera un peu plus les avant-bras.

Sur le guidon, on retrouve les éléments traditionnels, à savoir côté gauche le boîtier de commande pour l'assistance électrique et les réglages et à droite les manettes pour le changement des vitesses.

Sans surprise, on retrouve ici un système Shimano SIS de 7 vitesses avec levier pour descendre les vitesses et boutons pour les monter, basique, mais efficace, associé à un dérailleur Shimano Tourney.

C'est un équipement assez standard chez Engwe, mais aussi chez de nombreux fabricants et qui a le mérite d'une certaine simplicité et d'une facilité de réglage. Bien réglé et régulièrement entretenu, cela tourne comme une horloge.

En guise de sonnette, Engwe propose une véritable mini-cloche griffée de sa marque et offrant une belle sonorité, sans commune mesure avec la sonnette bas de gamme proposée jusque là.

A droite du guidon se trouve aussi une poignée d'accélérateur. Elle est désactivée par défaut pour respecter la législation, mais une simple manipulation permet de l'activer et elle peut transformer l'utilisation du vélo électrique lorsqu'elle est utilisée avec discernement.

Enfin, au centre, un écran de bord (type YL81F de Yolin) rassemble les différentes informations : état de la batterie, vitesse (instantanée, moyenne, max), distance (ODO, trip) et niveau d'assistance électrique (par défaut de 0 à 5, modifiable dans les paramètres).

Le vélo électrique Engwe E26 est du type qui ne passera pas inaperçu. Son grand format, ses énormes pneus crantés, la position de conduite...tout le démarque d'un vélo lambda.

Son poids nécessite de pouvoir le stocker en rez-de-chaussée et son large guidon ne le fera pas passer par toutes les portes. N'essayez pas le porter sur plusieurs étages, vous y laisseriez vos disques intervertébraux.

Pour profiter du Engwe E26, il faudra donc disposer d'un espace conséquent. Ce n'est pas le vélo que vous pourrez entreposer chez vous si vous êtes en appartement.

Pour avoir eu l'occasion de tester plusieurs autres modèles Engwe précédemment, on note une attention aux détails renforcée et la résolution de certains des petits désagréments initiaux, comme les garde-boue qui ne vibrent plus et sont mieux découpés, les réglages du vélo qui sont quasiment optimaux dès le montage ou les paramètres de l'écran de bord réglés correctement.

Engwe E26, pour les grands espaces

Le modèle Engwe E26 fait partie de la catégorie Commuter du fabricant qui s'écarte un peu de ses gammes habituelles tout en conservant les grandes lignes de ce qui a fait son succès jusqu'à présent.

Le programme d'usage ne se veut pas aussi incisif que d'autres modèles et vise plutôt le confort de pilotage avec ses roues larges de 26 pouces aux nombreux rayons, son amortisseur de fourche et le petit ressort sous la selle.

On se trouve tout de même sur un vélo qui nécessitera de mesurer au moins 1m70 pour s'installer sur la selle, sans compter le poids de 34 kg à gérer. Si l'on ajoute les dimensions généreuses et le large guidon, c'est un vélo qui demandera de la place, que ce soit chez soi ou au point de destination.

Sur le Engwe E26, pas de clé de contact pour démarrer le vélo, un simple appui sur le boîtier suffit à activer l'écran de contrôle. Par défaut, le vélo est doté de 5 niveaux d'assistance avec un maximum à 25 km/h et d'une poignée d'accélération désactivée pour respecter la réglementation.

Dans ces conditions standard, il faudra donner un demi-tour de pédalier pour lancer l'assistance électrique que l'on pourra ensuite ajuster en fonction des 5 paliers disponibles.

Le vélo est alors un peu en mode plutôt pépère avec une accélération très progressive et un peu molle sur les deux premiers niveaux d'assistance, ce qui peut rester pratique en cas de circulation urbaine dense, avant de se montrer un peu plus réactif sur les niveaux d'assistance suivants.

Cela conviendra pour des déplacements relativement paisibles, mais la masse du vélo se fera sentir dès les premières montées, obligeant souvent à pousser l'assistance au niveau maximum pour simplement tenir son allure.

Dans ces conditions, le vélo Engwe E26 délivre une expérience sécurisante à défaut d'être très excitante, avec le confort de sa selle à amortisseur, de son large guidon, des grandes pédales et des freins à disque hydrauliques qui assurent un freinage court.

Pour pimenter l'expérience, il est possible de déverrouiller la poignée d'accélération et d'augmenter la vitesse maximale à l'écran, pas tant pour faire fi des réglementations, mais pour donner plus de boost au vélo, même si on sort alors du cadre d'usage pur d'un vélo électrique.

Le moteur électrique annoncé à 250 W (mais sans doute bien plus puissant) étage alors mieux la puissance sur les différents niveaux d'assistance et rend la conduite et le pilotage plus souples, avec une petite réserve de puissance pour dépasser rapidement un obstacle sans devoir pédaler comme un forçat.

Comme sur les autres modèles Engwe testés jusqu'à présent, le Engwe E26 possède donc une poignée d'accélération qui, si elle est activée, apporte un vrai plus à la conduite...à condition de ne pas en abuser.

L'écran de contrôle permet aussi d'accéder à de nombreux réglages

Elle permet notamment de prendre plus vite de la vitesse après un arrêt à un feu ou une intersection, ce qui peut constituer une sécurité supplémentaire sur des axes dangereux ou très chargés.

Techniquement, il est possible de pousser le vélo au-delà de 25 km/h et d'activer l'assistance électrique uniquement avec la poignée d'accélération, mais on entre dans ce cas dans une configuration speed bike qui impose une immatriculation, des équipements et une assurance spécifiques tout en lui interdisant les pistes cyclables.

Engwe se place sur une ligne borderline en vendant des engins réglés pour les marchés européens à la sortie de l'emballage, mais qu'il est très simple de débrider, ce qui lui évite sans doute de devoir gérer des variations d'un même vélo pour chaque marché.

Il reste que le vélo Engwe E26 se montre très confortable à l'usage (on préférait tout de même les selles plus rembourrées d'autres modèles, mais c'est une appréciation personnelle) avec une montée en puissance de l'assistance électrique qui reste progressive et participe à la maîtrise de l'engin en toutes circonstances, mais semble faire mentir les 70 Nm de couple annoncé, même si le vélo reste un bon grimpeur au prix d'une forte consommation d'énergie.

Sur terrain franchement bosselé, les amortisseurs affichent leurs limites, mais la plupart des petits défauts des voies ou des pistes sont bien gommées. Les freins à disque hydrauliques sont puissants et le cadre ouvert ne montre aucun signe d'imprécision ou de flou dans la conduite, même à travers champs.

Le vélo peut accueillir une charge utile fixée à l'arrière et dispose de trous pour fixer un panier à l'avant, ce qui peut en faire un très bon vélo pour aller faire ses courses ou transporter des affaires volumineuses.

L'écran de contrôle offre toutes les commodités classiques et reste relativement lisible en extérieur. Il manquerait juste un port USB pour alimenter un smartphone ou un équipement rechargeable durant les balades.

Il faudra aller chercher sur Internet le manuel pour identifier les paramètres modifiables (et ceux qu'il vaut mieux éviter de bricoler) afin d'offrir une expérience plus personnalisée du vélo.

Pour ce qui est du dérailleur, on retrouve le même système à 7 vitesses que sur les autres vélos d'Engwe, basique, mais efficace et assez robuste dans le temps. Avec le Engwe, on a plutôt tendance à rester sur les petites vitesses du fait de son poids qui se manifeste assez vite, à moins de vouloir se faire des mollets d'acier.

Le témoin de batterie n'est visible...qu'en sortant cette dernière de son logement

Avec une batterie de plus de 700 Wh, le Engwe E26 permet de réaliser d'assez longues distances entre deux recharges. Si l'on n'a pas atteint les 140 kilomètres annoncés par le fabricant en conditions idéales, l'autonomie nous a tout de même amenés vers une petite centaine de kilomètres, dans des conditions sub-optimales (pilote de 90 kg et températures extérieures entre 5 et 10 degrés C).

Engwe E26, conclusion

Le vélo électrique Engwe E26 n'est pas une énième variation d'une gamme déjà riche, mais bien une autre proposition par rapport à ce que propose la marque. Imposant et assez lourd, il offre une ligne plus douce et s'essaie au cadre ouvert tout en conservant les aspects de robustesse de praticité de ce type de vélo.

Non pliant, plutôt imposant et lourd, il demande comme un grand toutou de l'espace pour être stocké et s'épanouir. Présenté comme un vélotaf, il sera sans doute plus à l'aise à la campagne que dans des environnements urbains denses.

Avec ses grandes roues crantées et ses suspensions, il pourra affronter différents types de terrain sans crainte et convenir à des trajets maison-travail longs ou de grandes balades par monts et par vaux.

Le moteur estampillé 250 W cache plus de puissance qu'il ne veut bien le dire et la batterie de plus de 700 Wh permettra d'espacer les recharges qui se font par ailleurs plus vite que la moyenne grâce à un chargeur 3 ampères.

La puissance du moteur peut être mise à profit pour transporter une charge utile conséquente sur le porte-bagages et/ou sur un panier à l'avant qui sera à acquérir en sus (les fixations n'attendent que lui).

Sur le Engwe E26, on apprécie la position de conduite avec un dos presque droit grâce à la potence réglable en inclinaison, l'amortisseur sous la selle pour atténuer les petits cahots de la route et la grande stabilité de la plate-forme, avec ses larges roues, de grandes pédales et un guidon de grande envergure.

On ne manquera pas de visibilité entre le gros phare avant et le feu arrière qui se double d'un feu frein. La poignée d'accélération (désactivée par défaut) est un ajout toujours très pratique (surtout pour un vélo imposant), mais à utiliser avec discernement.

On regrettera de nouveau l'absence d'application mobile associée au vélo que d'autres marques peuvent proposer à l'occasion.

Le vélo électrique Engwe E26 offre une belle polyvalence et un vrai plaisir de pilotage pour un coût tout à fait raisonnable, sous réserve de disposer de place pour s'accommoder de son grand gabarit.

Vous trouverez sur le site officiel de la marque le vélo électrique Engwe E26 à 1279 € au lieu de 1399 € prix officiel avec le code de réduction de -100€ DeliaKOL50OFF, avec deux cadeaux offerts (fender et support arrière), et avec une livraison depuis l'Europe en 7 à 10 jours.